Aumentano le retribuzioni e i profili IT

Il 49% delle offerte di lavoro per profili IT&Tech nel nostro Paese viene da dieci città italiane. A Milano e Roma arrivano la maggior parte delle proposte lavorative: rispettivamente il 17% dal capoluogo lombardo e il 10% dalla Capitale. Napoli, per la prima volta, entra nella Top 3 delle Tech Cities, appaiandosi a Bologna, entrambe con il 5% delle offerte. Segue Torino con il 4%, Bari col 3%, Verona col 2%, Padova, Udine e Catania, tutte con l’1%. Lo rileva la sesta edizione di Tech Cities, lo studio promosso da Experis, brand di ManpowerGroup e provider IT di soluzioni applicative, consulenza, resourcing e formazione, sui profili tecnologici più richiesti nelle principali città e province italiane.

Nel 2025 si conferma il costante aumento della Retribuzione annua lorda (Ral) media per i profili IT di media seniority nelle principali Tech Cities italiane, su valori nettamente superiori rispetto agli stipendi medi dei lavoratori e delle lavoratrici. A Milano la RAL media raggiunge i 53.750 euro, mentre Roma segue con 48mila euro e Padova con 47mila. Valori tra i 44mila e i 46mila euro anche a Verona, Bologna, Torino e Udine. Anche nelle città del Sud, come Bari, Napoli e Catania, le retribuzioni IT si attestano sui 40-41mila euro annui.

I profili IT più richiesti

Chief Technology Officer (CTO) ricopre una posizione di livello esecutivo (come membro del CDA), la cui responsabilità principale è quella di selezionare e proporre a Consiglio di Amministrazione e CEO le migliori soluzioni tecnologiche e i servizi da adottare per potenziare la competitività aziendale. Milano, Verona e Torino sono le città in cui si concentrano maggiormente le ricerche per questo profilo.

SAP Manager o SAP Specialist si occupa dell’implementazione, personalizzazione e gestione del software SAP, software gestionale, tra i più diffusi, appartenente ai sistemi ERP. Milano, Roma e Napoli dominano la classifica per richiesta di questo professionista.

E-commerce Manager integra processi di marketing e project management ad attività di posizionamento, progettazione e implementazione dello store online. Milano è in vetta alla classifica di ricerche per queste figure, seguita da Napoli e Roma.

Infrastructure Manager è responsabile dei sistemi e delle infrastrutture informatiche, esperto dei più comuni linguaggi di programmazione, project management, gestione budget. Milano è la Tech Cities in cui questo profilo è maggiormente richiesto, seguita da Padova e Napoli.

Cloud Developer/Architect/Engineer è una/un professionista che coniuga competenze tecniche a doti manageriali: progetta e costruisce lo spazio cloud, seguendo le fasi gestionali e monitorando i risultati. Milano e Roma da sole coprono oltre il 40% delle ricerche per questa figura.

DevOps Engineer si occupa di tutte le fasi di sviluppo di un software e gestisce le tappe operative che caratterizzano l’infrastruttura, il neologismo inglese “DevOps” si riferisce infatti ai termini “development” e “operation”. Milano, Roma e Napoli sono le prime tre città per domanda di questo profilo.

Full Stack Developer è in grado di adattarsi alle diverse fasi di un piano di sviluppo e possiede la capacità di gestire e coordinare un progetto in maniera globale. Milano è in vetta al ranking per richiesta di questi profili e precede Roma al secondo posto e Bologna al terzo.

Java Developer sviluppa software e applicazioni utilizzando il linguaggio di programmazione Java, uno tra i più diffusi e longevi del settore. È una figura molto richiesta su tutto il territorio nazionale, con Milano, Roma e Napoli in testa.

SCRUM Master è una figura ibrida tra la/il Project Manager e la/il Talent Scout, che affianca elevate competenze tecniche a grandi doti di gestione e organizzazione. A Milano, Torino e Roma si concentrano oltre la metà delle ricerche per questo profilo.

Data Scientist/Architect è un professionista dei dati e sulla base di questi elabora modelli di business competitivi, in grado di affrontare trasversalmente tutte le sfide legate agli ecosistemi aziendali, sempre più complessi e interconnessi. A guidare le offerte di lavoro sono le province di Milano e Roma, seguite da Torino e Bologna.

SOC Manager è responsabile del SOC (Security Operation Center) e utilizza tecnologie specifiche per gestire e coordinare tutte le funzionalità legate alla sicurezza dell’intera infrastruttura IT, monitorando in tempo reale e con una copertura h24 possibili minacce legate ad attacchi hacker. Milano è in vetta alla classifica per domanda di questi profili, seguita da Roma.

Security Researcher si occupa di rilevare, prevenire e risolvere le minacce alla sicurezza di reti di computer e archivi di dati. Effettua periodiche verifiche dello stato di sicurezza dei sistemi, prepara relazioni tecniche, coordina e collabora per l’installazione, la manutenzione e l’operatività di software e firewall e di tutte le attività SIEM (Security Information and Event Management). Milano, Roma e Torino sono le Tech Cities dove si concentra la domanda per queste figure.

Penetration Tester si occupa di testare apparati e sistemi aziendali, simulando attacchi informatici così da cercare vulnerabilità e difetti. Una volta individuati gli errori presenti all’interno dei programmi (o dei sistemi) li segnala e prova a correggerli. Milano svetta per domanda di queste figure, seguita da Roma e Torino.

Model Based Design Engineer si occupa di modellazione e sviluppo software con approccio metodologico model-based. Il suo compito è quello di definire i requisiti del comportamento di un sistema, le logiche di controllo e le “ipotesi di comportamento” in cui quel sistema agisce, per questo a volte viene definito anche “controllista”. Torino è largamente al vertice del ranking per domanda di questo professionista, rappresentando un terzo delle ricerche.

Se ti abbiamo incuriosito e vorresti conoscere più dettagli, non esitare a contattarci per avere tutte le info su un orientamento personalizzato verso il settore IT!