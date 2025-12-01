Black Friday sui Corsi e Master Digital School

Fino al 4 Gennaio 2026 è possibile ottenere uno sconto di 500 euro sui Master e Corsi firmati Digital School. Dal 2018, leader della formazione digitale, Digital School offre una gamma di Corsi della durata di un anno altamente professionalizzanti. La loro forza è quella di combinare gli insegnamenti teorici firmati Università eCampus con quelli in live streaming, con un tirocinio ed elaborato finale.
Tutti i master universitari Digital School sono all’avanguardia, rinnovati di anno in anno e riconosciuti dal MUR. Dalla durata di un anno, al loro termine è possibile ottenere 60 Cfu.
I Master e i Corsi Digital School
Digital Marketing Specialist
Il Master universitario Digital Marketing Specialist, riconosciuto dal MUR, prepara gli studenti a gestire strategie online, creare campagne pubblicitarie e ottimizzare la comunicazione digitale. Si acquisiranno competenze trasversali e operative per lavorare nel marketing digitale moderno: dai social media alla SEO, dal content marketing ai sistemi di analytics, fino alla gestione di progetti e clienti digitali.
Il master forma figure in grado di progettare, gestire e ottimizzare strategie di marketing digitale in ogni settore:
- E-commerce & Advertising Specialist
- Social Media Manager
- SEO & SEM Specialist
- Content & Web Marketing Specialist
- Digital Project Manager
- Account e Client Manager
Digital Graphic Designer
Il Master universitario Digital Graphic Designer, riconosciuto dal MUR e in partnership con AANT, Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie, fornisce le competenze per ideare e realizzare progetti grafici efficaci per il mondo digitale e tradizionale. Grazie ai principali software professionali come Photoshop, Illustrator e InDesign, acquisirai competenze fondamentali nella User Experience (UX) e User Interface (UI), oltre che nella realizzazione di siti web con WordPress.
ll master forma professionisti capaci di gestire tutte le fasi della produzione visiva, pronti per i principali ruoli del settore:
- Graphic Designer
- Digital Art Director
- Web Designer
- Web Content Manager
- Web Content Creator
- UX/UI Designer
- Video Maker
AI for Business Administration
Un percorso aggiornato alle più recenti applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nei contesti aziendali.
Al termine del master sarai in grado di: guidare l’innovazione e la digital transformation, analizzare dati e supportare le decisioni aziendali, utilizzare l’AI nei processi di marketing, HR e vendite, progettare strategie digitali partendo da casi d’uso concreti.
Il master prepara ai ruoli ad alta specializzazione e forte richiesta nel mercato del lavoro:
- E-commerce & Digital Sales Manager
- Innovation Manager
- Project Manager
- Business/Data Analyst
- AI Product Owner
- Compliance & Data Protection Officer
- Digital Transformation Specialist
AI Engineering
AI Engineering fornisce le competenze per sviluppare soluzioni AI da applicare in ambito industriale, business e digitale. Il master è pensato sia per laureati (in Informatica, Matematica, Ingegneria) che desiderano completare la propria formazione, sia per diplomati che vogliono entrare rapidamente nel mondo dell’intelligenza artificiale con un percorso solido e professionale.
Con questo master potrai accedere a ruoli tecnici e specialistici in forte crescita:
Sviluppatore di Applicazioni AI:
- AI Engineer
- AI Specialist
Sviluppatore di Applicazioni AI:
- AI Engineer
- AI Specialist