Come diventare addestratore cinofilo

I cani sono la tua passione e vuoi intraprendere un percorso professionale basato sulla loro educazione? Il nostro amico a quattro zampe può prestarsi a numerose attività lavorative, previo un adeguato addestramento. Ovviamente non ci si improvvisa educatore cinofilo, ma bisogna seguire un apposito percorso volto a maturare le competenze necessarie.

In che cosa consiste la professione di addestratore di cani?

Esistono diversi percorsi professionali che si basano sull’educazione dei cani.

L’educatore cinofilo si occupa di insegnare alle persone come crescere nel modo opportuno il proprio cane.

L’addestratore cinofilo è uno specialista che si occupa di addestrare il cane a svolgere determinate mansioni. Ovviamente non tutti sono portati per questo mestiere: sicuramente è richiesta pazienza e sensibilità verso gli animali, ma anche fermezza per fare rispettare i propri comandi.

Un corso di formazione di primo livello permette di diventare educatori di cani, mentre altri diplomi specifici permettono di intraprendere la strada per divenire istruttori. L’istruttore ideale deve sapere riconoscere il carattere e il comportamento dell’animale, deve operare per il suo benessere ed essere allenato nelle discipline sportive. Possiede competenze di tipo antropologiche, psicologiche ed etologiche.

L’addestratore di cani è un soggetto che lavora all’aperto, è attento ai particolari e dispone di buoni riflessi, nonché della capacità di farsi riconosce dall’animale come sua guida.

Impara come condizionare l’animale al rispetto di comandi prestabiliti e ne smorza le tendenze aggressive, eventualmente individuando le terapie psicologiche opportune.

I cani sono animali versatili che possono essere addestrati per svolgere specifici compiti nelle vesti di:

cani da slitta

cani anti-droga

cani da guardia

cani da salotto

cani da pastore

cani da soccorso alpino

cani per diabetici

Questi sono soltanto alcuni degli esempi delle professioni che possono essere svolte dai nostri amici a quattro zampe.

Quali corsi per diventare educatori di cani?

Non esiste un iter ufficiale per diventare educatore di cani professionale: il percorso di addestratore cinofilo esiste ormai da diversi anni ma non è stato ancora regolamentato. Ovviamente un corso davvero affidabile alterna conoscenze teoriche sulla materia ad applicazioni pratiche delle stesse. Sono presenti sul territorio italiano diversi corsi, in genere dalla durata dalle 200 alle 400 ore ripartite su vari mesi, che offrono nozioni di veterinaria e sull’approccio con il cane. In genere i corsi si svolgono nel weekend in modo da permettere anche ai lavoratori di partecipare e ottenere la qualifica di educatori cinofili.

Il Corso addestratore cinofilo ENCI fornisce corsi in tutta Italia, anche se i posti sono limitati e occorre fare domanda per tempo. Il corso prevede 150 ore di formazione oltre a stage gratuiti.

fornisce corsi in tutta Italia, anche se i posti sono limitati e occorre fare domanda per tempo. Il corso prevede 150 ore di formazione oltre a stage gratuiti. APNEC fornisce corsi in tutta Italia di diversa durata a seconda del centro in questione (costo medio sui 450 euro).

fornisce corsi in tutta Italia di diversa durata a seconda del centro in questione (costo medio sui 450 euro). Il corso in Tecniche di allevamento del cane di razza e di educazione cinofila dell’Università di Pisa. Si tratta di un corso a numero chiuso che prevede un test di 50 domande su varie argomenti come Chimica, Fisica e Biologia. Dopo questo corso di formazione iniziale è possibile passare al master di primo livello in Istruzione Cinofila, per diventare professionisti ancora più competenti in questa disciplina.



In genere i corsi sono a numero chiuso e gli interessati devono superare un esame volto anche ad appurarne la motivazione.

Dove si trova lavoro come educatori cinofili?

Gli addestratori di cani possono inviare il proprio curriculum a scuole, associazioni, oppure in una propria struttura: possono trovare impiego anche nelle Forze Armate, come supporto ai veterinari e nella Protezione Civile.

Quanto si guadagna come educatori cinofili?

I guadagni della professione di educatore di cani variano a seconda della struttura in cui si lavora.

Lo stipendio medio della figura di istruttore va da 700 a 1200/1400 euro nel caso di strutture che offrono servizi completi di toelettatura e pensione per cani.