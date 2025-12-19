Quale certificazione di inglese scegliere per studiare all’estero?

Per gli studenti che decidono di intraprendere un percorso di studi all’estero, una delle principali sfide è dimostrare la propria competenza linguistica. Possedere una certificazione di inglese diventa fondamentale, poiché viene sempre più richiesta come parte integrante del processo di ammissione.

Una domanda che molti studenti si pongono è: quale test scegliere per ottenere il miglior risultato e soddisfare i requisiti richiesti?

La risposta non è univoca, perché la scelta della certificazione di inglese dipende sia da fattori generali sia da elementi più specifici legati al percorso di studi.

Le principali certificazioni di inglese per studiare all’estero

Da un punto di vista generale, è possibile distinguere diverse tipologie di certificazione di inglese, ognuna con caratteristiche, modalità di svolgimento e ambiti di riconoscimento differenti.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Il TOEFL è uno dei test di lingua inglese più conosciuti e richiesti, in particolare dalle università statunitensi e canadesi. Questa certificazione di inglese misura le competenze linguistiche in quattro aree fondamentali: lettura, ascolto, scrittura e parlato. Una delle sue caratteristiche principali è lo svolgimento completamente online, con contenuti fortemente orientati al contesto accademico.

Riconoscimento internazionale : molto richiesto negli Stati Uniti, in Canada e in alcune università europee.

: molto richiesto negli Stati Uniti, in Canada e in alcune università europee. Formato dell’esame : interamente computerizzato, con una parte orale registrata su computer.

: interamente computerizzato, con una parte orale registrata su computer. Preparazione : focalizzata su competenze accademiche, come la scrittura di saggi e l’ascolto di conferenze.

: focalizzata su competenze accademiche, come la scrittura di saggi e l’ascolto di conferenze. Tempistiche: i risultati sono disponibili entro 10 giorni.

IELTS (International English Language Testing System)

Lo IELTS è un’altra certificazione di inglese molto diffusa, soprattutto nel Regno Unito, in Australia e in Nuova Zelanda, ma richiesta anche in alcune università statunitensi. È noto per la prova orale svolta tramite un colloquio faccia a faccia con un esaminatore. Il test si suddivide in due moduli, uno accademico e uno generale.

Riconoscimento internazionale : ampiamente richiesto nel Regno Unito, in Australia e Nuova Zelanda.

: ampiamente richiesto nel Regno Unito, in Australia e Nuova Zelanda. Formato dell’esame : include un colloquio orale diretto.

: include un colloquio orale diretto. Preparazione : richiede allenamento sia sulle abilità accademiche sia sulla comunicazione orale.

: richiede allenamento sia sulle abilità accademiche sia sulla comunicazione orale. Tempistiche: i risultati sono disponibili in circa 13 giorni.

PTE Academic (Person Test of English Academic)

Il PTE Academic è una certificazione di inglese più recente, ma in costante crescita, soprattutto in Australia. Si tratta di un test completamente computerizzato che valuta competenze simili a quelle del TOEFL, con una correzione basata su sistemi automatizzati.

Riconoscimento internazionale : accettato da università in Australia, Nuova Zelanda e in parte degli Stati Uniti e dell’Europa.

: accettato da università in Australia, Nuova Zelanda e in parte degli Stati Uniti e dell’Europa. Formato dell’esame : test digitale con valutazione automatica.

: test digitale con valutazione automatica. Preparazione : indicato per chi è abituato a sostenere prove online.

: indicato per chi è abituato a sostenere prove online. Tempistiche: risultati disponibili entro 5 giorni lavorativi.

Certificazioni di inglese Cambridge (FCE, CAE e CPE)

Le certificazioni Cambridge, come FCE, CAE e CPE, sono tra le certificazioni di inglse più riconosciute a livello internazionale. Offrono una valutazione complessiva delle competenze linguistiche e, a differenza di altri test, hanno validità permanente.

Riconoscimento internazionale : accettate da numerose università e datori di lavoro.

: accettate da numerose università e datori di lavoro. Formato dall’esame : prove scritte e orali non completamente digitalizzate.

: prove scritte e orali non completamente digitalizzate. Preparazione : orienta a una conoscenza generale della lingua inglese.

: orienta a una conoscenza generale della lingua inglese. Tempistiche: risultati disponibili in tempi più lunghi rispetto ad altri test.

Come scegliere la certificazione di inglese più adatta

La scelta della certificazione di inglese dipende da diversi fattori specifici, come la destinazione del corso, il programma accademico e le preferenze delle università. Ogni test risponde a esigenze differenti.

Tra gli aspetti principali da valutare rientrano:

Destinazione del corso : il TOEFL è spesso preferito per studiare negli Stati Uniti, mentre lo IELTS è maggiormente richiesto nel Regno Unito.

: il TOEFL è spesso preferito per studiare negli Stati Uniti, mentre lo IELTS è maggiormente richiesto nel Regno Unito. Preferenze personali : chi ha una buona capacità di comunicazione orale può trovare più naturale il colloquio dello IELTS.

: chi ha una buona capacità di comunicazione orale può trovare più naturale il colloquio dello IELTS. Tempistiche: il PTE consente di ottenere i risultati in tempi più rapidi.

Prospettive future nella valutazione linguistiche

Nel prossimo futuro, l’intelligenza artificiale potrebbe incidere in modo significativo anche sulle modalità di valutazione linguistica. I test potrebbero diventare più adattivi, modulando il livello di difficoltà in base alle risposte fornite dallo studente e restituendo una valutazione più dettagliata delle competenze linguistiche.

Quindi, scegliere con attenzione la certificazione di inglese più adatta rimane un passaggio strategico per chi intende studiare all’estero. Conoscere le caratteristiche dei diversi test, i criteri di riconoscimento e le tempistiche permette di affrontare il processo di ammissione con maggiore consapevolezza, evitando errori e ottimizzando le proprie possibilità di accesso ai percorsi universitari internazionali.

