Career Day Luiss Milano 2025, incontro tra università e imprese

Il Career Day Luiss Milano debutta il 29 ottobre 2025, portando nel cuore economico del Paese una giornata interamente dedicata all’incontro tra studenti e imprese. L’evento rappresenta un momento di dialogo diretto tra i giovani talenti dell’Ateneo romano e 28 aziende italiane e multinazionali, trasformando il Milano Luiss Hub in un punto di connessione tra formazione accademica e mondo del lavoro.

Una giornata di incontri e opportunità

La prima edizione milanese del Career Day Luiss nasce con un obiettivo preciso: favorire l’incontro tra studenti altamente qualificati e aziende leader di settore. Oltre 100 partecipanti, tra studenti del secondo anno delle lauree magistrali e neolaureati, sono stati selezionati in base a tre criteri:

curriculum accademico

performance nelle prove

motivazione personale

Questo processo di selezione rigoroso assicura che i candidati rappresentino al meglio le eccellenze della Luiss, rendendo il Career Day un momento di confronto autentico e costruttivo. L’iniziativa offre ai partecipanti la possibilità di presentarsi a recruiter e manager aziendali, esplorando percorsi professionali concreti e scoprendo i valori che guidano le organizzazioni presenti.

Le 28 aziende del Career Day Luiss Milano

Il Career Day Luiss Milano 2025 vedrà la partecipazione di 28 protagonisti dell’economia nazionale e internazionale, attivi in settori che spaziano dalla finanza alla moda, dalla consulenza all’innovazione tecnologica. Tra i nomi confermati figurano: A2A, AXA Italia, Beko Europe, BMW Group Italia, Bottega Veneta, Brembo, Cisco Italia, Davines, Deloitte, Engineering, Esselunga, EssilorLuxottica, Etro, EY, Giorgio Armani, Grant Thornton, Gruppo Lactalis Italia, Hermès Italie, Intesa Sanpaolo, Kering, KPMG, Lechler, Maire, Mundys, Nexi Group, Reckitt, Sky Italia e Snam.

Un mosaico di realtà produttive che rappresentano il tessuto economico più dinamico del Paese, accomunate dall’interesse per i giovani formati in Luiss e dal desiderio di attrarre competenze ad alto potenziale.

Dalla selezione all’incontro, un percorso strutturato

L’accesso al Career Day Luiss Milano non è casuale. Ogni studente ammesso è stato selezionato attraverso un processo accurato, che tiene conto delle esperienze accademiche e della capacità di esprimere motivazione e progettualità. Questo approccio, già consolidato nella sede romana, mira a garantire l’allineamento tra il profilo dei candidati e le esigenze delle aziende coinvolte.

La giornata prevede colloqui mirati, momenti di networking e tavole rotonde con esperti del settore. L’obiettivo è duplice, da un lato offrire agli studenti un’occasione di confronto reale e dall’altro fornire alle imprese una panoramica diretta sulle competenze emergenti del mondo accademico.

Roma come radice, Milano come orizzonte

Il Career Day Luiss nasce a Roma, dove nel maggio 2025 si è tenuta la XXIX edizione, con oltre 160 realtà partecipanti tra aziende e studi legali. Nel 2026 l’appuntamento raggiungerà il traguardo della trentesima edizione, a conferma di un percorso consolidato nel tempo.

L’approdo a Milano rappresenta quindi una tappa naturale di crescita, coerente con la strategia di internazionalizzazione e apertura al mercato del lavoro globale perseguita dall’Ateneo. Il Career Day è uno degli strumenti più efficaci per mettere in comunicazione le eccellenze accademiche con il mondo industriale, generando valore condiviso.

Dati occupazionali e impatto sul futuro

Secondo le schede istituzionali Luiss, il tasso di occupazione a un anno dalla laurea è del 95%, con un tempo medio di ingresso nel mondo del lavoro di circa un mese. Un risultato che testimonia la capacità dell’Ateneo di formare profili richiesti dal mercato, grazie anche a iniziative come il Career Day Luiss Milano, che accorciano la distanza tra studi universitari e inserimento professionale.

Il Rapporto AlmaLaurea 2025 conferma inoltre un trend positivo a livello nazionale, con il 78,6% di occupati a un anno dal titolo, e picchi superiori nelle università con forte integrazione tra didattica e impresa. In questo scenario, il modello Luiss si inserisce come esempio di ecosistema formativo orientato all’occupabilità e all’innovazione.

Career Day Luiss Milano, un ponte verso il mondo del lavoro

Il Career Day Luiss Milano non è soltanto un evento di placement, ma un ponte strategico tra aspirazioni personali e opportunità professionali. Ogni colloquio, ogni incontro e ogni workshop rappresentano un tassello di un percorso più ampio: quello che accompagna gli studenti dalla formazione alla realizzazione professionale.

Chi desidera approfondire altre opportunità di carriera e confrontare le migliori università può consultare il ranking universitario aggiornato.