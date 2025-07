Come prendersi cura degli occhi in estate?

Lo sapevate che in estate si registra un significativo aumento dei problemi di vista? Questo è dovuto al fatto che d’estate con le alte temperature aumentano i raggi UV e si è più esposti ad aggressioni esterne.

Secondo gli esperti di www.clinicabaviera.it, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, in questo periodo dell’anno i disturbi oculari aumentano di oltre il 25%, con la congiuntivite tra quelli più comuni, che arriva addirittura ad aumentare fino al 70%. I raggi ultravioletti, il cloro delle piscine, l’aria condizionata, il sale marino e il vento che porta polvere o sabbia, sono tutti fattori che influiscono direttamente sulla salute degli occhi.

L’esposizione diretta al sole senza indossare occhiali protettivi contro i raggi UV può provocare danni seri a retina e cristallino, causando nel tempo problemi che possono andare da lievi irritazioni a malattie degenerative. Inoltre, l’uso eccessivo dell’aria condizionata e il contatto con allergeni o agenti inquinanti come il polline, la polvere o persino il trucco, contribuiscono a rendere gli occhi più facilmente irritabili, secchi o infetti.

Consigli utili per la cura degli occhi

1. Indossare occhiali da sole con protezione UV

La prevenzione è l’arma più importante per prevenire complicazioni durante l’estate. La miglior strategia è utilizzare gli occhiali da sole con protezione UV. È importante assicurarsi che abbiano una protezione UVA e UVB al 100%, poiché i raggi solari possono danneggiare progressivamente il cristallino e la retina, causando da una lieve irritazione a condizioni più gravi a lungo termine come la cataratta. Non bastano occhiali scuri qualsiasi; le lenti senza filtro possono dilatare la pupilla e consentire l’ingresso di radiazioni più dannose.

2. Proteggere gli occhi dall’acqua della piscina o del mare

Proteggere gli occhi quando si nuota in piscina o al mare è essenziale per evitare danni agli occhi e infezioni. Sciacquare gli occhi con acqua dolce è un ottimo rimedio per evitare che il cloro alteri la superficie dell’occhio.

3. Evitare l’uso eccessivo dell’aria condizionata

L’uso eccessivo dell’aria condizionata in estate può influire negativamente sulla salute degli occhi. L’aria condizionata asciuga gli ambienti e riduce l’umidità, favorendo l’evaporazione delle lacrime naturali dell’occhio.

4. Concedere agli occhi una pausa dagli schermi

Ricordarsi di riposare gli occhi dopo l’uso costante davanti a schermi, computer, telefoni e tv.