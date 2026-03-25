Candidature ANVUR 2026, via alle selezioni dei vertici

Sono ufficialmente aperte le candidature ANVUR 2026 per il rinnovo dei vertici dell’ANVUR. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha avviato la procedura per individuare il nuovo presidente e i componenti del consiglio direttivo, figure centrali nella definizione dei criteri di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

La finestra per presentare le candidature è già attiva e resterà aperta fino al 7 aprile 2026.

Candidature ANVUR: come funziona la selezione

La procedura per le candidature ANVUR prevede due percorsi distinti, uno per il presidente e uno per il consiglio direttivo, entrambi gestiti da un Comitato di selezione nominato dal Ministero.

Per la carica di presidente viene individuata una terna di candidati, selezionati tra profili di alto livello, anche a livello internazionale. Il nome finale sarà scelto dal Ministro e proposto per la nomina ufficiale. Il mandato ha una durata di quattro anni e non è rinnovabile.

Per il consiglio direttivo, invece, vengono definite quattro terne, ciascuna riferita a un’area disciplinare:

area tecnico-scientifica

scienze della vita e della salute

area economico-giuridica-umanistica

settore AFAM

Anche in questo caso, la scelta finale spetta al Ministro. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Un elemento chiave da sottolineare è che le terne non rappresentano una graduatoria, ma solo liste di candidati idonei, all’interno delle quali viene effettuata la nomina.

Requisiti per le candidature ANVUR 2026

Le candidature ANVUR 2026 sono aperte a profili con elevata qualificazione, anche provenienti dall’estero. Il focus principale è sulla capacità di operare nel campo della valutazione del sistema universitario e della ricerca.

I requisiti richiesti includono:

elevata qualificazione scientifica

esperienza nel sistema universitario e nella ricerca

competenze nella valutazione della formazione superiore

conoscenza del contesto internazionale

conoscenza della lingua italiana e inglese

Per il ruolo di presidente è richiesta anche una solida esperienza nella gestione di strutture complesse e nella definizione di strategie.

La selezione avviene attraverso una valutazione comparativa dei candidati. In una fase successiva possono essere previste audizioni, anche in modalità telematica, per approfondire competenze e visione strategica.

Tempistiche e modalità

Le candidature ANVUR devono essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma ufficiale del Ministero.

Le scadenze sono:

apertura : 17 marzo 2026 ore 18:00

: 17 marzo 2026 ore 18:00 chiusura: 7 aprile 2026 ore 18:00

Per completare la candidatura è necessario allegare:

curriculum vitae (guida CV Europass)

(guida CV Europass) documento di identità

lettera di presentazione* (come fare buona impressione)

*Quest’ultimo elemento ha un peso rilevante nella valutazione, perché consente di evidenziare il profilo del candidato in termini di autorevolezza, indipendenza e coerenza con il ruolo.

Perché le candidature ANVUR sono così importanti?

Il processo delle candidature ANVUR 2026 riguarda un’istituzione che ha un ruolo centrale nel sistema universitario italiano. L’Agenzia si occupa infatti di definire e applicare i criteri di valutazione per università e ricerca.

Tra le principali attività ci sono:

valutazione della qualità della ricerca

della ricerca accreditamento dei corsi di laurea

dei corsi di laurea definizione degli indicatori di performance degli atenei

degli atenei supporto alla distribuzione dei finanziamenti pubblici

Questo significa che le decisioni prese dai nuovi vertici avranno un impatto concreto sull’organizzazione delle università e sulle opportunità per studenti e docenti.

Un passaggio che può cambiare gli equilibri del sistema

Il rinnovo dei vertici ANVUR arriva in una fase in cui i criteri di valutazione delle università stanno diventando sempre più stringenti e determinanti. Non è solo una questione tecnica, da queste scelte dipendono infatti l’attivazione dei corsi, la tenuta dell’offerta formativa e, soprattutto, l’accesso ai finanziamenti pubblici.

Chi guiderà l’Agenzia nei prossimi anni avrà quindi un ruolo diretto nel definire cosa viene considerato “qualità” nel sistema universitario italiano. E questo si riflette su tutto, dalla ricerca prodotta dagli atenei fino alle opportunità concrete per studenti e docenti.