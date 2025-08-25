Che tipo di formati hanno a disposizione gli studenti e quali sono i migliori

Chi frequenta l’università lo sa molto bene che ci sono tantissimi formati per salvare i file, ognuno con delle funzioni diverse. A cosa bisogna prestare attenzione e quali sono i criteri per scegliere il formato migliore? Bisogna, prima di tutto, pensare alla compatibilità e all’accessibilità.

Veniamo subito al punto, per scrivere in tempo reale e per collaborare in simultanea è meglio usare dei documenti online come Google Docs, per leggere a schermo il formato migliore è l’EPUB, mentre per le presentazioni in pubblico dovresti prediligere le slides in PowerPoint. Se, invece, vuoi un documento a prova di modifica che possa rimanere intatto nel tempo, la scelta migliore è il PDF. Ti basta scegliere un programma pdf direttamente online per convertire i tuoi documenti e per firmarli in digitale, è molto semplice e alla portata di tutti.

I formati più usati oggi (e a cosa servono davvero)

PDF (fisso, universale): È il master per le consegne formali, per i portali didattici e per la stampa. Mantiene il layout, i font, le figure e i numeri di pagina. Nel 2025 resta lo standard de facto nella condivisione dei documenti.

DOCX/ODT (modificabile, collaborativo): Perfetti per le stesure, le revisioni con i commenti e le correzioni. Con Google Docs e Microsoft Word la collaborazione è diventata il default e il fatto che Google Workspace conti più di 3 miliardi di utenti rende questi formati estremamente interoperabili nell'ecosistema educativo.

Slides / PPTX (presentazioni): Ideali per esporre e per le storyboard veloci. Offrono note relatore, link, animazioni. Puoi anche salvare in PDF per consegnare un pacchetto immutabile.

CSV/XLSX (dati, calcoli): Il CSV è semplice e leggibile da tutti, l'XLSX aggiunge le formule, i grafici e le convalide. Per i dataset che devono vivere fuori da Excel/Sheets, il CSV resta la valuta comune.

EPUB / HTML (lettura reflow): Per gli articoli lunghi, i libri e le dispense mobile-friendly. I testi si adattano allo schermo, la dimensione del carattere è regolabile e c'è anche la modalità scura.

TXT/Markdown (appunti, ricerca): Leggerissimi, ottimi per le annotazioni, to-do e le stesure rapide. Sono convertibili poi in DOCX/PDF.

Non esiste il migliore in assoluto, esistono dei formati giusti per ogni specifica funzione.

Quale formato scegliere nelle situazioni tipiche di studio

Consegna finale di una relazione o tesi breve: PDF. Eviti le sformattazioni e l’effetto Word diverso sul PC del prof. Se servono i link attivi, mettili nel testo prima dell’esportazione.

Scrittura a quattro mani con compagni o tutor: DOCX/Google Docs. Commenti, suggerimenti, cronologia versioni: sono funzioni pensate proprio per la stesura collaborativa. La diffusione degli strumenti Workspace aiuta quando i gruppi sono misti tra le classi e gli atenei.

Presentazione orale: Slides/PPTX (+ PDF di cortesia). Porta il file di presentazione e un PDF delle slide. Se il PC dell’aula ha versioni diverse dei software, il PDF è la rete di sicurezza.

Dispensa da studiare su smartphone: EPUB/HTML. A differenza del PDF (layout fisso), l’EPUB rifluisce: testi grandi, margini stretti, meno zoom. È più comodo in autobus e non stanca la vista.

Tabelle e dataset per analisi: CSV o XLSX. Se devi passare i dati ai compagni con degli strumenti diversi (R, Python, Sheets), manda il CSV. Se devi consegnare formule/grafici vivi, manda l’XLSX.

Appunti, schemi, to-do: TXT/Markdown. Perfetti per catturare le idee veloci e poi convertirle altrove senza impicci di formattazione.

Accessibilità e compatibilità nel 2025: cosa cambia con l’EAA

Dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act (EAA) è in vigore nell’UE e alza l’asticella sulla fruibilità digitale dei prodotti e dei servizi. Per chi studia significa due cose principalmente:

Cresce la disponibilità di contenuti accessibili (utile per tutti, non solo per chi ha disabilità); Conviene scegliere formati che possono essere resi accessibili (tag nel PDF, testi alternativi, struttura logica del documento).

Un dato utile per contestualizzare: nel WebAIM Million 2025, il 94,8% delle home page analizzate aveva ancora degli errori rilevanti rispetto alle WCAG 2.x (es. contrasto basso, alternative testuali mancanti). Quindi, c’è ancora tanta strada da fare, perciò è bene fare delle scelte accessibility-first quando prepari i materiali, gli appunti o le presentazioni.

Come si traduce nella scelta dei formati

PDF: ottimo per le consegne, ma va taggato e strutturato per essere accessibile (indice, titoli, ordine di lettura, alternative per immagini).

DOCX/Google Docs: se usi gli stili (Titolo 1, 2…), gli elenchi e il testo alternativo nelle immagini, l'accessibilità migliora e l'export in PDF eredita gran parte della struttura.

EPUB/HTML: sono naturalmente reflow e si adattano meglio agli screen reader e agli schermi piccoli. Spesso sono la scelta più comoda per leggere.

Slides: evita i testi minuscoli, assicurati che il contrasto sia sufficiente e fornisci un PDF accessibile delle slide.

Nel 2025 anche gli strumenti che usi tutti i giorni hanno delle funzioni AI per riassumere, per riscrivere o per creare delle slide a partire da un testo. L’adozione dell’AI nel mondo education è ormai ampia (in uno studio IDC citato da Microsoft, l’86% delle organizzazioni educative ha dichiarato di usare l’AI generativa). Il rovescio della medaglia: questi assistenti lavorano meglio con i testi ben strutturati e con i formati standard.