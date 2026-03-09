Carta docente 2026 attiva, cosa cambia per bonus e precari

La Carta del docente 2026 è ufficialmente attiva. La piattaforma che permette agli insegnanti di generare i buoni per la formazione professionale è stata finalmente riattivata. Il servizio era rimasto bloccato per l’avvio del nuovo anno scolastico, in attesa della definizione dell’importo bonus e dell’estensione della misura anche ai docenti precari.

Tuttavia, la misura, pensata per sostenere l’aggiornamento e la crescita professionale degli insegnanti, introduce alcune novità. Il bonus non è più di 500 euro e viene esteso a una platea più ampia di beneficiari, includendo anche i docenti precari. E proprio questa estensione ha comportato una riduzione dell’importo individuale, passando a circa 400 euro.

Vediamo quindi cosa cambia con la nuova attivazione della Carta docente 2026.

Carta docente 2026 attiva, come accedere alla piattaforma

Con l’attivazione della piattaforma, i docenti possono già entrare nell’area personale della Carta docente e generare i buoni da utilizzare per acquisti e formazione.

Per accedere è necessario:

entrare nel portale ufficiale della Carta docente

autenticarsi con SPID o CIE

verificare il credito disponibile

generare i buoni per le spese ammesse

Il sistema consente di creare voucher digitali che possono essere utilizzati presso librerie, enti di formazione o piattaforme online accreditate. Il credito disponibile sarà valido fino alla scadenza stabilita dal Ministero e può essere utilizzato in più soluzioni.

Importo ridotto e bonus esteso a docenti precari

Una delle principali novità riguarda l’importo del bonus. Negli anni passati la Carta del docente prevedeva un credito fisso di 500 euro, mentre per l’anno scolastico corrente l’importo è stato ridotto. Le stime indicano una cifra che si aggira intorno ai 380-400 euro per docente.

La riduzione non deriva da un taglio diretto della misura, ma dal fatto che il bonus viene distribuito tra un numero più elevato di beneficiari. Negli ultimi anni, infatti, diverse sentenze dei tribunali hanno riconosciuto il diritto alla Carta del docente anche agli insegnanti precari con incarichi annuali. Questo ha portato a un progressivo ampliamento della platea dei docenti che possono accedere al bonus.

Oggi la Carta docente 2026 può essere utilizzata da:

docenti di ruolo

supplenti con contratto annuale fino al 31 agosto

in diversi casi anche supplenti con incarico fino al 30 giugno, soprattutto a seguito di pronunce giurisprudenziali

Proprio l’estensione della misura ai docenti precari ha contribuito ad aumentare il numero complessivi dei beneficiari, comportando una ridistribuzione delle risorse disponibili.

Carta docente 2026 attiva, ma come spendere il bonus?

Il credito della Carta docente 2026 potrà essere utilizzato per diverse tipologie di spesa legate alla formazione, all’aggiornamento professionale e alla crescita culturale degli insegnanti. Il bonus viene infatti pensato come uno strumento per favorire lo sviluppo continuo delle competenze dei docenti e migliorare la qualità dell’attività didattica.

Tra gli acquisti consentiti rientrano:

libri e testi (anche digitali)

corsi di formazione e aggiornamento

master universitari e corsi di specializzazione

software e hardware utili per la didattica

biglietti per musei, spettacoli teatrali ed eventi culturali

Il credito potrà essere utilizzato in più soluzioni e per diverse categorie di spesa, purché collegata all’attività professionale del docente e alla formazione continua prevista dal sistema scolastico.