I corsi di laurea in lingue non prevedono un numero programmato nazionale. Molte università, però, ogni anno, decidono di istituire un test di ammissione per controllare il numero di immatricolazioni o un test di valutazione e orientamento.

Se amate le lingue straniere e sapete quanto sia al giorno d’oggi importante conoscere altri idiomi, allora non lasciatevi scappare l’opportunità di entrare in questo corso di laurea che offre sbocchi lavorativi davvero interessanti.

In questo articolo capiremo come funziona l’ammissione a lingue, gli argomenti della prova d’accesso e daremo suggerimenti pratici per superare il test.

Ammissione lingue: come funziona

L’ammissione a lingue, in genere, prevede lo svolgimento di una prova d’ingresso. La prova, a seconda dell’ateneo, può essere selettiva, quindi atta a limitare il numero di iscrizioni al corso di laurea; oppure può avere lo scopo di valutare le conoscenze delle aspiranti matricole.

In entrambi i casi si tratta di prove obbligatorie, necessarie per finalizzare l’immatricolazione al corso di laurea in lingue.

Come funzionano le prove? Ne parliamo nei prossimi paragrafi.

Il test d’ammissione a lingue

Le università che istituiscono ogni anno il numero programmato ai corsi di laurea in lingue, in genere, prevedono un test di ammissione selettivo. Si tratta di una prova scritta, da svolgere in un determinato arco di tempo e composta da domande a risposta multipla tra cui le candidate e i candidati devono individuare quella corretta.

Ma cosa studiare per il test di ammissione a lingue?

Normalmente gli argomenti della prova prevedono quesiti:

di logica;

relativi alla conoscenza della lingua italiana (comprensione del testo e grammatica);

relativi alla conoscenza delle lingue straniere.

Diverse università hanno deciso di servirsi del TOLC del CISIA (il consorzio interuniversitario che crea e fornisce test di ingresso) per regolare l’accesso ai corsi di laurea in lingue. In particolare, il TOLC a cui si fa riferimento spesso è il TOLC-SU.

IL TOLC-SU, in genere, è composto da quesiti a risposta multipla che spaziano tra queste materie:

Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana

Conoscenze e competenze acquisite negli studi

Ragionamento logico

Inoltre, è prevista una sezione dedicata alle domande sulla conoscenza della lingua inglese che non concorre alla formazione del punteggio.

È importante tenere presente che i test di ammissione a lingue possono cambiare da università a università. Per conoscere le modalità di iscrizione alla prova, i tempi, i criteri di valutazione e molte altre informazioni utili, è necessario sempre fare riferimento al bando ufficiale dell’università.

La prova di valutazione e di orientamento a lingue

I corsi di laurea in lingue ad accesso libero e quindi con numero non programmato, in genere, prevedono una prova di ingresso utile per verificare la preparazione delle aspiranti matricole. Si tratta di una prova non selettiva, quindi, il cui punteggio finale non pregiudica l’immatricolazione o meno dei candidati o delle candidate.

Tuttavia, è una prova obbligatoria e, in base al risultato ottenuto, le future matricole possono trovarsi con assegnati degli OFA, ovvero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi.

Gli OFA dovranno essere assolti entro un determinato arco di tempo durante il corso degli studi.

Anche per quanto riguarda la prova di verifica e di orientamento, diversi atenei sfruttano il TOLC-SU del Cisia.

Come prepararsi al test di ammissione a lingue

Le aspiranti matricole che non vogliono trovarsi escluse dal corso di studi o con assegnati dei debiti formativi dovrebbero prepararsi al meglio per il test di ammissione.

Il primo passo da compiere è certamente quello di leggere con attenzione il bando dell’ateneo.

Nel documento, infatti, sono presenti i termini, le modalità di iscrizione, i criteri di valutazione e le materie e gli argomenti della prova.

Una volta individuate le informazioni di base, risulta estremamente utile programmare lo studio giorno per giorno per arrivare alla data prevista per la prova con una preparazione completa su tutti gli argomenti.

Per prendere confidenza con il tipo di domande e per abituarsi a svolgere una prova a tempo, il consiglio è quello di esercitarsi con quiz che toccano i vari argomenti del test.

Svolgere simulazioni della prova, inoltre, vi renderà più rapidi nell’eseguire la stessa e vi permetterà di aumentare le possibilità di ottere un punteggio utile per assicurarsi i primi posti in graduatoria.

Volete testare subito le vostre conoscenze? Iniziate ad allenarvi con le simulazioni gratuite online del test di ammissione a lingue di universita.it!