Quanto costa studiare all’estero nel 2026?

Quanto costa studiare all’estero oggi? È una delle domande più cercate da chi sta valutando un semestre Erasmus o un percorso universitario in Paesi come Regno Unito e Stati Uniti.

La risposta non è unica, ma una cosa è certa.. senza un budget chiaro il rischio di trovarsi in difficoltà economica è concreto. Affitto, trasporti, cibo e assicurazione sanitaria possono incidere molto più del previsto.

Organizzarsi prima della partenza è la differenza tra un’esperienza sostenibile e uno stress continuo.

Quanto costa studiare all’estero: le spese che pesano davvero

La voce più importante è quasi sempre l’alloggio. Nelle grandi città universitarie può arrivare a rappresentare oltre il 40% del budget mensile.

A Londra, una stanza in appartamento condiviso può costare tra 700 e 900 euro al mese. A New York o in altre grandi città statunitensi si può superare facilmente questa cifra. La soluzione più diffusa per risparmiare è la condivisione con altri studenti. Nel Regno Unito, piattaforme come SpareRoom sono tra le più utilizzate per trovare stanze disponibili nelle principali città universitarie.

Subito dopo l’affitto arrivano i trasporti. In una città come Londra, l’abbonamento mensile può superare i 150 euro a seconda delle zone. Strumenti come TFL Go permettono di pianificare gli spostamenti e stimare i costi in anticipo. In molte città europee esistono abbonamenti agevolati per studenti internazionali, ma è necessario informarsi prima dell’arrivo.

Anche il cibo incide più di quanto si pensi. Mangiare fuori frequentemente può far aumentare la spesa mensile di 200–300 euro. Cucinare in casa e fare la spesa nei supermercati locali è la scelta più sostenibile.

A queste voci si aggiungono assicurazione sanitaria, materiale universitario e tempo libero. Negli Stati Uniti, ad esempio, i libri universitari possono avere costi elevati, mentre in alcuni Paesi extra UE l’assicurazione è obbligatoria.

Quanto costa studiare all’estero in media al mese

Facendo una stima realistica, uno studente in una grande città europea può spendere tra 900 e 1.400 euro al mese. Negli Stati Uniti, il budget può superare i 1.700–1.800 euro mensili, soprattutto nelle metropoli.

In un anno accademico, la spesa complessiva può quindi oscillare tra 10.000 e 18.000 euro, variando in base alla destinazione e allo stile di vita.

Capire queste cifre prima di partire permette di:

valutare se la meta scelta è sostenibile

pianificare eventuali risparmi

cercare borse di studio o lavori part-time

Come gestire il budget studente all’estero senza rinunce

Capire quanto costa studiare all’estero è solo il primo passo. Il secondo è costruire un budget efficace.

La divisione più semplice prevede:

Spese fisse (affitto, bollette, assicurazione, abbonamenti)

(affitto, bollette, assicurazione, abbonamenti) Spese variabili (cibo, svago, viaggi, shopping)

(cibo, svago, viaggi, shopping) Fondo imprevisti (almeno il 10% del totale mensile)

Utilizzare strumenti digitali può aiutare a monitorare le uscite. Soluzioni come Revolut consentono di pagare in valuta estera limitando le commissioni di cambio, mentre app di gestione spese permettono di tenere sotto controllo ogni categoria.

Risparmiare non significa rinunciare alla vita sociale. Molte università organizzano eventi gratuiti e offrono sconti dedicati agli studenti. Pianificare le spese permette di concedersi viaggi, concerti o esperienze senza compromettere l’equilibrio finanziario.

Studiare all’estero è sostenibile? Dipende dalla pianificazione

La domanda “quanto costa studiare all’estero” non ha una risposta universale, ma una cosa è certa: partire senza una stima realistica può trasformare un’esperienza straordinaria in una fonte di stress.

Con un budget chiaro, strumenti adeguati e scelte consapevoli, studiare all’estero resta un investimento sostenibile e altamente formativo. La differenza non la fa solo la città scelta, ma il livello di organizzazione con cui si affronta la partenza.