Ultime date TOLC 2026, quando si può ancora fare il test tra ottobre e novembre

Le ultime date TOLC 2026 si concentrano tra ottobre e novembre, gli ultimi mesi dell’anno in cui vengono organizzate le sessioni. Chi non ha ancora sostenuto il test, oppure vuole provare a migliorare il proprio punteggio, ha quindi ancora alcune settimane a disposizione.

Secondo il calendario generale CISIA, i TOLC vengono erogati da febbraio a novembre. Siamo quindi entrati nella fase finale dell’anno, quando le sessioni iniziano a diminuire e diventa ancora più importante controllare la disponibilità.

Le ultime date TOLC dell’anno sono previste nel mese di novembre, che chiude il calendario ordinario delle prove CISIA. A dicembre, invece, non sono previste nuove sessioni relative al calendario 2026.

Questo significa però che qualsiasi TOLC sostenuto a novembre possa essere utilizzato per tutte le immatricolazioni. Il calendario CISIA indica quando è possibile svolgere la prova, ma ogni università può fissare termini differente per utilizzarne il risultato.

Prima di scegliere una sessione conviene quindi controllare il bando o il regolamento del corso di laurea interessato. Un ateneo potrebbe, ad esempio, richiedere che il test venga sostenuto diverse settimane prima della fine di novembre.

Quando ci si avvicina alla fine dell’anno, uno degli errori più comuni è controllare soltanto le sessioni organizzate dalla propria università. In realtà, non è obbligatorio sostenere il TOLC nell’ateneo in cui ci si vuole iscrivere.

Se la propria sede non ha più disponibilità, è quindi possibile cercare una sessione organizzata in un’altra università. Questa possibilità può fare la differenza soprattutto tra ottobre e novembre, quando alcuni atenei hanno già concluso le prove mentre altri continuano a proporre nuove date.

Il risultato può essere utilizzato anche presso università differenti, purché il corso richieda lo stesso tipo di TOLC. Bisogna comunque verificare la modalità accettata e, soprattutto, rispettare tutte le condizioni previste dal bando. Quindi, prima di procedere con l’iscrizione, conviene verificare che quella prova possa essere utilizzata per il corso di interesse.

Si può ripetere il TOLC nelle ultime sessioni dell’anno?

Le ultime date TOLC possono interessare anche chi ha già sostenuto il test e non è soddisfatto del punteggio ottenuto. CISIA permette infatti di svolgere lo stesso tipo di TOLC una volta per ogni mese solare.

Chi ha in programma di sostenere una prova a ottobre può quindi ripeterla nel mese di novembre, sfruttando una delle ultime sessioni disponibili. La nuova prenotazione può essere effettuata dal giorno successivo al test precedente.

Ricorda che ogni tentativo richiede una nuova iscrizione e, per il 2026, il costo previsto è di 35 euro per ciascuna prova.

Cosa succede ai TOLC dopo novembre

Con la fine di novembre termina il calendario TOLC 2026. Per chi deve ancora sostenere la prova, ottobre e novembre rappresentano quindi l’ultima finestra dell’anno in cui cercare una sessione disponibile.

Questo rende ancora più importante distinguere tra la data del TOLC e la scadenza prevista dal corso di interesse. Avere una sessione disponibile non significa automaticamente essere ancora in tempo per partecipare a una selezione o completare un’immatricolazione.

Bisogna inoltre ricordare che sostenere un TOLC non equivale automaticamente a entrare in graduatoria o completare l’ammissione. Nei corsi ad accesso programmato è necessario seguire anche la procedura indicata dall’università, presentando la domanda entro i termini stabiliti.

Chi deve ancora fare il test dovrebbe quindi partire da due verifiche: controllare le ultime date TOLC 2026 disponibili e leggere attentamente il bando del proprio corso di laurea. In questo modo è possibile capire se si è ancora in tempo e scegliere una sessione realmente utile per il proprio percorso.