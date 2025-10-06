Carta del Docente 2025/26: novità, sentenze e tempi di pagamento

La Carta del Docente 2025/26 si conferma uno degli strumenti più rilevanti per la formazione continua degli insegnanti italiani. Nata per sostenere l’aggiornamento professionale, la misura ha attraversato negli ultimi mesi un periodo di trasformazione, segnato da sentenze favorevoli ai docenti precari, dichiarazioni del Ministero dell’Istruzione e novità normative che ne ridefiniscono la platea dei beneficiari. L’obiettivo è garantire un accesso più equo al bonus da 500 euro, rendendo la formazione una reale opportunità per tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

Conferma del bonus e risorse invariate per la Carta del Docente

Per l’anno scolastico 2025/26, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato che la Carta del Docente 2025/26 manterrà l’importo di 500 euro destinato ai docenti di ruolo per la formazione professionale. Le risorse complessive non subiranno riduzioni e, secondo le parole del Ministro Giuseppe Valditara, potrebbero essere incrementate per potenziare alcune finalità, come l’aggiornamento digitale e l’accesso a corsi universitari o master specialistici.

Il bonus potrà essere utilizzato per acquistare libri, software, corsi di aggiornamento, iscrizioni a convegni e abbonamenti a riviste specialistiche. Come ogni anno, sarà spendibile tramite la piattaforma online dedicata, accessibile con SPID o CIE.

Una delle novità principali riguarda la tempistica di attivazione, dato che l’anno precedente il bonus è stato reso disponibile a metà ottobre, ma per il 2025 il Ministero punta ad anticipare i tempi per consentire un uso più regolare delle somme durante l’anno formativo.

Estensione ai docenti precari, le novità del 2025/26

La novità più significativa introdotta con la Carta del Docente 2025/26 è l’ampliamento della platea dei beneficiari. Con il decreto scuola n. 45/2025, il Governo ha previsto che anche i docenti con contratto annuale fino al 31 agosto potranno accedere al bonus da 500 euro, equiparandoli di fatto al personale di ruolo.

Si tratta di un passo importante verso la parità di trattamento tra docenti di ruolo e supplenti, dopo anni di esclusione che avevano sollevato numerose contestazioni legali. Resta tuttavia da chiarire se l’estensione potrà riguardare anche i docenti con contratto al 30 giugno, una categoria ancora esclusa in via formale ma riconosciuta in più occasioni dalle recenti pronunce dei tribunali.

Il decreto 45/2025 ha inoltre aperto la strada a un riordino complessivo del sistema della Carta, prevedendo possibili aggiornamenti nella gestione delle risorse e nella definizione delle spese ammissibili, con l’obiettivo di promuovere una formazione più mirata alle competenze digitali e metodologiche.

Sentenze favorevoli e nuovi diritti per i supplenti

Parallelamente alle novità normative, la Carta del Docente 2025/26 è stata al centro di numerose sentenze favorevoli ai docenti precari, che hanno ridefinito il principio di equità nella distribuzione del bonus.

Una delle più rilevanti è la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che ha riconosciuto il diritto alla Carta anche ai docenti con contratti di breve durata, condannando il Ministero al risarcimento per le annualità non erogate. Il tribunale ha ritenuto che l’esclusione dei precari costituisca una discriminazione ingiustificata, in contrasto con la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato.

A livello sovranazionale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito nel 2025 che la Carta del Docente rientra tra le condizioni di impiego e deve essere riconosciuta a tutti gli insegnanti che svolgono le stesse funzioni dei colleghi di ruolo. La Corte ha richiamato i giudici italiani a garantire una piena equiparazione di diritti, valorizzando la funzione educativa indipendentemente dalla durata del contratto.

Queste pronunce hanno rafforzato la posizione dei supplenti nei ricorsi pendenti e stanno spingendo il Ministero a riformare definitivamente la normativa, per evitare ulteriori contenziosi e uniformare l’accesso al beneficio.

Carta del Docente, quali sono i tempi di pagamento dopo le sentenze

Un aspetto cruciale riguarda i tempi di pagamento nei casi in cui un docente ottenga una sentenza favorevole. Come spiegato da diversi esperti legali, i tempi di erogazione del bonus dopo una decisione positiva possono variare sensibilmente: in alcuni casi l’Amministrazione provvede entro un mese, in altri possono trascorrere anche oltre dodici mesi.

In presenza di ritardi, il docente può presentare un ricorso per ottemperanza al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), per obbligare il Ministero all’esecuzione del provvedimento. Se anche dopo il commissariamento l’Amministrazione non procede, è possibile avviare un’esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario, ma si tratta di un passaggio che richiede ulteriore tempo e spese legali.

Il quadro operativo, dunque, resta complesso: da un lato le sentenze garantiscono un diritto ormai consolidato, dall’altro l’applicazione pratica è ancora frammentata e dipende dalle singole Direzioni Territoriali e dalle risorse disponibili.

Prospettive future e possibili modifiche

Guardando al futuro, la Carta del Docente 2025/26 rappresenta una fase di transizione verso una misura più moderna e inclusiva. Il Ministero dell’Istruzione sta lavorando a un riordino complessivo della piattaforma, che dovrebbe consentire una gestione più trasparente dei fondi e un monitoraggio puntuale delle spese effettuate.

Tra le ipotesi al vaglio:

Estensione progressiva ai docenti con contratto al 30 giugno , in linea con le indicazioni della giurisprudenza europea.

, in linea con le indicazioni della giurisprudenza europea. Ampliamento delle categorie di spesa ammissibili , includendo corsi di didattica innovativa, tecnologie educative e formazione linguistica.

, includendo corsi di didattica innovativa, tecnologie educative e formazione linguistica. Integrazione con piattaforme universitarie e centri di ricerca , per favorire l’aggiornamento accademico e la collaborazione tra scuola e università.

, per favorire l’aggiornamento accademico e la collaborazione tra scuola e università. Digitalizzazione dei controlli e maggiore tracciabilità delle transazioni, per garantire l’efficienza e prevenire usi impropri.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere la Carta del Docente non solo un incentivo economico, ma un motore di crescita professionale, in grado di sostenere una didattica sempre più orientata all’innovazione, all’inclusione e alle competenze trasversali.

Un passo avanti verso una formazione più equa

La Carta del Docente 2025/26 segna un passaggio importante nel percorso di rinnovamento della scuola italiana. L’estensione del bonus ai docenti precari, il mantenimento delle risorse e il riconoscimento giurisprudenziale del diritto alla formazione rappresentano segnali concreti di un sistema che mira a valorizzare il ruolo dell’insegnante come professionista della conoscenza.

Resta da completare l’attuazione normativa e garantire tempi certi per i pagamenti, ma la direzione è chiara: una scuola che investe sulla formazione dei docenti investe sul proprio futuro. Seguire l’evoluzione della Carta del Docente 2025/26 significa osservare da vicino il cambiamento della didattica italiana, sempre più fondata su competenze, aggiornamento e pari opportunità per tutti gli insegnanti.