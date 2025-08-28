Caro scuola e università, le spese per studiare aumentano...

Il ritorno sui banchi e nelle aule universitarie dovrebbe rappresentare un momento di crescita e opportunità, ma negli ultimi anni si è trasformato in un capitolo amaro per molte famiglie italiane. Il caro scuola e università è diventato un tema ricorrente che non riguarda più solo il costo dei libri, ma coinvolge materiali scolastici, dispositivi digitali, trasporti e soprattutto gli affitti nelle città universitarie.

L’istruzione, riconosciuta dalla Costituzione come diritto fondamentale, rischia così di trasformarsi in un lusso, con effetti sociali che vanno ben oltre la spesa economica immediata.

Libri e materiali scolastici sempre più cari

La prima voce che pesa sui bilanci delle famiglie è quella dei libri di testo. Gli aumenti annui si sono stabilizzati sopra l’inflazione, complici la concentrazione del mercato editoriale e la pratica delle nuove edizioni che rende difficile utilizzare i libri degli anni passati. Un fenomeno che costringe i genitori e studenti a mettere mano al portafoglio ogni settembre.

Accanto ai testi scolastici, anche la cartoleria e il materiale di base hanno subito rincari costanti. Infatti, zaini, diari e astucci hanno ormai prezzi che sfiorano cifre impensabili fino a pochi anni fa. A questo si aggiunge la necessità, sempre più frequente, di acquistare dispositivi digitali come tablet, computer e altri software, ormai fondamentali per la didattica. Tutti elementi che contribuiscono a rendere il caro scuola e università un problema non solo educativo, ma anche sociale.

L’impatto del caro scuola e università sulle famiglie

Quando si parla di cifre che superano i mille euro a studente per il corredo annuale, è evidente che non tutte le famiglie riescono a sostenere la spesa. Nei nuclei con più figli, l’impegno economico diventa insostenibile, costringendo a strategie di risparmio che vanno dal riciclo del materiale al mercato dell’usato.

Nonostante queste soluzioni, la disparità resta evidente. C’è chi può permettersi libri nuovi e accessori di ultima generazione e chi deve arrangiarsi con testi usurati o dispositivi obsoleti. Il risultato è una scuola a due velocità, dove non tutti partono dalle stesse condizioni. Il caro scuola e università non è quindi solo un fatto di numeri, ma un fattore che rischia di ampliare le disuguaglianze sociali.

Emergenza affitti e studenti fuorisede

Se il costo del materiale scolastico pesa soprattutto sulle famiglie con figli alle superiori, gli universitari si trovano davanti a una barriera ancora più complessa: quella degli affitti.

Negli ultimi anni i canoni nelle città universitarie sono aumentati del 20-30% circa, rendendo difficile per molti studenti fuorisede trovare soluzioni sostenibili. Purtroppo le residenze pubbliche non bastano a coprire il fabbisogno, costringendo così i giovani a rivolgersi al mercato privato, dove i prezzi spesso risultano proibitivi.

Molti studenti scelgono di condividere l’appartamento o la stanza, ma non sempre questo è sufficiente a ridurre i costi. Per alcune famiglie, il rincaro di scuole e università legato ad una spesa per alloggi, rappresenta la principale causa di rinuncia o di abbandono degli studi, con conseguenze drammatiche sul percorso formativo dei giovani.

Soluzioni e misure da prendere per contrastare il caro scuole e università

Di fronte a questa situazione, è chiaro che servono interventi strutturali e mirati. Negli anni sono stati introdotti tetti di spesa per i libri di testo e incentivi per dispositivi digitali, ma i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative.

Tra le proposte più discusse figurano:

voucher e bonus per l’acquisto di libri e strumenti tecnologici

per l’acquisto di libri e strumenti tecnologici potenziamento delle residenze universitarie pubbliche , per ridurre la pressione degli affitti privati

, per ridurre la pressione degli affitti privati incentivi al mercato dell’usato , favorendo il riutilizzo dei testi scolastici

, favorendo il riutilizzo dei testi scolastici maggiore concorrenza editoriale, per abbassare i prezzi dei manuali

Solo con un insieme coordinato di politiche sarà possibile ridurre davvero il peso del caro scuola e università, restituendo equità al sistema educativo.

Il caro scuola e università è un problema che mina il diritto allo studio

Al centro della questione non ci sono solo i bilanci familiari, ma il futuro stesso di una generazione. Ogni anno sempre più studenti e famiglie segnalano difficoltà nel coprire le spese necessarie, e questo rischia di compromettere il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.

Se il diritto allo studio diventa subordinato alla disponibilità economica, il rischio è quello di creare un divario sociale profondo tra chi può permettersi un’istruzione completa e chi invece è costretto a rinunciare.

Per questo motivo, affrontare il caro scuola e università non può essere considerato un tema secondario. È necessario difendere uno dei pilastri della nostra società, quello dell’istruzione accessibile a tutti.

Lo studio è un diritto per tutti

Il caro scuola e università è ormai un fenomeno complesso che coinvolge famiglie, studenti, istituzioni e mercato. Dai libri di testo agli affitti, ogni aspetto della vita scolastica e accademica ha subito rincari che stanno trasformando l’istruzione in un peso sempre più grosso.

Solo politiche concrete, capaci di ridurre le disuguaglianze e di garantire sostegni mirati, potranno restituire la centralità al diritto allo studio. In gioco non ci sono solo numeri, ma anche le opportunità e il futuro delle nuove generazioni.