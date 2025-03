Carta Dedicata a Te, quali sono le novità per il 2025?

La “Carta Dedicata a Te” è un’iniziativa del governo che mira a sostenere le spese delle famiglie con basso reddito, fornendo una carta prepagata per l’acquisto di beni di prima necessità. Per il 2025 in molti si chiedono quali saranno le novità e se i requisiti, gli importi e le scadenze saranno le stesse.

Scopriamo insieme le novità della Carta Dedicata a Te 2025.

Erogazione “Carta Dedicata a Te”, cosa prevede la nuova legge bilancio

Nonostante l’iniziativa della Carta Dedicata a Te sia confermata per il 2025, l’importo del contributo ancora non è stato ufficializzato. L’anno precedente, nel 2024, la ricarica era di 500 euro, ma con il nuovo bilancio è probabile che venga ridotta. Infatti, le risorse disponibili per il 2025 sono state significativamente limitate, quindi le famiglie che riceveranno la carta potrebbero ottenere un importo inferiore.

La nuova legge di bilancio 2025 prevede:

Incremento di 50 milioni di euro per il Fondo per la distribuzione di beni di prima necessità alle persone indigenti.

Incremento di 500 milioni di euro per il Fondo per l’acquisto di beni di prima necessità destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Requisiti per ottenere la “Carta Dedicata a Te”

I criteri per ottenere la Carta Dedicata a Te nel 2025 rimangono simili a quelli dell’anno precedente, ma con delle differenze nella priorità assegnata ai beneficiari. Per ottenere il contributo è necessario soddisfare alcuni requisiti.

I requisiti richiesti per il 2025:

ISEE ordinario inferiore a 15.000 euro.

Residenza in Italia e iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

Graduatoria INPS: i beneficiari verranno selezionati automaticamente in base ai criteri stabiliti dal Ministero.

Tuttavia, per questa edizione la priorità sarà data alle famiglie numerose con figli minori di diciotto anni. I criteri di assegnazione sono i seguenti:

1) Nuclei con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010, ordinati in base a:

ISEE crescente.

Data di nascita dei tre componenti più giovani.

Numero di componenti del nucleo (minimo tre).

2) Nuclei con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006, ordinati con gli stessi criteri del punto 1.

3) Nuclei senza minori, ma con almeno tre componenti, sempre ordinati secondo ISEE crescente e data di nascita.

Non potranno invece ottenere la Carta Dedicata a Te i precettori di:

NaSpI o Dis-Coll (indennità di disoccupazione)

Cassa integrazione o mobilità

Assegno di inclusione (ex Reddito di Cittadinanza)

Meno fondi e meno beneficiari, ecco cosa cambia per il 2025

Rispetto al 2024, il budget ridotto comporterà l’erogazione di meno assegni e importi più bassi, con le seguenti conseguenze principali:

Meno famiglie che beneficiano del servizio, perché i fondi non basteranno per tutti.

Importi ridotti per le famiglie che riceveranno la Carta Dedicata a Te.

Priorità alle famiglie numerose con minori, mentre nuclei familiari senza minori potrebbero non ricevere.

Tuttavia, al momento non è ancora possibile prevedere il numero di ricariche e a quanto ammonterà l’importo finale.

Quando verrà accreditata la nuova ricarica?

Al momento ancora non è stata comunicata una data ufficiale per l’accredito della ricarica 2025, ma si presume che le tempistiche siano le stesse del 2024. Per quanto riguarda l’anno scorso, l’erogazione è avvenuta a settembre e le somme dovevano essere utilizzate entro febbraio 2025.

Anche per quest’anno è probabile che la ricarica venga accreditata nel secondo semestre, con una finestra di utilizzo limitata. Sarà fondamentale rispettare le scadenze per evitare di perdere i fondi.

Come utilizzare la “Carta Dedicata a Te”

La Carta Dedicata a Te potrà essere utilizzata esclusivamente per comprare:

Beni alimentari di prima necessità (sono esclusi gli alcolici).

Carburanti (benzina, diesel, GPL).

Abbonamenti ai mezzi pubblici (in alternativa al carburante).

Gli acquisti potranno essere effettuato presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati, in associazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Scadenza e utilizzo dei fondi

Anche per il 2025, la Carta Dedicata a Te sarà soggetta a scadenze precise. Per non perdere il contributo è necessario:

Effettuare una prima spesa entro la data stabilita (probabilmente poche settimane dopo l’accredito).

Utilizzare tutto l’importo entro il tempo previsto.

Verificare periodicamente il saldo residuo per evitare di lasciare i fondi inutilizzati.

Per verificare il saldo della Carta Dedicata a Te si potrà procedere nei seguenti modi:

Recarsi presso un ATM delle Poste Italiane e controllare il saldo.

Chiamare il servizio clienti Postepay.

Accedere all’area riservata sul sito di Poste Italiane.

Recarsi presso l’ufficio postale più vicino e chiedere informazioni.

Il futuro della “Carta Dedicata a Te”

La Carta Dedicata a Te è uno strumento di grande aiuto per molte famiglie italiane, anche se per il 2025 verrà erogata con meno risorse rispetto agli anni precedenti. Infatti, l’importo potrebbe essere inferiore ai 500 euro, i beneficiari saranno meno numerosi, con priorità alle famiglie con figli minori.

Per chi spera di ottenerla, sarà fondamentale seguire le comunicazioni ufficiali di Ministero e INPS, monitorando periodicamente la graduatoria comunale.

