Test di ammissione 2026: come prepararsi a Medicina e Professioni Sanitarie nelle università private

Per molti studenti, il periodo che precede i test di ammissione 2026 è il momento in cui iniziare a organizzare seriamente lo studio. Tra le possibilità ci sono anche i corsi di laurea in Medicina e Professioni Sanitarie nelle università private, per i quali è necessario affrontare le modalità di selezione previste dai singoli atenei.

Ma come prepararsi nel modo giusto? Oltre allo studio delle materie, è importante costruire un metodo, esercitarsi con i quesiti e capire quali sono gli argomenti sui quali concentrarsi maggiormente.

Per aiutare gli studenti ad affrontare questo percorso, abbiamo organizzato tre webinar gratuiti dedicati alla preparazione ai test di Medicina e Professioni Sanitarie.

Tre webinar per iniziare la preparazione

Gli incontri saranno online il 3, 7 e 8 settembre 2026 alle ore 18.00. Ogni appuntamento affronterà un aspetto diverso della preparazione, partendo dall’organizzazione dello studio fino al ripasso di Chimica e Biologia.

Il primo webinar, in programma il 3 settembre, sarà dedicato a come prepararsi ai test di ammissione. Parleremo di metodo di studio, organizzazione del ripasso, esercitazioni e simulazioni, con l’obiettivo di capire come impostare il percorso e utilizzare al meglio il tempo a disposizione.

Il 7 settembre sarà invece il momento del focus sulla Chimica. L’incontro permetterà di riprendere alcuni degli argomenti fondamentali della materia e di affrontarli in funzione dei quesiti del test, così da individuare anche eventuali lacune su cui lavorare.

L’ultimo appuntamento, l’8 settembre, sarà dedicato alla Biologia. Anche in questo caso il ripasso sarà accompagnato da un approccio pratico, orientato alla comprensione e alla risoluzione dei quesiti.

Perché allenarsi prima del test

La preparazione a un test di ammissione non consiste soltanto nel ripassare la teoria. Esercitarsi con le domande permette di capire quanto sono realmente consolidate le proprie conoscenze e di familiarizzare con il tipo di ragionamento richiesto dalla prova.

Le simulazioni possono inoltre aiutare a individuare gli argomenti più problematici e a migliorare progressivamente la gestione del tempo.

Per questo, dopo aver costruito le basi teoriche, è utile dedicare una parte dello studio all’allenamento.

Un corso gratuito per continuare a prepararsi

I tre webinar rappresentano soltanto l’inizio del percorso. Chi parteciperà al ciclo riceverà gratuitamente Medicina Test Training, il corso di preparazione ai test di Medicina e Professioni Sanitarie.

Il corso permette di continuare il ripasso e le esercitazioni su diverse materie, tra cui Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Logica e ragionamento.

In questo modo sarà possibile proseguire la preparazione anche dopo gli incontri online, alternando studio ed esercitazione.

Gli appuntamenti sono tutti online e gratuiti, alle ore 18.00:

3 settembre 2026 – Come prepararsi ai test di ammissione

7 settembre 2026 – Preparazione al test: focus Chimica

8 settembre 2026 – Preparazione al test: focus Biologia

Se stai valutando di partecipare ai test di ammissione 2026 per Medicina o Professioni Sanitarie, puoi iniziare il tuo percorso con tre incontri gratuiti dedicati alla preparazione.

Iscriviti al ciclo di webinar e ricevi gratuitamente anche Medicina Test Training.

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