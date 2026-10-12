Scienze della Formazione Primaria, webinar e simulazioni gratis per superare il test

Prepararsi al test di Scienze della Formazione Primaria richiede una buona conoscenza delle materie previste dalla prova, ma anche la capacità di organizzare lo studio e affrontare quesiti di diversa difficoltà. Dalla comprensione del testo alla matematica, passando per logica, letteratura e scienze, il programma è piuttosto ampio e non sempre è facile capire da dove iniziare.

Per aiutare gli studenti che intendono accedere al corso di laurea, abbiamo organizzato due webinar gratuiti, in programma per il 13 e 14 ottobre 2026 alle ore 18:00, dedicati alla preparazione dei test di ammissione nelle università private.

Due incontri online per conoscere le modalità di accesso, individuare gli argomenti da studiare e affrontare la preparazione con maggior consapevolezza. In più, partecipando ai webinar sarà possibile ricevere gratuitamente un corso di preparazione con dispense e simulazioni per continuare a esercitarsi anche in autonomia.

Test Scienze della Formazione Primaria, come prepararsi alle prove

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) dura cinque anni e abilita all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. L’accesso è programmato e richiede il superamento di una prova di ammissione.

Il test nazionale 2026 si è già svolto a settembre, ma per chi sta valutando le università private è importante verificare i calendari e le modalità di selezione previste dai singoli atenei.

La preparazione può coinvolgere competenze linguistiche, comprensione del testo, ragionamento logico, cultura letteraria, storica e geografica, matematica e scienze. Non basta quindi conoscere la teoria: occorre anche saperla applicare ai quesiti, riconoscere le proprie difficoltà e organizzare lo studio in modo efficace.

Per approfondire le caratteristiche della prova puoi consultare anche la nostra guida al test di Scienze della Formazione Primaria 2026.

Due webinar gratuiti il 13 e 14 ottobre per prepararsi al test

Il ciclo di webinar prevede due appuntamenti online, pensati per chi deve ancora iniziare a studiare e per chi vuole consolidare la propria preparazione.

Il primo webinar sarà dedicato alle informazioni fondamentali per affrontare il percorso di ammissione a Scienze della Formazione Primaria nelle università private. Durante l’incontro si parlerà delle modalità di accesso, delle prove e delle tempistiche da considerare. Verranno inoltre approfondite le principali aree di studio, con indicazioni utili per organizzare il ripasso e costruire un metodo di preparazione.

Il secondo appuntamento entrerà nel vivo della preparazione, concentrandosi soprattutto sull’area matematico-scientifica. Si parlerà degli argomenti di matematica e scienze da ripassare, dei contenuti che possono risultare più difficili e del modo in cui possono essere affrontati nei quesiti. L’obiettivo è aiutare gli studenti a individuare le conoscenze da rafforzare prima della prova.

Simulazioni e dispense gratuite per continuare a prepararsi

Uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa è che la preparazione non termina con i due webinar. Partecipando agli incontri, infatti, gli studenti potranno ricevere un corso gratuito di preparazione a Scienze della Formazione Primaria, disponibile sulla nuova piattaforma online di Università.it.

Il percorso comprende otto dispense didattiche dedicate alle principali aree della prova, dalla comprensione del testo al ragionamento logico, fino alla letteratura italiana, alla storia, alla geografia, alla matematica e alle scienze.

Sono inoltre previste simulazioni del test, utili per esercitarsi sui quesiti, verificare le conoscenze acquisite e individuare gli argomenti che richiedono un ulteriore ripasso. I materiali sono pensati anche per chi parte dalle basi e vuole costruire una preparazione progressiva, alternando spiegazioni, esempi pratici ed esercitazioni. In questo modo i webinar diventano il punto di partenza di un percorso che gli studenti possono proseguire autonomamente.

Come iscriversi gratuitamente ai webinar di Scienze della Formazione Primaria

Il primo appuntamento è già domani, 13 ottobre, alle ore 18:00. Partecipare ai webinar di Università.it significa avere l’opportunità di chiarire i dubbi sulle prove di ammissione, capire come organizzare lo studio e approfondire le conoscenze necessarie per affrontare il test nelle università private.

L’iscrizione è completamente gratuita e permette di seguire entrambi gli incontri online. Partecipando sarà inoltre possibile ricevere il corso di preparazione con otto dispense e simulazioni del test, per continuare a esercitarsi anche dopo i webinar.

Gli incontri saranno trasmessi in streaming sulla nuova area riservata di Università.it, una piattaforma dedicata allo studio che in futuro ospiterà anche altri corsi e materiali di preparazione.