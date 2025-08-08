Carta Dedicata a Te 2025, ecco come funziona il bonus da 500€

Con l’inizio del nuovo anno accademico alle porte, arriva anche una misura di sostegno pensata per aiutare le famiglie in difficoltà economica, la Carta Dedicata a Te. Si tratta di una social card prepagata del valore di 500 euro, pensata per facilitare l’acquisto di beni alimentari essenziali.

Ma chi può beneficiare della Carta Dedicata a Te? Come funziona l’erogazione e quali sono i limiti? Se sei uno studente universitario o fai parte di un nucleo familiare con ISEE basso, questa guida ti aiuterà a capire se e come puoi accedere al bonus.

A chi spetta la Carta Dedicata a Te nel 2025?

La Carta Dedicata a Te è destinata a famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro e viene assegnata automaticamente, senza bisogno di fare domanda. Il contributo è rivolto in particolare a nuclei con almeno tre componenti, con priorità a quelli che includono figli minori. L’obiettivo è sostenere le fasce più fragili della popolazione, alleggerendo le spese alimentari durante un periodo segnato da infrazioni e rincari.

Per essere considerati tra i beneficiari è necessario:

essere residenti in Italia e iscritti all’Anagrafe comunale

e iscritti all’Anagrafe comunale possedere un’attestazione ISEE valida e aggiornata

e aggiornata non ricevere altri sussidi simili, come Assegno di inclusione, NASpI, Dis-Coll, Carta Acquisti o altri sostegni economici nazionali o locali

Cosa si può acquistare con la Carta Dedicata a Te?

Il credito di 500 euro caricato sulla Carta Dedicata a Te può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. È quindi un supporto concreto, pensato per garantire un’alimentazione dignitosa, soprattutto alle famiglie numerose.

Tra i prodotti consentiti troviamo:

pane, pasta, riso, carne e pesce

latte, formaggi, uova e legumi

frutta e verdura

alimento per l’infanzia e prodotti DOP o IGP

Sono esclusi invece:

alcolici, bevande zuccherate e superalcolici

prodotti per la cura della persona o della casa

abbigliamento, farmaci, carburanti e abbonamenti a mezzi pubblici

alimenti per animali

I supermercati aderenti sono dotati di POS che riconoscono automaticamente i prodotti ammessi, impedendo l’uso del credito per acquisti non conformi.

Come si riceve e si attiva la Carta?

Una volta che INPS e Comuni completano l’individuazione dei beneficiari, ciascun nucleo selezionato riceverà una comunicazione ufficiale, via posta o portale online, con le istruzioni per ritirare la Carta presso gli uffici di Poste Italiane.

Per il ritiro sarà necessario presentarsi con:

documento d’identità

codice fiscale

comunicazione ricevuta dal Comune

Nel caso in cui il beneficiario avesse già ricevuto la carta nel 2024, questa sarà semplicemente caricata con l’importo del 2025, senza necessità di ritirarne una nuova. Le carte sono nominative e non cedibili, un utilizzo scorretto può comportare la revoca del beneficio.

L’erogazione delle carte è prevista tra settembre e ottobre 2025, con scadenze variabili da Comune a Comune. Il credito sarà attivo sin da subito e potrà essere utilizzato immediatamente.

Tempi di utilizzo, scadenze e sconti extra

Una delle condizioni fondamentali della Carta Dedicata a Te riguarda le tempistiche:

il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025

l’intero credito va speso entro il 28 febbraio 2026

In caso di mancato utilizzo entro queste date, il bonus verrà revocato automaticamente. Questo meccanismo è pensato per garantire un impatto immediato sulle spese alimentari, evitando un uso dilazionato nel tempo.

Inoltre, la carta offre uno sconto extra del 15% su molti prodotti acquistati nei punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura e su quello dei Comuni. Lo sconto si applica automaticamente alla cassa, senza richieste aggiuntive.

Carta Dedicata a Te e studenti universitari, un’opportunità da non perdere

Anche se la misura è destinata principalmente a famiglie con figli, molti studenti universitari rientrano comunque in famiglia che soddisfano i criteri di accesso alla Carta Dedicata a Te. In alcuni casi, se si è ancora fisicamente a carico e con un ISEE basso, è possibile che il proprio nucleo venga incluso tra i beneficiari.

In un contesto in cui le spese per vitto, trasporti e affitto aumentano costantemente, ogni contributo può fare la differenza per chi studia lontano da casa o ha difficoltà a coprire le spese di base. Inoltre, per chi studia e lavora, o per chi proviene da famiglie numerose, la Carta Dedicata a Te può rappresentare un piccolo ma significativo sollievo economico.

Perché conoscere la Carta è importante

La Carta Dedicata a Te 2025 non è soltanto un bonus di 500 euro, è uno strumento di inclusione sociale, pensato per supportare le famiglie in difficoltà e garantire l’accesso ai beni alimentari essenziali. Non richiede domanda, viene assegnata in automatico e offre anche sconti aggiuntivi nei supermercati aderenti.

Per gli studenti e per le famiglie degli studenti, essere informati su queste misure può fare la differenza. Tenere aggiornato l’ISEE, controllare le comunicazioni del Comune e utilizzare correttamente il bonus sono passaggi fondamentali per non perdere questa opportunità.

Se vuoi restare aggiornato su tutti i bonus per studenti e famiglie, continua a seguire i nostri approfondimenti su Universita.it. Troverai guide pratiche, spiegazioni semplici e aggiornamenti costanti su tutte le misure per affrontare al meglio il tuo percorso formativo!