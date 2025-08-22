Bonus Trasporti Studenti 2025, ecco come e dove risparmiare

Se stai per iniziare l’università, preparati a fare i conti con diverse spese, che possono accumularsi rapidamente. Tra queste, una delle più rilevanti riguarda gli spostamenti quotidiani. Autobus, treni, metropolitane: i costi dei trasporti possono pesare parecchio sul tuo budget. La buona notizia? In molte regioni italiane esistono sconti e bonus pensati proprio per aiutare gli studenti nella mobilità, come il Bonus Trasporti.

Cos’è il Bonus Trasporti?

Il Bonus Trasporti è un’agevolazione pensata per gli studenti che frequentano la scuola superiore o l’università. Può coprire del tutto o in parte le spese dei trasporti pubblici, come tram, autobus, treni regionali ecc.

Ogni regione adotta politiche diverse, alcune coprono solo i residenti, mentre altre includono anche studenti fuorisede o turisti under 30. Alcune richiedono l’ISEE, altre invece sono universali. Andiamo ad esplorare esattamente quali esistono..

Le principali agevolazioni regione per regione

Lazio

I giovani tra i 15 e i 25 anni ottengono viaggi gratis per 30 giorni su metro, autobus, tram e treni regionali tramite l’app “Bella X Noi”. Basta registrarsi con SPID o CIE. Ma attenzione, a scadenza per la richiesta è il 15 settembre 2025!

Veneto

Chi ha tra 18 e 30 anni (residenti o turisti) può ottenere il 50% di sconto sugli abbonamenti per autobus e treni regionali. Richiedibile online

Lombardia

La “Dote Trasporti” offre contributi per abbonamenti integrati tra Alta Velocità, treni regionali, autobus e metropolitane per studenti sotto i 14 anni non compiuti. Esiste anche il programma “Io Viaggio in Famiglia” che garantisce viaggi gratuiti se accompagnati da un familiare.

Emilia Romagna

Il bonus “Salta su” consente di viaggiare gratuitamente sul percorso casa-scuola fino a un ISEE di 30.000 euro da settembre 2025 ad agosto 2026. Termine massimo per presentare la domanda entro il 18 dicembre 2025.

Campania

In Campania sono presenti due agevolazioni attive: “Estate in Movimento” che riserva uno sconto del 30% per i giovani tra 20 e 35 anni e un “Bonus Trasporti Annuale” che vale per chi ha un ISEE inferiore a 35.000 euro e frequenta scuola o università. Il bonus va richiesto entro il 20 dicembre 2025.

Trentino Alto Adige

Agevolazioni automatiche per studenti universitari iscritti all’università di Trento. Abbonamenti ridotti per trasporto urbano e regionale, accessibile online.

Veneto

Sconti del 50% su autobus e treni regionali per studenti fino a 27 anni. Accessibili tramite SPID, anche per chi studia fuori regione.

Piemonte

Riduzione su abbonamenti mensili e annuali per studenti fino a 26 anni. È richiesto lo stato di iscrizione scolastica o universitaria per accedere al bonus.

Valle d’Aosta

Contributo annuale per il trasporto scolastico e universitario. Agevolazioni estese anche agli studenti fuori regione con ISEE inferiore a 40.000 euro.

Liguria

Abbonamenti integrati (treno + bus) scontati per studenti fino a 26 anni. Accessibili anche a studenti non residenti.

Toscana

Il programma “Unico Studente” offre abbonamenti a tariffa ridotta su tutti i mezzi pubblici regionali. Il bonus è disponibile anche per gli universitari fuori sede.

Marche

Agevolazioni su abbonamenti scolastici e universitari per studenti con ISEE fino a 35.000 euro. La domanda va presentata in forma digitale sul sito della regione.

Umbria

Sconti fino al 60% sugli abbonamenti di trasporto locale e ferroviario per studenti residenti, Contributo legato a fascia ISEE e percorso di studio.

Abruzzo

Bonus trasporto per studenti universitari under 30. Sconti sugli abbonamenti di Trenitalia e TUA, cumulabili con altre agevolazioni.

Molise

Contributo per spese di trasporto a studenti pendolari delle scuole superiori e università. Serve dimostrare residenza in regione.

Puglia

Abbonamenti mensili e annuali scontati per studenti fino a 29 anni. In alcuni casi, l’abbonamento è gratuito con ISEE basso e frequenza documentata.

Basilicata

Rimborsi fino al 60% per studenti pendolari universitari, previa presentazione del titolo di viaggio e certificato di iscrizione.

Calabria

Sconti per studenti e giovani under 26 su tratte regionali. ISEE richiesto. Bonus cumulabile con altre misure nazionali.

Sicilia

Contributi economici diretti per trasporti scolastici e universitari, erogati dai Comuni. In alcuni casi, rimborso completo dell’abbonamento.

Sardegna

Tariffe agevolate per trasporti interni e sconti su tratte extraurbane. Validi per studenti fino a 27 anni. Si presenta domanda tramite apposito portale regionale.

Come richiedere le agevolazioni trasporti

Controlla la tua regione di residenza: i requisiti cambiano molto tra le varie amministrazioni. Verifica i criteri richiesti: ISEE, età, stato di studente, residenza. Raccogli i documenti necessari: SPID, CIE, certificato studente, ISEE. Invia la domanda: online tramite app regionali o sportelli, entro le scadenze indicate. Attiva il voucher o il pass: scaricalo e conservalo sul cellulare o stampa la tessera.