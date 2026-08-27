Simulazioni test ingresso università 2026, allenati prima della prova

Settembre è uno dei mesi più importanti per chi deve affrontare un test universitario. Dopo settimane di studio, gli ultimi giorni possono essere utili soprattutto per capire quanto sei realmente preparato e dove hai ancora qualche difficoltà. Le simulazioni test ingresso università permettono proprio di mettersi alla prova con quiz simili a quelli che potresti incontrare durante la selezione.

Su Universita.it puoi trovare diverse simulazioni dei test di ammissione, divise per corso di laurea e area di studio. Puoi utilizzarle per allenarti, controllare il risultato e prendere maggiore confidenza con le domande prima della prova.

Simulazioni TOLC per prepararsi ai test

Molti corsi universitari utilizzano i TOLC CISIA per valutare la preparazione iniziale o regolare l’accesso. La tipologia di test cambia in base all’area scelta.

Puoi esercitarti con la simulazione TOLC-I per Ingegneria e i corsi tecnico-scientifici, con il TOLC-E per Economia e alcune lauree dell’area statistica e sociale oppure con il TOLC-B per Biologia. Sono disponibili anche le simulazioni del TOLC-F per Farmacia e corsi affini, del TOLC-S per l’area scientifica e del TOLC-SU per molti corsi umanistici e delle scienze umane.

Chi è interessato ai percorsi legati ad agraria e ad alcuni corsi dell’area veterinaria può invece allenarsi con il TOLC-AV.

Simulazioni test Professioni Sanitarie e Medicina in Inglese

Per chi punta all’area sanitaria sono disponibili diverse possibilità. La simulazione del test Professioni Sanitarie permette di esercitarsi sulle materie previste dalle selezioni dei diversi atenei. Sono presenti anche prove dedicate ai test della Cattolica e del Campus Bio-Medico.

Puoi inoltre allenarti con le simulazioni per la prova dedicata a Medicina in inglese. Prima di esercitarti è sempre importante controllare il bando dell’università scelta, perché modalità e struttura della selezione possono cambiare.

Test di Ingegneria, Architettura ed Economia

Le simulazioni non riguardano soltanto l’area sanitaria. Chi vuole iscriversi a Ingegneria può provare sia il test generale di Ingegneria sia il TOLC-I, mentre è disponibile una simulazione specifica anche per Ingegneria Edile.

Puoi metterti alla prova anche con il test di Architettura oppure con le simulazioni dedicate a Economia, compreso il TOLC-E e alcune prove specifiche utilizzate da singoli atenei.

Simulazioni per Psicologia, Lingue e area umanistica

Se hai scelto un corso dell’area umanistica o sociale, puoi esercitarti con le simulazioni per Psicologia, Giurisprudenza, Scienze della Comunicazione, Lingue e Formazione Primaria.

Per una preparazione più generale è disponibile anche il test dell’Area Umanistica, oltre a una simulazione breve dell’area umanistico-sociale e giuridica con correzione commentata, utile per capire non soltanto se hai risposto correttamente, ma anche il ragionamento alla base della soluzione.

Test area scientifica e altri corsi di laurea

Tra le simulazioni test di ammissione puoi trovare anche prove dedicate a Biologia, Scienze Motorie, Scienze dell’Alimentazione e Tecnologie Cosmetologiche.

Per chi vuole verificare più in generale la propria preparazione nelle materie scientifiche è disponibile il test dell’Area Scientifica e una simulazione breve con correzione commentata. Anche per l’area giuridico-economica puoi utilizzare una prova breve dello stesso tipo.

Allenati con le simulazioni dei test di ammissione

Negli ultimi giorni prima della prova non serve soltanto continuare a studiare. Fare una simulazione può aiutarti a capire quali argomenti ripassare, abituarti ai quiz e affrontare il test con maggiore consapevolezza.

Su Universita.it trovi tutte le simulazioni dei test ingresso per l’università disponibili: scegli quella relativa al corso che ti interessa e mettiti subito alla prova gratuitamente.