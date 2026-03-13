Erasmus nei Paesi Bassi: perché sempre più studenti lo scelgono?

Negli ultimi anni sempre più studenti universitari scelgono di trascorrere un periodo di studio all’estero durante il proprio percorso accademico. Tra le destinazioni più richieste spiccano i Paesi Bassi, diventati una meta molto popolare per chi parte con il programma Erasmus. Fare un Erasmus nei Paesi Bassi significa vivere un’esperienza universitaria che combina studio, crescita personale e confronto con culture diverse. Le principali città universitarie olandesi accolgono ogni anno migliaia di studenti internazionali, creando un contesto dinamico e multiculturale.

Città come Amsterdam, Utrecht, Groningen o Rotterdam sono tra le destinazioni più scelte dagli studenti Erasmus. Qui è possibile frequentare corsi universitari di qualità e allo stesso tempo vivere un’esperienza internazionale che arricchisce il proprio percorso di studi.

Perché scegliere un Erasmus nei Paesi Bassi

Uno dei motivi principali per cui molti studenti scelgono di studiare nei Paesi Bassi con l’Erasmus riguarda la qualità del sistema universitario. Le università olandesi sono riconosciute a livello internazionale e adottano metodi didattici innovativi. Le lezioni spesso prevedono discussioni in aula, lavori di gruppo e attività pratiche che stimolano il pensiero critico. Questo approccio favorisce una partecipazione attiva degli studenti e permette di sviluppare competenze utili anche nel mondo del lavoro.

Un altro grande vantaggio è rappresentato dalla lingua. Nei Paesi Bassi l’inglese è parlato in modo molto diffuso e molti corsi universitari sono offerti direttamente in questa lingua. Per gli studenti Erasmus questo significa poter seguire le lezioni senza particolari difficoltà linguistiche.

Anche l’ambiente internazionale rappresenta un punto di forza. Le università olandesi accolgono studenti provenienti da numerosi Paesi e offrono un contesto multiculturale in cui è facile entrare in contatto con persone di culture diverse.

Come organizzare un Erasmus nei Paesi Bassi?

Partecipare a un Erasmus nei Paesi Bassi richiede una buona organizzazione prima della partenza. Il primo passo consiste nella candidatura presso la propria università di origine, che gestisce la selezione degli studenti per il programma Erasmus. Durante questa fase è necessario compilare alcuni documenti, tra cui il learning agreement, che definisce i corsi da seguire nell’università ospitante. In molti casi gli studenti possono anche richiedere una borsa di studio Erasmus per sostenere parte delle spese del soggiorno.

Per gli studenti provenienti dall’Unione Europea non è necessario richiedere un visto per studiare nei Paesi Bassi. Tuttavia è importante verificare sempre le procedure richieste dall’università ospitante e preparare la documentazione con anticipo.

Un altro aspetto particolarmente importante riguarda l’alloggio. In molte città universitarie olandesi la richiesta di alloggi per studenti è molto alta e trovare una stanza può richiedere tempo. Alcune università mettono a disposizione residenze per studenti internazionali, ma i posti sono spesso limitati. Per questo motivo molti studenti Erasmus scelgono di cercare stanze o appartamenti condivisi tramite piattaforme online dedicate agli studenti.

Quanto costa studiare nei Paesi Bassi con l’Erasmus?

Uno degli aspetti da considerare quando si decide di studiare nei Paesi Bassi riguarda il costo della vita. In alcune città, soprattutto Amsterdam, gli affitti possono essere piuttosto elevati rispetto ad altre destinazioni europee.

Le principali spese che uno studente Erasmus deve considerare includono:

affitto della stanza o dell’appartamento

trasporti pubblici

spese alimentari

attività quotidiane e tempo libero

La borsa Erasmus contribuisce a coprire parte di queste spese, ma è comunque importante pianificare con attenzione il proprio budget prima della partenza.

La vita da studente Erasmus nei Paesi Bassi

La vita quotidiana durante un Erasmus nei Paesi Bassi è caratterizzata da un ambiente universitario dinamico e ben organizzato. Uno degli aspetti più tipici della vita nelle città olandesi è l’utilizzo della bicicletta. Le infrastrutture per i ciclisti sono molto sviluppate e la bici rappresenta il mezzo di trasporto più utilizzato anche dagli studenti.

Il sistema di trasporti pubblici è molto efficiente e ben organizzato. Treni, tram, autobus e metropolitane permettono di spostarsi facilmente sia all’interno delle città sia tra le diverse località del Paese. La rete ferroviaria collega in modo rapido le principali città universitarie come Amsterdam, Utrecht, Rotterdam e Groningen, rendendo semplice anche viaggiare durante il tempo libero.

Un’esperienza che arricchisce il percorso universitario

Scegliere di fare un Erasmus nei Paesi Bassi significa vivere un’esperienza che va oltre lo studio. Gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi con nuove culture, migliorare le proprie competenze linguistiche e sviluppare maggiore autonomia.

Tra università di qualità, ambiente internazionale e una vita studentesca molto attiva, i Paesi Bassi rappresentano una delle destinazioni più interessanti per chi desidera studiare all’estero durante il percorso universitario.