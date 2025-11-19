Carta del Docente: piattaforma riaperta dal 19 novembre. Le novità

La Carta del Docente è tornata attiva da oggi, 19 novembre 2025, dopo diverse settimane di aggiornamento tecnico. La riattivazione però riguarda solo una parte dei beneficiari, consentendogli di utilizzare i fondi residui dell’anno scolastico precedente. Non si tratta quindi dell’avvio del nuovo ciclo, ma di una fase intermedia utile a chi aveva le somme bloccate.

Cosa cambia con la riapertura del 19 novembre?

La riapertura della piattaforma consente l’uso esclusivo dei fondi maturati nel 2024/25 non ancora spesi. Quindi gli importi che erano stati riconosciuti risultano di nuovo disponibili, permettendo di chiudere l’anno precedente prima dell’avvio del ciclo 2025/26.

Non sono previste nuove funzioni o modifiche strutturali, l’obiettivo della riattivazione è esclusivamente permettere l’utilizzo delle somme residue prima della definizione delle nuove misure.

Residui e limiti, chi può usare la Carta del Docente?

La riapertura della piattaforma dedicata alla Carta del Docente riguarda tre gruppi principali:

Il primo comprende gli insegnanti con disponibilità residue riferite al ciclo 2024/25. Molti docenti non avevano potuto generare i buoni a causa dei lavori di aggiornamento della piattaforma, ma ora possono completare le operazioni senza problemi.

Il secondo gruppo è rappresentato dai beneficiari di sentenza esecutive che hanno riconosciuto il diritto al bonus. Anche per loro, da oggi, la disponibilità è stata ripristinata.

Il terzo gruppo, infine, include chi ha concluso il servizio al 31 agosto 2025, ma comunque risultava idoneo al rilascio della Carta del Docente. Questa categoria può oggi accedere allo storico del portafoglio digitale e verificare la presenza di eventuali somme disponibili.

Invece, per quanto riguarda i nuovi voucher disposti per il ciclo 2025/26 l’attivazione non è ancora disponibile. Le condizioni restano quelle delineate nelle comunicazioni ministeriali diffuse tra settembre e ottobre.

Nuovo bonus Carta del Docente da gennaio 2026

Il nuovo ciclo entrerà in vigore da gennaio 2026. Prima dell’attivazione ufficiale, il Ministero deve pubblicare i decreti attuativi che stabiliranno gli elementi principali della misura.

L’aggiornamento di novembre non chiarisce quindi:

il valore del bonus previsto per il 2025/26

le categorie che potranno accedervi

le eventuali esenzioni o limitazioni delle spese ammesse

i tempi di utilizzo e le scadenze operative

Tutti questi aspetti saranno definiti con il pacchetto normativo di inizio anno. Tuttavia, le informazioni condivise nei mesi scorsi tracciano già una linea chiara sugli interventi programmati da parte del Ministero.

Come comportarsi adesso?

Gli insegnanti che rientrano tra i beneficiari attivi possono utilizzare la Carta del Docente fin da subito. Il primo passo è quello di accedere alla piattaforma ufficiale tramite SPID o CIE e verificare lo storico del portafoglio digitale e controllare l’importo residuo disponibile. Se il credito risulta attivo, è possibile generare i buoni per tutte le spese attualmente previste dalla misura.

Le prime ore di riapetura hanno mostrato rallentamenti e finestre operative limitate. Sarà quindi conveniente effettuare le operazioni in orari meno affollati e soprattutto nell’arco dei tempi predisposti. Questo periodo rappresenta comunque una fase transitoria, utile per completare le attività del ciclo precedente e preparare l’accesso a quello nuovo

Chi sta programmando acquisti, corsi di aggiornamento o iscrizioni può ora usare le somme residue, mentre per il nuovo bonus sarà necessario attendere la riattivazione.

Una fase intermedia prima dell’avvio del nuovo ciclo

La riattivazione della Carta dei Docenti consente quindi di recuperare gli importi rimasti in sospeso e di chiudere l’anno in corso senza perdere risorse. Rappresenta però solo una fase di transizione, poiché le novità sostanziali arriveranno con il 2026, quando saranno definiti importi, scadenze, platea e regole aggiornate.

Il quadro complessivo delineato negli ultimi mesi offre quindi una lettura più chiara del percorso della misura, mostrando come la riapertura di novembre serva soprattutto a riallineare il funzionamento della piattaforma e a garantire continuità operativa. Questo passaggio permette al sistema di entrare nel nuovo anno senza accumulare ritardi tecnici, rendendo più semplice l’introduzione delle decisioni che il Ministero adotterà nei primi mesi del 2026.