Black Friday sui Corsi e Master Digital School

Fino al 4 Gennaio 2026 è possibile ottenere uno sconto di 500 euro sui Master e Corsi firmati Digital School. Dal 2018, leader della formazione digitale, Digital School offre una gamma di Corsi della durata di un anno altamente professionalizzanti.

da | Dic 2025 | Lavoro, Orientamento universitario | 0 commenti

Indice
1. I Master e i Corsi Digital School

Fino al 4 Gennaio 2026 è possibile ottenere uno sconto di 500 euro sui Master e Corsi firmati Digital School. Dal 2018, leader della formazione digitale, Digital School offre una gamma di Corsi della durata di un anno altamente professionalizzanti. La loro forza è quella di combinare gli insegnamenti teorici firmati Università eCampus con quelli in live streaming, con un tirocinio ed elaborato finale.

Tutti i master universitari Digital School sono all’avanguardia, rinnovati di anno in anno e riconosciuti dal MUR. Dalla durata di un anno, al loro termine è possibile ottenere 60 Cfu.

I Master e i Corsi Digital School

Digital Marketing Specialist

Il Master universitario Digital Marketing Specialist, riconosciuto dal MUR, prepara gli studenti a gestire strategie online, creare campagne pubblicitarie e ottimizzare la comunicazione digitale. Si acquisiranno competenze trasversali e operative per lavorare nel marketing digitale moderno: dai social media alla SEO, dal content marketing ai sistemi di analytics, fino alla gestione di progetti e clienti digitali.
Il master forma figure in grado di progettare, gestire e ottimizzare strategie di marketing digitale in ogni settore:

  • E-commerce & Advertising Specialist
  • Social Media Manager
  • SEO & SEM Specialist
  • Content & Web Marketing Specialist
  • Digital Project Manager
  • Account e Client Manager

Digital Graphic Designer

Il Master universitario Digital Graphic Designer, riconosciuto dal MUR e in partnership con AANT, Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie, fornisce le competenze per ideare e realizzare progetti grafici efficaci per il mondo digitale e tradizionale. Grazie ai principali software professionali come Photoshop, Illustrator e InDesign, acquisirai competenze fondamentali nella User Experience (UX) e User Interface (UI), oltre che nella realizzazione di siti web con WordPress.

ll master forma professionisti capaci di gestire tutte le fasi della produzione visiva, pronti per i principali ruoli del settore:

  • Graphic Designer
  • Digital Art Director
  • Web Designer
  • Web Content Manager
  • Web Content Creator
  • UX/UI Designer
  • Video Maker

AI for Business Administration

Un percorso aggiornato alle più recenti applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nei contesti aziendali.

Al termine del master sarai in grado di: guidare l’innovazione e la digital transformation, analizzare dati e supportare le decisioni aziendali, utilizzare l’AI nei processi di marketing, HR e vendite, progettare strategie digitali partendo da casi d’uso concreti.

Il master prepara ai ruoli ad alta specializzazione e forte richiesta nel mercato del lavoro:

  • E-commerce & Digital Sales Manager
  • Innovation Manager
  • Project Manager
  • Business/Data Analyst
  • AI Product Owner
  • Compliance & Data Protection Officer
  • Digital Transformation Specialist

AI Engineering

AI Engineering fornisce le competenze per sviluppare soluzioni AI da applicare in ambito industriale, business e digitale. Il master è pensato sia per laureati (in Informatica, Matematica, Ingegneria) che desiderano completare la propria formazione, sia per diplomati che vogliono entrare rapidamente nel mondo dell’intelligenza artificiale con un percorso solido e professionale.

Con questo master potrai accedere a ruoli tecnici e specialistici in forte crescita:

Sviluppatore di Applicazioni AI:

  • AI Engineer
  • AI Specialist

Ptonti per iniziare una carriera nel digitale? Contattaci per avere accesso a uno sconto esclusivo.

