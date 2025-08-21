Vuoi cambiare facoltà? Ecco quando e perché può convenire

L’inizio dell’anno accademico non è sempre sinonimo di entusiasmo. A volte, le prime settimane all’università possono far sorgere dubbi profondi sulla scelta compiuta. Per molti studenti, settembre diventa così il mese delle decisioni difficili. Ma cambiare facoltà a settembre è davvero possibile? Quando conviene farlo e cosa comporta davvero questo passo?

È possibile cambiare facoltà a settembre?

La risposta è sì, in molti casi è possibile cambiare facoltà già a partire da settembre, senza aspettare la fine del primo anno accademico. Tuttavia, la situazione può variare a seconda di alcuni fattori, come:

Il tipo di corso di laurea (accesso libero o a numero programmato)

di laurea (accesso libero o a numero programmato) La disponibilità dei posti nella nuova facoltà

nella nuova facoltà Le tempistiche e modalità stabilite dall’ateneo

Nel caso dei corsi ad accesso libero è spesso sufficiente presentare la rinuncia al primo corso e procedere con la nuova immatricolazione, purché entro le scadenze stabilite (solitamente tra settembre e novembre).

Invece, per i corsi a numero chiuso la situazione cambia. In questi casi, l’accesso è regolato da graduatorie e se hai già sostenuto il test e sei in graduatoria potresti sfruttare lo scorrimento o un eventuale posto residuo. Altrimenti, dovrai attendere l’anno successivo.

Quando conviene davvero cambiare facoltà?

Cambiare facoltà a settembre è una scelta delicata, ma può rivelarsi lungimirante in alcune situazioni. Come per esempio:

Ti sei accorto subito che le materie non ti interessano

Il carico di studio o il metodo di insegnamento non è adatto a te

Hai scoperto un corso più in linea con i tuoi obiettivi professionali

professionali Sei entrato per “ripiego” e ora si è liberato un posto nel corso che desideravi

Affrontare i primi dubbi già nelle prime settimane può evitare di perdere un intero anno accademico. Inoltre, cambiando la facoltà a settembre, hai ancora tempo per iniziare da zero, seguire le lezioni e inserirti con gli altri studenti fin dall’inizio.

Cosa comporta il cambio facoltà a livello burocratico?

La procedura per cambiare facoltà varia da università a università, ma in genere comporta alcuni passaggi comuni:

Rinuncia agli studi o richiesta di trasferimento interno (se rimani nello stesso ateneo) Nuova immatricolazione o richiesta di passaggio alla facoltà scelta Eventuale riconoscimento di esami o CFU sostenuti (se i corsi sono affini>) Pagamento di eventuali contributi o differenze di tasse

Molti atenei permettono il cambiamento interno fino a ottobre/novembre senza dover ripagare la prima rata. Tuttavia, è essenziale informarsi tempestivamente presso la segreteria studenti o tramite i portali ufficiali.

Se cambi anche ateneo, la procedura è un po’ più complessa, ma comunque fattibile a settembre, soprattutto se il nuovo corso non è a numero chiuso.

Vantaggi e svantaggi nel cambiare facoltà

Vediamo ora i pro e contro del cambiare facoltà a settembre, per aiutarti a decidere con più lucidità.

Vantaggi:

Eviti di sprecare un intero anno accademico

Inizi subito il nuovo percorso, senza perdere lezioni importanti

Hai ancora tempo per rientrare nelle scadenze di iscrizione

Puoi fare una scelta più consapevole

Svantaggi:

Potresti dover rinunciare ai CFU già acquisiti

La procedura burocratica può essere complessa, soprattutto tra atenei diversi

Potresti perdere il diritto a borse di studio o alloggi già assegnati

Per questo è importante non decidere solo sulla base del malessere iniziale, ogni facoltà necessita di un periodo di adattamento. Ma se il disagio è profondo, allora cambiare potrebbe davvero aiutarti a trovare la tua strada.

Come capire se cambiare facoltà è la scelta giusta?

Prima di prendere una decisione, fermati un attimo a riflettere. Ecco alcune domande che dovresti porti:

Sto cambiando perché ho un interesse concreto verso un altro corso?

Mi sono informato bene su cosa prevede il nuovo piano di studi?

Conosco gli sbocchi lavorativi del nuovo percorso?

Ho parlato con un tutor o un servizio di orientamento?

Per aiutarti a fare chiarezza, puoi sfruttare strumenti di orientamento universitario disponibili online.

Segui un percorso consapevole

Cambiare facoltà può sembrare un fallimento, ma non lo è. È una scelta di responsabilità verso te stesso. Meglio cambiare subito che ritrovarsi bloccati a fine anno, senza motivazione né crediti utili.

Il tuo percorso universitario non deve essere perfetto, ma coerente con le tue passioni e i tuoi obiettivi. Prenditi tutto il tempo necessario per scegliere bene, e se hai dei dubbi ricorda che puoi chiedere aiuto!

