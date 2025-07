Benessere psicologico all’università, una priorità ancora trascurata

Il benessere psicologico all’università è un tema centrale, ma spesso sottovalutato. Ansia, stress, depressione e senso di inadeguatezza sono condizioni sempre più frequenti tra studenti universitari, che si trovano a vivere un periodo complesso di transizione, crescita e responsabilità. Eppure, molti non sanno nemmeno di star vivendo un disagio psicologico, oppure non sanno come affrontarlo.

L’università non è solo studio ed esami, è un ambiente sociale, emotivo e razionale che può incidere profondamente sulla salute mentale. Per questo è fondamentale accendere i riflettori su ciò che succede dentro e fuori le aule, fornendo supporto e consapevolezza a chi attraversa momenti di difficoltà.

Pressioni, incertezze e isolamento: le cause del disagio psicologico

Il disagio psicologico tra gli studenti universitari è spesso il risultato di una combinazione di fattori personali, ambientali ed economici. La pressione accademica, le aspettative familiari, il carico di studio e la competizione continua contribuiscono a generare un senso costante di inadeguatezza e fallimento.

A questo si aggiunge l’insicurezza tipica della transizione verso l’età adulta. Cambiare città, allontanarsi dalla famiglia e dover gestire in autonomia lo studio a volte può diventare un passo difficile da sostenere. Le difficoltà economiche, in particolare, obbligano molti a ritmi frenetici e a rinunce che riducono il tempo per la cura di sé stessi.

Molti studenti, pur provando ansia, apatia o tristezza, non riconoscono subito i sintomi di una possibile sofferenza psicologica. Altri, invece, provano vergogna o paura nel chiedere aiuto, credendo che il malessere sia un segno di debolezza. In realtà, parlare di benessere psicologico all’università significa normalizzare emozioni che riguardano moltissime persone.

Quando il disagio incide su studio, relazioni e salute

La salute mentale non è un aspetto separato dalla carriera universitaria. Quando si vacilla, vi sono conseguenze dirette sulle performance accademiche, sulle relazioni sociali e sulla qualità della vita quotidiana.

Tra i segnali più frequenti ci sono la perdita della motivazione, la difficoltà nel concentrarsi e la tendenza a procrastinare. Gli studenti possono sentirsi spesso sopraffatti da scadenze, esami o carichi di studio, al punto da bloccare del tutto la propria attività accademica. Nei casi più gravi, questo può portare all’abbandono degli studi.

Anche la sfera relazionale subisce un impatto negativo. Il ritiro sociale, la fatica a comunicare con i propri compagni e mantenere rapporti affettivi, alimentano una spirale di isolamento che aggrava ulteriormente il malessere.

Programma Pro-Ben e il bonus per il benessere psicologico

Negli ultimi anni, il tema del benessere psicologico all’università è stato finalmente riconosciuto anche a livello istituzionale. Tanto che, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha lanciato il programma Pro-Ben, destinando per il 2025/26 oltre 8,5 milioni di euro a progetti per la prevenzione del disagio psicologico, delle dipendenze e della violenza di genere.

Il programma finanzia servizi di counseling, sportelli di ascolto, attività di orientamento e iniziative che integrano la dimensione emotiva, sociale e culturale nei percorsi universitari. Le università e le istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) possono aderire a questi progetti per attivare interventi mirati, accessibili gratuitamente agli studenti.

Il bonus psicologo per l’università, previsto all’interno del programma, non è un contributo economico diretto allo studente, ma un insieme di servizi attivati dagli atenei per offrire supporto psicologico, consulenza e attività di sensibilizzazione. Ogni università decide come strutturare le iniziative, per sapere cosa offrono basterà contattare la segreteria o il servizio orientamento dell’ateneo.

5 consigli per migliorare il tuo benessere psicologico

Oltre agli strumenti istituzionali, esistono anche strategie personali che aiutano a proteggere la salute mentale durante gli studi universitari.

Ecco 5 consigli che ti aiuteranno nel tuo percorso:

Segui una routine equilibrata. Mantenere un ritmo regolare tra studio, riposo e svago è fondamentale per evitare il sovraccarico mentale. Fai quotidianamente attività fisica. 30 minuti di camminata al giorno può ridurre l’ansia e migliorare l’umore, grazie alla produzione di endorfine. Gestisce il tuo stress. Tecniche come la respirazione consapevole, meditazione o journaling, aiutano a riconnettersi con le proprie emozioni. Mantieni relazioni sane. Circondati di persone con cui ti senti a tuo agio e non escluderti mai. Consapevolezza e ascolto di sé. Imparare a riconoscere i propri limiti e a chiedere aiuto è un atti di forza, non di debolezza.

Se il malessere persiste, rivolgersi a uno psicologo è sempre la scelta migliore. Esistono percorsi individuali e di gruppo che aiutano ad affrontare ansia, depressione, insicurezze e difficoltà relazionali in modo strutturato e professionale.

Il primo passo è capire cosa provi (e dove vuoi andare)

Ansia, insoddisfazione, senso di blocco.. quando studiare diventa pesante e ci si sente fuori posto, spesso non è solo una questione di esami. Il benessere psicologico all’università passa anche dalla consapevolezza di chi sei, cosa ti motiva e quale percorso è davvero adatto a te.

Non è sempre facile capire da solo chi sei. Ma esistono strumenti semplici che possono aiutarti a fare chiarezza, soprattutto se sei in un momento di confusione o stai valutando un cambiamento.

Prova il nostro test psicoattitudinale gratuito! Ti aiuterà a scoprire i tuoi punti di forza, le tue attitudini e i percorsi di studio più in linea con la tua personalità. Un modo concreto per iniziare a prenderti cura di te, anche attraverso scelte universitarie più consapevoli.