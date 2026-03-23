Dalla laurea al lavoro nei Paesi Bassi: cosa devi sapere prima di restare

Dopo aver studiato nei Paesi Bassi, arriva sempre lo stesso dubbio. Tornare in Italia oppure restare e provare a costruire lì il proprio futuro? Lavorare nei Paesi Bassi dopo il conseguimento della laurea conviene davvero?

Durante gli anni universitari, molti studenti si abituano a un contesto internazionale, a ritmi diversi e a un modo di vivere che spesso cambia le aspettative iniziali. Per questo, quando si conclude un percorso di studi, la scelta non è mai così immediata. Da una parte c’è il ritorno a casa, dall’altra la possibilità di restare e capire se quello stesso contesto potrebbe diventare anche un punto di partenza professionale.

Ci sono diversi aspetti che rendono questa scelta particolarmente interessante per molti studenti internazionali.

Com’è il mercato del lavoro nei Paesi Bassi?

Uno dei motivi principali per cui molti decidono di restare è il mercato del lavoro. I Paesi Bassi sono tra i Paesi più aperti a livello internazionale e ospitano tante aziende multinazionali, soprattutto nei settori dell’ingegneria, tecnologia, finanza e consulenza. In diversi ambiti, la domanda di profili qualificati è costante e questo rende l’ingresso nel mercato più accessibile rispetto ad altri contesti europei, soprattutto per chi ha competenze tecniche o digitali.

La cosa interessante è che l’inglese è sufficiente per iniziare e questo rende più semplice lavorare in Olanda dopo l’università, anche per chi non parla subito il neerlandese. Allo stesso tempo, conoscere la lingua locale potrebbe diventare un vantaggio nel medio periodo, soprattutto nelle aziende più strutturate o nei ruoli a contatto diretto con clienti e team locali.

In più, durante il percorso universitario, è molto comune fare stage o tirocini. E questo significa arrivare alla laurea con già un primo contatto con il mondo del lavoro.

Le opportunità dei neolaureati

Un grande vantaggio è il cosiddetto zoekjaar, un anno in cui puoi restare nei Paesi Bassi dopo la laurea per cercare lavoro.

Non è un dettaglio da poco. Infatti, questo ti permette di muoverti con più calma, fare colloqui e capire davvero che strada intraprendere senza dover lasciare subito il Paese.

Le opportunità si concentrano soprattutto nelle grandi città, come:

Amsterdam , città più orientata a lavori finanziari e aziende internazionali

, città più orientata a lavori finanziari e aziende internazionali Rotterdam , molto forte nei settori della logistica e commercio

, molto forte nei settori della logistica e commercio Eindhoven, piccola città ma molto legata allo sviluppo di tecnologie e innovazioni

Qualità della vita e aspetti economici da considerare

Un altro motivo per cui molti scelgono di restare è la qualità della vita. I servizi funzionano, i trasporti sono efficienti e il sistema sanitario è di buon livello. Ma soprattutto, c’è un’attenzione reale all’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Dal punto di vista economico, esistono anche alcuni vantaggi fiscali per lavoratori qualificati, come la “30% ruling”, che permette di pagare meno tasse per i primi anni.

Allo stesso tempo, però, non è tutto così semplice. Il costo della vità è complessivamente elevato, soprattutto nelle grandi città come Amsterdam, dove trovare casa può diventare più complicato e richiede tempo. Inoltre, il mercato del lavoro è molto competitivo e l’ingresso non è immediato per tutti, in particolare per chi non ha ancora esperienza. Per questo, chi ha già svolto stage o lavori durante gli studi parte spesso con un vantaggio concreto.

Conviene quindi restare a lavorare nei Paesi Bassi?

Se vuoi davvero lavorare nei Paesi Bassi dopo la laurea, non basta semplicemente restare ma serve muoversi con una strategia ben precisa. Il primo passo è sfruttare al meglio il periodo di zoekjaar, ma è altrettanto importante iniziare in anticipo con candidature e CV, usare LinkedIn in modo attivo e partecipare a eventi o career day per costruire contatti reali.

Anche la conoscenza del neerlandese, pur non essendo sempre obbligatoria, può fare la differenza nel medio periodo e ampliare le opportunità. Inoltre potrebbe essere opportuno valutare città meno costose come Eindhoven o Tilburg per facilitare l’inserimento iniziale.

Tuttavia, restare nei Paesi Bassi dopo la laurea può essere una scelta molto valida, soprattutto per chi cerca un ambiente internazionale e dinamico. Non è però una selezione automatica, tra il costo della vita, competizione e tempi di inserimento, serve organizzazione e consapevolezza.