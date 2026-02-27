Lavorare nel Regno Unito dopo la laurea conviene?

Studiare nel Regno Unito è una scelta importante, ma la domanda decisiva è un’altra: posso lavorare nel Regno Unito dopo la laurea oppure devo tornare in Italia?

Dopo la Brexit le regole sono cambiate, ma esiste un percorso specifico per gli studenti internazionali che vogliono restare a lavorare nel Regno Unito dopo la laurea. Si chiama Graduate Route Visa e rappresenta il primo passo per costruire una carriera nel mercato britannico.

Vediamo come funziona e quando conviene davvero restare.

Graduate Route Visa: il visto per lavorare nel Regno Unito dopo la laurea

Il Graduate Route Visa è un visto post-laurea introdotto dal governo britannico per permettere agli studenti internazionali di restare nel Regno Unito dopo la laurea senza avere già un’offerta di lavoro.

Chi può richiederlo?

Possono farne domanda gli studenti che:

Hanno completato un Bachelor , Master o Dottorato

, o Hanno studiato con Student Visa (ex Tier 4)

(ex Tier 4) Hanno frequentato un’università UK riconosciuta

La richiesta si presenta online dopo il completamento ufficiale del corso.

Quanto dura?

2 anni dopo Bachelor o Master

3 anni dopo Dottorato

Durante questo periodo puoi lavorare full-time o part-time, cambiare settore, fare stage o cercare un’azienda disposta a sponsorizzarti per un visto a lungo termine.

Cosa non permette?

Non è un visto permanente

Non garantisce automaticamente la residenza

Dopo la scadenza serve uno sponsor aziendale

Costo indicativo: circa £715 più NHS surcharge (assicurazione sanitaria obbligatoria).

Il punto chiave è che il Graduate Route Visa non garantisce di restare per sempre, ma ti offre una finestra concreta per entrare nel mercato del lavoro britannico.

Restare a lavorare nel Regno Unito conviene davvero?

Capire se conviene lavorare nel Regno Unito dopo la laurea dipende da tre fattori: settore, strategia e sostenibilità economica.

1. Settore di studio

Il mercato UK è competitivo ma offre opportunità solide in:

STEM

Tech

Ingegneria

Finanza

Data e digitale

In questi ambiti aumentano le probabilità di ottenere uno Skilled Worker Visa dopo il Graduate Route. Ricorda che le discipline artistiche o umanistiche possono richiedere più tempo e maggiore flessibilità geografica. Se scegli un settore con alta domanda, restare nel Regno Unito dopo la laurea diventa molto più sostenibile.

2. Strategia personale

Il visto ti dà tempo, ma non sostituisce la pianificazione.

Conviene restare se:

Hai già individuato aziende che offrono sponsorship

Hai costruito contatti durante l’università

durante l’università Il tuo inglese è fluente

Sei disposto a spostarti tra città

Non conviene se:

Non hai un piano professionale chiaro

Vuoi solo fare un’esperienza temporanea

Non sei pronto a competere in un ambiente internazionale

La differenza tra “esperienza all’estero” e “inizio di carriera internazionale” è tutta nella strategia prima della laurea.

3. Quanto costa restare nel Regno Unito?

Prima di decidere di lavorare nel Regno Unito dopo la laurea, è fondamentale valutare i numeri e capire davvero quanto costa studiare all’estero nel 2026.

Costo medio annuo stimato:

Vita quotidiana: £12.000–15.000

Università per studenti internazionali: £10.000–30.000

Stipendio medio neolaureati:

£25.000–35.000

Oltre £40.000 in ambito STEM e Tech

Se trovi lavoro nel tuo settore, puoi rientrare dell’investimento in uno o due anni. Se invece lavori fuori ambito o solo part-time, il rischio economico aumenta.

Restare nel Regno Unito dopo la laurea è una scelta che deve avere basi economiche solide.

Dopo il Graduate Route Visa cosa succede?

Per lavorare nel Regno Unito oltre i 2 o 3 anni serve passare allo Skilled Worker Visa.

Questo richiede:

Offerta di lavoro

Azienda sponsor autorizzata

Retribuzione minima prevista dalla normativa

Senza sponsor non è possibile restare a lungo termine. Ecco perché la pianificazione deve iniziare durante l’università, non alla fine del percorso.

Domande frequenti su lavorare nel Regno Unito dopo la laurea

Posso restare nel Regno Unito senza lavoro subito dopo la laurea?

Sì, il Graduate Route Visa ti permette di cercare lavoro senza avere un’offerta iniziale.

Il Graduate Route Visa porta alla residenza permanente?

No, è temporaneo. Per restare serve uno Skilled Worker Visa.

È facile trovare uno sponsor aziendale?

Dipende dal settore. In ambito STEM e tech le probabilità sono più alte.

Conviene restare nel Regno Unito dopo la laurea?

Conviene se studi in un settore richiesto, hai un inglese solido e pianifichi con anticipo.

Vale la pena quindi lavorare nel Regno Unito dopo la laurea?

Lavorare nel Regno Unito dopo la laurea può essere un’ottima scelta se hai puntato su un settore richiesto, hai una base economica solida e hai iniziato a pianificare la carriera già durante l’università. In questo caso il Graduate Route Visa diventa un ponte concreto verso un inserimento stabile nel mercato britannico.

Il rischio aumenta invece quando manca una strategia chiara o quando il settore offre poche opportunità. Restare è possibile, ma la convenienza dipende dalle scelte fatte prima ancora di laurearti.