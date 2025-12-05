 Bocciatura al Semestre Filtro di Medicina: 9 studenti su 10 bocciati - Universita.it
9 studenti su 10 non hanno superato il Semestre Filtro di Medicina. Il primo appello si è rivelato più difficile del previsto e a superare i test è solo uno studente su 10, con un solo di 20% di promossi.

Bocciatura al Semestre Filtro di Medicina: 9 studenti su 10 bocciati

da | Dic 2025 | Ammissione | 0 commenti

Indice
1. Il test nuovo a Medicina
2. I risultati del primo test di Medicina

Per chi non ha superato il test, c’è la seconda chance il 10 dicembre 2025.

Il test nuovo a Medicina

Parlaimo dei test della prima prova d’esame dopo il cosiddetto semestre “filtro” o “aperto” iniziato i primi di settembre dagli studenti di Medicina e Chirurgia.

A tutti i ragazzi infatti è stato concesso un periodo preliminare di studio, e al suo termine sono stati chiamati a sostenere esami di Chimica, Biologia e Fisica. La prova su base nazionale è uguale per tutti e simile al vecchio test d’accesso. Dopo i tre tentativi, chi ottiene una buona posizione nella graduatoria nazionale può andare avanti con gli studi di Medicina me procedere con l’immatricolazione ufficiale.

I risultati del primo test di Medicina

Gli aspiranti medici sono stati più di 53 mila e nel corsso di questi mesi hanno affrontato gli esami di Chimica, Fisica e Biologia. Ogni esame, dura 45 minuti ed era costituito da 31 domande. Per considerarsi superato, bisognava raggiungere almeno il punteggio di 18 su 30.

Per questo primo appello, le medie dei voti si aggira intorno ai 22/30.

Il “mostro” da sconfiggere si è rivelato l’insegnamento di Fisica. All’esame di questo, lo sbarramento è stato selettivo.

I candidati, da oggi possono accedere sul portale Universitaly e visionare il punteggio, dopo l’accesso con le proprie credenziali . Da oggi, gli studenti hanno 48 ore di tempo per scegliere se confermare il voto o rifiutarlo e tentare nuovamente al secondo appello previsto per il 10 dicembre.

I risultati della seconda prova saranno pubbliacati sempre su Universitaly entro il 23 dicembre.

