CEnT-S: il nuovo test di ingresso CISIA in inglese

Il CEnT-S (CISIA English Test-Sciences) è il nuovo test di ingresso unificato per accedere ai corsi di laurea scientifici tenuti in lingua inglese, come quelli delle facoltà di ingegneria, farmacia, economia e altre aree scientifiche. A partire da novembre 2025, il CEnT-S sostituirà le precedenti versioni del TOLC in inglese, come English TOLC-E, English TOLC-I, ed English TOLC-F, semplificando il processo di ammissione.

Se intendi iscriverti a uno di questi corsi, la preparazione per il CEnT-S è fondamentale, poiché il punteggio ottenuto influirà sull’accesso ai corsi stessi.

Struttura del CEnT-S

Il CEnT-S è composto da 55 quesiti, distribuiti in 5 sezioni e con un tempo complessivo di 110 minuti. Le sezioni del test sono progettate per verificare le competenze degli studenti nelle principali aree scientifiche, ma con un focus sulla lingua inglese, fondamentale per i corsi internazionali.

Le sezioni del CEnT-S sono le seguenti:

Mathematics: una sezione di matematica fondamentale, che comprende esercizi di algebra, geometria e calcolo, utili per i corsi scientifici.



Reasoning on texts and data: esercizi di ragionamento che valutano la capacità di analizzare testi e dati in inglese, un’abilità cruciale per la comprensione dei materiali didattici internazionali.



Biology: domande sui principi di biologia, comprese le basi della biologia cellulare e della genetica.



Chemistry: quesiti di chimica, che comprendono sia la chimica generale che quella organica, necessarie per comprendere la biochimica e altre materie scientifiche.



Physics: una sezione di fisica che verifica le conoscenze in meccanica, termodinamica e fenomeni fisici di base.



Ogni sezione ha una durata specifica e richiede una preparazione mirata in base agli argomenti trattati. Le domande del CEnT-S sono formulate in modo da testare non solo la conoscenza teorica, ma anche la capacità di applicare i concetti in contesti pratici.

Cosa studiare per il CEnT-S

La preparazione al CEnT-S richiede una buona base nelle materie scientifiche trattate e la capacità di comprendere e rispondere a domande in lingua inglese. I principali argomenti da studiare per ciascuna sezione del test sono:

Mathematics

Algebra e aritmetica di base



Geometria piana e analitica



Funzioni e loro grafici



Equazioni e disequazioni

Reasoning on texts and data

Interpretazione di testi scientifici in inglese



Analisi di dati, tabelle e grafici



Ragionamento critico e logico in lingua inglese

Biology

Struttura delle cellule e dei tessuti



Genetica e trasmissione dei caratteri



Principi di biologia evolutiva e ecologia



Chemistry

Teoria atomica e struttura della materia



Legami chimici e reazioni chimiche



Chimica organica e inorganica

Physics

Meccanica e dinamica dei corpi



Termodinamica e leggi della termodinamica



Fenomeni ondulatori e ottica



Ogni sezione richiede una buona conoscenza dei concetti di base e la capacità di risolvere problemi in tempi rapidi, poiché il tempo per ogni sezione è limitato.



Il CEnT-S viene organizzato durante l’anno in vari periodi:

Novembre, dicembre, gennaio (primo macro-periodo)



Febbraio, marzo (secondo macro-periodo)



Aprile, maggio, giugno (terzo macro-periodo)



Settembre, ottobre (quarto macro-periodo)



Le date precise per ogni sessione sono pubblicate sul sito ufficiale del CISIA. Per verificare le sessioni disponibili e iscriversi, è possibile consultare il calendario delle sessioni ufficiali.