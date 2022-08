Il test d’ammissione a scienze della formazione primaria regola l’accesso all’omonimo corso di laurea magistrale a ciclo unico.

Chi coltiva il sogno di diventare insegnante e lavorare con bambini e ragazzi deve prepararsi a superare una prova selettiva a numero programmato e istituita dal Mur.

Vediamo insieme in questo articolo come funziona l’accesso a scienze della formazione primaria e perché è differente da altri test ad accesso programmato nazionale.

Ammissione a scienze della formazione primaria: come funziona

Il test di scienze della formazione primaria rientra tra i test d’ammissione a numero chiuso stabiliti e regolamentati a livello nazionale.

Il Mur, infatti, stabilisce ogni anno i posti disponibili per il corso di laurea in scienze della formazione primaria in ogni ateneo ma non solo. Stabilisce anche gli argomenti, la distribuzione delle domande e il giorno e l’orario della prova.

Il test, quindi, si svolge in tutta Italia lo stesso giorno ma, esattamente come accade per il corso di laurea in professioni sanitarie, i quesiti del test di ammissione a scienze della formazione primaria sono gestiti dalle singole università.

Questo significa che la prova segue la stessa struttura in tutto il territorio nazionale, ma i singoli quesiti cambiano da ateneo a ateneo.

È importante quindi fare sempre riferimento sia al bando ufficiale del Mur dove vengono riportati i posti disponibili, il giorno della prova, come funzionano i punteggi e molte altre informazioni utili; sia al bando pubblicato dall’università dove si intende svolgere il test.

Ammissione a scienze della formazione primaria: la prova

Il test di ammissione consiste in un questionario a risposta multipla che testa la conoscenza generale delle aspiranti matricole.

Normalmente i quesiti della prova vertono su tre aree:

competenza linguistica e ragionamento logico;

cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

cultura matematico-scientifica.

La prova è a tempo: per rispondere ai quesiti proposti i candidati hanno a disposizione un numero definito di minuti esposto nel bando ufficiale.

Nel bando ufficiale del Mur è possibile individuare per ogni area gli argomenti oggetto di esame.

Come funziona la graduatoria?

Anche le graduatorie del test d’ammissione a scienze della formazione primaria, a differenza di altri corsi di laurea a numero chiuso a livello nazionale, non seguono una logica nazionale e sono gestite in modo autonomo dalle università.

Vengono definite graduatorie “locali” e tengono conto del punteggio totale ottenuto nel test e delle eventuali certificazioni linguistiche.

Per verificare con esattezza i tempi e le modalità con cui vengono stilate le graduatorie nell’ateneo scelto per effettuare il test e iscriversi al corso di laurea, è necessario fare riferimento ai bandi (del Mur e dell’università) dell’anno in corso.

Quanti sono i posti disponibili?

I posti totali disponibili per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria sono stabiliti a livello nazionale e ripartiti per singoli atenei.

Il numero dei posti negli atenei italiani cambia di anno in anno, come anche il numero degli iscritti al test.

Per dare un’indicazione generale, negli ultimi anni i posti totali disponibili in tutta Italia sono stati tra i 7.000 e i 9.000.

Come superare il test di ammissione a scienze della formazione primaria

Per superare con successo il test di ammissione, è necessario studiare attentamente tutti i programmi di tutte le materie previste.

Di seguito diamo alcuni suggerimenti utili per ottenere un buon punteggio in graduatoria.

La certificazione linguistica aumenta il punteggio

Le certificazioni linguistiche permettono di alzare il punteggio nella graduatoria di diversi punti e per questo è bene tenerle in considerazione.

Per essere ritenuta valida, la certificazione linguistica deve essere di lingua inglese, di almeno Livello B1 del “Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue” e rilasciata da enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua.

Più è alto il livello della certificazione linguistica, maggiore è il punteggio che si somma al punteggio ottenuto tramite il test di ammissione.

Attenzione: il punteggio derivante dalla certificazione in inglese concorre al punteggio totale solo se la candidata o il candidato hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dalla prova.

Quiz e simulazioni

Poiché si tratta di un test a risposta multipla, è consigliabile allenarsi svolgendo quiz a tempo e prove uguali o simili a quelle proposte dal test.

È possibile testare subito le proprie conoscenze attraverso le simulazioni gratuite del test d’ammissione a scienze della formazione primaria!