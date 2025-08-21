Vuoi cambiare facoltà? Ecco quando e perché può convenire

L’inizio dell’anno accademico non è sempre sinonimo di entusiasmo. A volte, le prime settimane all’università possono far sorgere dubbi profondi sulla scelta compiuta. Per molti studenti, settembre diventa così il mese delle decisioni difficili. Ma cambiare facoltà a settembre è davvero possibile? Quando conviene farlo e cosa comporta davvero questo passo?
È possibile cambiare facoltà a settembre?
La risposta è sì, in molti casi è possibile cambiare facoltà già a partire da settembre, senza aspettare la fine del primo anno accademico. Tuttavia, la situazione può variare a seconda di alcuni fattori, come:
- Il tipo di corso di laurea (accesso libero o a numero programmato)
- La disponibilità dei posti nella nuova facoltà
- Le tempistiche e modalità stabilite dall’ateneo
Nel caso dei corsi ad accesso libero è spesso sufficiente presentare la rinuncia al primo corso e procedere con la nuova immatricolazione, purché entro le scadenze stabilite (solitamente tra settembre e novembre).
Invece, per i corsi a numero chiuso la situazione cambia. In questi casi, l’accesso è regolato da graduatorie e se hai già sostenuto il test e sei in graduatoria potresti sfruttare lo scorrimento o un eventuale posto residuo. Altrimenti, dovrai attendere l’anno successivo.
Quando conviene davvero cambiare facoltà?
Cambiare facoltà a settembre è una scelta delicata, ma può rivelarsi lungimirante in alcune situazioni. Come per esempio:
- Ti sei accorto subito che le materie non ti interessano
- Il carico di studio o il metodo di insegnamento non è adatto a te
- Hai scoperto un corso più in linea con i tuoi obiettivi professionali
- Sei entrato per “ripiego” e ora si è liberato un posto nel corso che desideravi
Affrontare i primi dubbi già nelle prime settimane può evitare di perdere un intero anno accademico. Inoltre, cambiando la facoltà a settembre, hai ancora tempo per iniziare da zero, seguire le lezioni e inserirti con gli altri studenti fin dall’inizio.
Cosa comporta il cambio facoltà a livello burocratico?
La procedura per cambiare facoltà varia da università a università, ma in genere comporta alcuni passaggi comuni:
- Rinuncia agli studi o richiesta di trasferimento interno (se rimani nello stesso ateneo)
- Nuova immatricolazione o richiesta di passaggio alla facoltà scelta
- Eventuale riconoscimento di esami o CFU sostenuti (se i corsi sono affini>)
- Pagamento di eventuali contributi o differenze di tasse
Molti atenei permettono il cambiamento interno fino a ottobre/novembre senza dover ripagare la prima rata. Tuttavia, è essenziale informarsi tempestivamente presso la segreteria studenti o tramite i portali ufficiali.
Se cambi anche ateneo, la procedura è un po’ più complessa, ma comunque fattibile a settembre, soprattutto se il nuovo corso non è a numero chiuso.
Vantaggi e svantaggi nel cambiare facoltà
Vediamo ora i pro e contro del cambiare facoltà a settembre, per aiutarti a decidere con più lucidità.
Vantaggi:
- Eviti di sprecare un intero anno accademico
- Inizi subito il nuovo percorso, senza perdere lezioni importanti
- Hai ancora tempo per rientrare nelle scadenze di iscrizione
- Puoi fare una scelta più consapevole
Svantaggi:
- Potresti dover rinunciare ai CFU già acquisiti
- La procedura burocratica può essere complessa, soprattutto tra atenei diversi
- Potresti perdere il diritto a borse di studio o alloggi già assegnati
Per questo è importante non decidere solo sulla base del malessere iniziale, ogni facoltà necessita di un periodo di adattamento. Ma se il disagio è profondo, allora cambiare potrebbe davvero aiutarti a trovare la tua strada.
Come capire se cambiare facoltà è la scelta giusta?
Prima di prendere una decisione, fermati un attimo a riflettere. Ecco alcune domande che dovresti porti:
- Sto cambiando perché ho un interesse concreto verso un altro corso?
- Mi sono informato bene su cosa prevede il nuovo piano di studi?
- Conosco gli sbocchi lavorativi del nuovo percorso?
- Ho parlato con un tutor o un servizio di orientamento?
Per aiutarti a fare chiarezza, puoi sfruttare strumenti di orientamento universitario disponibili online. Su Universita.it puoi trovare:
- Test di orientamento
- Test di ri-orientamento (anche psicoattitudinale)
- Guide complete ai corsi di laurea
- Iter professionali per capire dove portano i vari percorsi
- Schede di confronto tra atenei
Segui un percorso consapevole
Cambiare facoltà può sembrare un fallimento, ma non lo è. È una scelta di responsabilità verso te stesso. Meglio cambiare subito che ritrovarsi bloccati a fine anno, senza motivazione né crediti utili.
Il tuo percorso universitario non deve essere perfetto, ma coerente con le tue passioni e i tuoi obiettivi. Prenditi tutto il tempo necessario per scegliere bene, e se hai dei dubbi ricorda che puoi chiedere aiuto!
Scopri se la tua facoltà è quella giusta, fai il nostro test di ri-orientamento (anche psicoattitudinale) o consulta le nostre guide ai corsi di laurea per saperne di più!