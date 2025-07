Calcolare voto di laurea, qui la guida completa

Ogni studente universitario, soprattutto negli ultimi semestri del proprio corso, si chiede come si possa calcolare il voto di laurea. Che si tratti di un corso triennale, magistrale o a ciclo unico, la determinazione del punteggio finale non è sempre immediata. Il voto di laurea rappresenta il risultato di un processo che tiene conto di diversi fattori: media ponderata degli esami, crediti formativi acquisiti, tesi di laurea e in alcuni casi anche esperienze esterne come stage o tirocini.

Sebbene non esista una formula unica valida per tutte le università, esistono dei criteri comuni che possono aiutare a stimare con buona precisione il proprio voto di partenza e quello finale.

Come calcolare il voto di laurea con la media ponderata

Il punto di partenza per calcolare il voto di laurea è la media degli esami, che non è una semplice media aritmetica, bensì la media ponderata. Questa si ottiene moltiplicando ogni voto per i CFU dell’esame corrispondente, sommando il totale e poi dividendo per il numero complessivo ottenuto.

Per calcolare la media ponderata basterà utilizzare questa formula:

(voto1 × cfu1 + voto2 × cfu2 + … + votoN × cfuN) ÷ (cfu1 + cfu2 + … + cfuN)

Una volta ottenuta la media ponderata in trentesimi, la si può convertire in centodecimi con un semplice calcolo proporzionale:

(media ponderata × 110) ÷ 30

Questo valore costituisce il voto di partenza, che poi sarà eventualmente aumentato da punti extra legati alla tesi, partecipazione a Erasmus o ad altri criteri stabiliti dal regolamento dell’Ateneo.

Calcolo voto laurea triennale e magistrale, quali sono le differenze principali

Per calcolare il voto di laurea triennale solitamente si segue la formula appena descritta, ma l’incidenza della tesi può variare. Infatti, in molte università, alla triennale il punteggio massimo per l’elaborato finale è compreso tra i 2 e i 6 punti, mentre nel caso della laurea magistrale, che prevede una tesi e un esame più articolati, il bonus può arrivare anche fino a 10 punti.

In alcuni atenei il voto finale della laurea magistrale tiene conto anche della media della laurea triennale, spesso con un peso percentuale (es. 30% triennale + 70% magistrale). In altre realtà, invece, i due voti dei due cicli restano separati.

Va ricordato anche che in alcuni corsi, come quelli a ciclo unico (Medicina, Giurisprudenza), seguono regole specifiche per il computo dei punti bonus e dell’anzianità negli studi.

Voto laurea online, media aritmetica e personalizzazioni di Ateneo

Quando si parla di calcolo voto laurea online, ci si riferisce spesso a strumenti automatici messi a disposizione dagli atenei sulle proprie piattaforme digitali. Questi calcolatori consentono di inserire i propri voti e CFU per ottenere in tempo reale la media ponderata, il voto di partenza e una stima del voto finale.

Ma attenzione, non tutte le università utilizzano gli stessi criteri per il voto di laurea. Alcune utilizzano ancora la media aritmetica (cioè la semplice somma dei voti divisa per il numero di esami) per determinare il voto di partenza, anche se questa è una pratica sempre meno diffusa. Altri invece applicano moltiplicatori diversi (es. 110/33) o prevedono arrotondamenti solo a rialzo o a ribasso.

Anche l’anzianità negli studi può influenzare il calcolo. Chi si laurea in tempo può ottenere punti aggiuntivi (2-3), mentre chi si laurea fuori corso potrebbe non riceverne.

A questo si aggiungono altri elementi premianti, come:

attività di tutorato o rappresentazione studentesca

premi per tesi di ricerca

stage curriculari o Erasmus riconosciuti

Da voto di partenza a 110 e lode, come si arriva al massimo punteggio?

Il voto di partenza rappresenta la base su cui lavora la commissione di laurea. Per raggiungere il voto massimo (110 e lode) è necessario combinare una media elevata con una tesi di qualità, discussa in modo brillante. In genere, il bonus per la tesi e l’esposizione in sede di discussione varia da un minimo di 3 a un massimo di 10 punti.

Per ottenere 110, di norma il voto di partenza deve essere almeno 102-105, in modo che la commissione possa aggiungere abbastanza punti da arrivare al massimo. Per la lode invece, servono almeno 111 punti complessivi, che la commissione può trasformare in “110 e lode! se ci sono condizioni di eccellenza.

In alcuni casi, si può ottenere un bonus aggiuntivo se la media supera una soglia predefinita (es. media ponderata maggiore di 29). È anche possibile che il regolamento preveda vincoli più rigidi, come l’assenza di esami con voti sotto il 24 o l’obbligo di laurearsi entro un certo numero di anni.

Come cambia il calcolo tra le università

Ogni università adotta regole proprie per il calcolo del voto di laurea, ma esistono modelli ricorrenti che si ritrovano in molti corsi di studio. Tra i più diffusi troviamo:

Media ponderata trasformata in centodecimi , con eventuale arrotondamento al punto interno più vicino. A questa base si aggiungono punti per la tesi (fino a 6 per la triennale e fino 10 per la magistrale) e bonus per attività extracurriculari come Erasmus, tirocini o incarichi in rappresentanza studentesca.

, con eventuale arrotondamento al punto interno più vicino. A questa base si aggiungono punti per la tesi (fino a 6 per la triennale e fino 10 per la magistrale) e bonus per attività extracurriculari come Erasmus, tirocini o incarichi in rappresentanza studentesca. In altri casi, il voto finale si ottiene moltiplicando la media per un coefficiente fisso (ad esempio 110/30), a cui si sommano punti bonus legati alla regolarità del percorso, alla qualità del curriculum o alla discussione della tesi. La lode viene attribuita solo se si supera una certa soglia (113) e con approvazione unanime della commissione.

(ad esempio 110/30), a cui si sommano punti bonus legati alla regolarità del percorso, alla qualità del curriculum o alla discussione della tesi. La lode viene attribuita solo se si supera una certa soglia (113) e con approvazione unanime della commissione. Alcuni regolamenti prevedono anche bonus automatici o discrezionali basati sulla media ottenuta nella laurea triennale, in caso di laurea magistrale, o tengono conto della coerenza del piano di studi e della carriera regolare.

Tuttavia, il metodo più diffuso è quello che parte da una media ponderata trasformata in centodecimi, con punti aggiuntivi per la tesi e, in alcuni casi, per esperienze extracurriculari. Questo sistema consente una certa flessibilità nella valutazione finale, pur mantenendo un criterio oggettivo di base.