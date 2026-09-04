Test Scienze della Formazione Primaria 2026: domande, punteggio e come prepararsi

Il test di Scienze della Formazione Primaria 2026 è ormai alle porte. La prova di ammissione per l’anno accademico 2026/2027 è fissata per venerdì 11 settembre 2026 e prevede 80 quesiti da completare in 150 minuti.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca stabilisce struttura, contenuti e criteri della prova, mentre i quesiti vengono predisposti dai singoli atenei. Il riferimento per quest’anno è il Decreto Ministeriale n. 931 del 3 luglio 2026.

A pochi giorni dal test, vediamo quindi come funziona la prova, quali argomenti ripassare e come sfruttare simulazioni e test degli anni precedenti.

Come funziona il test di Scienze della Formazione Primaria 2026

Il test è composto da 80 domande a risposta multipla, ognuna con quattro opzioni e una sola risposta corretta. Il tempo a disposizione è di 150 minuti.

I quesiti sono suddivisi così:

40 domande di competenza linguistica e ragionamento logico,

di competenza linguistica e ragionamento logico, 20 domande di cultura letteraria, storico-sociale e geografica,

di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, 20 domande di cultura matematico-scientifica.

Per ogni risposta corretta viene assegnato 1 punto, mentre le risposte errate o non date valgono 0 punti. Non sono quindi previste penalizzazioni per gli errori.

La soglia ordinaria per entrare in graduatoria è 55/80. Il decreto prevede però specifiche possibilità di assegnazione dei posti rimasti vacanti anche a candidati con punteggi inferiori, secondo le procedure pubblicate dagli atenei.

Il punteggio può inoltre essere integrato da una certificazione di inglese riconosciuta:

3 punti per il livello B1

5 punti per il livello B2

7 punti per il livello C1

10 punti per il livello C2

Cosa ripassare prima del test

La parte più consistente della prova riguarda competenza linguistica e ragionamento logico, con 40 quesiti su 80. Il programma comprende la comprensione di testi, l’uso corretto della lingua italiana e problemi che richiedono ragionamento logico, anche attraverso brevi proposizioni o situazioni astratte.

Gli altri 40 quesiti sono divisi tra due aree. Per cultura letteraria, storico-sociale e geografica è utile ripassare autori e opere della lettura italiana, principali eventi della storia italiana ed europea e concetti fondamentali di geografia fisica, antropica, sociale ed economica.

Per la parte matematico-scientifica, invece, conviene allenarsi nella risoluzione di problemi e nel ragionamento applicato a situazioni di carattere matematico e scientifico.

Negli ultimi giorni, quindi, il ripasso può essere affiancato da simulazioni e test degli anni precedenti, utili per verificare la preparazione e prendere confidenza con il ritmo della prova.

Prima dell’11 settembre controlla il bando del tuo ateneo

Oltre alle regole generali, è importante controllare il bando di Scienze della Formazione Primaria 2026 pubblicato dall’università in cui sostieni la prova.

Sede, orario di convocazione, documenti da portare e indicazioni per l’accesso possono infatti dipendere dall’ateneo. Nei giorni precedenti al test verifica quindi eventuali nuovi avvisi pubblicati sul sito ufficiale dell’università.

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