Tutti i bonus universitari previsti per il 2025

Studiare all’università rappresenta un investimento importante, ma i costi possono pesare in modo significativo sulle famiglie e sugli studenti stessi. Nel 2025, per rendere più accessibile l’istruzione superiore, sono state introdotti e confermati numerosi bonus universitari, che vanno dalle detrazioni fiscali alle riduzioni di tasse e bonus per l’affitto.

Questa guida raccoglie i principali bonus universitari previsti per il 2025, spiegando a chi spettano, quali requisiti bisogna rispettare e come fare domanda per non perdere opportunità di risparmio.

Detrazione fiscale del 19% sulle spese universitarie

Il primo aiuto a disposizione è la detrazione del 19% per le spese universitarie. Rientrano in questa categoria non solo le tasse di iscrizione e i contributi annuali, ma anche i costi sostenuti per master, dottorati e corsi di specializzazione. In alcuni casi possono essere incluse anche spese legate ad attività didattiche organizzate dall’ateneo, come viaggi studio o stage.

Le detrazioni si applicano indicando le somme sostenute nella dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o Redditi PF, allegando la documentazione che prova i pagamenti. L’agevolazione è valida sia per chi frequenta un’università pubblica sia per chi è iscritto a un ateneo privato, con tetti massimi stabiliti ogni anno dal Ministero. In questo modo si ottiene un rimborso diretto che consente di ridurre in maniera significativa i costi complessivi.

Bonus affitto per studenti universitari fuori sede

Uno dei contributi più rilevanti è quello che riguarda l’alloggio. Gli studenti che si trasferiscono in un’altra città per frequentare l’università hanno diritto al bonus affitto 2025, che prevede una detrazione del 19% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 2.633 euro all’anno.

Il beneficio, che può essere richiesto anche dai genitori se lo studente è fiscalmente a carico, è stato aggiornato con nuove regole. Nel 2025, infatti, il bonus affitto spetta soltanto a chi rispetta i seguenti requisiti:

ISEE non superiore a 20.000 euro

iscrizione all’università statale che non dispone di residenze universitarie

assenza di altri contributi pubblici specifici per l’alloggio

pubblici specifici per l’alloggio regolarità nel percorso di studi (non più di un anno fuori corso)

A questi criteri economici si aggiungono anche alcuni requisiti di merito, per esempio gli studenti del secondo anno devono aver conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto dell’anno precedente, mentre chi frequenta un anno successivo deve dimostrare almeno 25 CFU ottenuti nei dodici mesi antecedenti.

Sono invece esonerati da queste condizioni di merito gli studenti con disabilità, riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992. Si tratta quindi di una misura che unisce sostegno economico e incentivo a mantenere un buon andamento accademico.

Per ottenere la detrazione è indispensabile che il contratto di affitto sia regolarmente registrato e che i pagamenti avvengano con strumenti tracciabili, come bonifico bancario o pagamenti elettronici.

No Tax Area e riduzioni sulle tasse universitarie

Un’altra misura fondamentale per favorire l’accesso all’università è la No Tax Area, che permette agli studenti con redditi bassi di non pagare le tasse universitarie o di ridurle in modo consistente.

Nel dettaglio:

chi ha un ISEE fino a 20.000 euro ha diritto all’esonero totale

ha diritto all’esonero totale per un ISEE fino a 22.000 euro è prevista una riduzione dell’80%

è prevista una riduzione dell’80% con un ISEE fino a 24.000 euro la riduzione è del 50%

È importante ricordare che queste agevolazioni non coprono le tasse regionali per il diritto allo studio né l’imposta di bollo, ma rappresentano comunque un abbinamento molto significativo dei costi complessivi.

In particolare, per le famiglie con più figli all’università, la No Tax Area si rivela uno strumento strategico per evitare che i costi diventino insostenibili e per garantire pari opportunità a chi proviene da contesti economici meno favorevoli.

Bonus Giovani Under 31 per i canoni di locazione

Accanto al bonus affitto esiste anche il Bonus Giovani Under 31, un’agevolazione pensata per incentivare l’autonomia abitativa dei più giovani.

Questa misura consente una detrazione del 20% dei canoni di locazione, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti:

età compresa tra i 20 e i 30 anni (non compiuti al momento della stipula del contratto)

(non compiuti al momento della stipula del contratto) reddito annuo non superiore a 15.493,71 euro

contratto regolarmente registrato , relativo all’abitazione principale

, relativo all’abitazione principale esclusione di immobili intestati a genitori o parenti stretti

o parenti stretti obbligo di residenza nell’alloggio indicato nel contratto

Un vantaggio interessante di questo bonus è la possibilità di divisione tra più intestatari, per esempio se due giovani condividono l’appartamento e il contratto è cointestato, entrambi possono beneficiare della detrazione in proporzione alla propria quota.

Come richiedere i bonus universitari 2025

Per accedere a queste agevolazioni è necessario seguire una procedura ben precisa. Il primo passaggio è la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), indispensabile per il calcolo dell’ISEE universitario.

Il documento si può presentare presso un CAF o tramite enti abilitati e richiede:

contratto di locazione registrato , se si è studenti fuorisede

, se si è studenti fuorisede ricevute di pagamento delle tasse universitarie e di eventuali altre spese detraibili

delle tasse universitarie e di eventuali altre spese detraibili certificato di iscrizione all’università

Per quanto riguarda in particolare il bonus affitto, lo studente o i genitori devono riportare l’importo speso nel modello 730/2025, nel quadro E, inserendo il codice “18” e indicando la cifra effettivamente sostenuta. È fondamentale conservare tutte le ricevute e utilizzare esclusivamente pagamenti tracciabili, altrimenti la detrazione rischia di non essere riconosciuta.

Bonus universitari, un aiuto concreto per il percorso universitario

Le misure previste per il 2025 confermano un’attenzione crescente verso la riduzione delle barriere economiche che spesso ostacolano l’accesso agli studi superiori. Bonus affitto, No Tax Area, detrazioni fiscali e vari Bonus universitari sono strumenti concreti che possono alleggerire il peso delle spese universitarie e incentivare la prosecuzione degli studi.

Conoscere bene i requisiti e le modalità richieste è il primo passo per non rinunciare a diritti importanti. La combinazione tra agevolazioni fiscali e sostegni diretti rappresenta una strategia efficace per favorire la formazione, sostenere le famiglie e promuovere un’università più inclusiva.

Vuoi restare aggiornato su tasse universitarie, borse di studio e agevolazioni per studenti? Scopri tutte le guide dedicate sul nostro portale universitario.