Apre a Brescia il corso IFTS in Tecniche di installazione e manutenzione di Impianti 

Indice Il corso di Tecniche di installazione e manutenzione di Impianti

ManpowerGroup e ITS Lombardia Meccatronica Academy, in collaborazione con CNOS-FAP Lombardia, hanno ufficialmente aperto le iscrizioni per il corso IFTS in “Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali”, un percorso formativo d’eccellenza interamente finanziato da Regione Lombardia.

L’obiettivo del corso è formare professioniste e professionisti altamente qualificati, capaci di operare nell’installazione, manutenzione e gestione di impianti elettrici, termoidraulici e di automazione in ambito civile e industriale. Le/gli studenti acquisiranno competenze avanzate grazie all’utilizzo di strumenti diagnostici innovativi e all’applicazione di metodologie all’avanguardia ispirate ai principi di Industria 4.0.

Il corso di Tecniche di installazione e manutenzione di Impianti

Il corso, della durata di circa 9 mesi, alterna momenti di formazione in classe con esperienze pratiche in azienda. Nello specifico, prevede un totale di 800 ore di formazione suddivise in 400 ore di teoria e pratica in aula e laboratorio presso l’Istituto Don Bosco – Fondazione CNOS-FAP di Brescia, e 400 ore di formazione on the job presso una delle aziende partner del progetto nella provincia di Brescia. Ogni partecipante sarà assunto fin dal primo giorno con un contratto di apprendistato di 1° livello (ex art. 43), ricevendo una retribuzione mensile.

Al corso, che avrà inizio tra settembre e ottobre 2025, possono accedere fino a 25 persone. Le candidate e i candidati devono avere massimo 24 di età ed essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale regionale (quarto anno IeFP). Al termine del percorso, otterranno un certificato di specializzazione tecnica superiore (EQF Livello IV), riconosciuto a livello europeo e spendibile nel mercato del lavoro.

Le persone partecipanti saranno assunte fin dal primo giorno del corso con un contratto di apprendistato di primo livello