All’Università di Ferrara il corso di laurea in scienze e politiche per l’ambiente

All’Università di Ferrara nasce il corso di laurea in Scienze e politiche per l’ambiente. Questo nuovo percorso triennale è pensato per affrontare le sfide ambientali e costruire un futuro sostenibile.

Il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione presenta il nuovo Corso di Laurea Triennale in Scienze e Politiche per l’Ambiente, un’opportunità formativa unica nel panorama universitario nazionale per chi desidera contribuire concretamente alla transizione ecologica e alla salvaguardia del pianeta.

L’accesso è libero, senza test di ammissione, e un piano di studi che unisce scienze, diritto, politiche ambientali e gestione sostenibile delle risorse.

Il corso in Scienze e politiche per l’ambiente

Questo corso nasce per formare figure professionali pronte ad affrontare le sfide ambientali del nostro tempo: cambiamenti climatici, inquinamento, perdita di biodiversità, gestione delle risorse naturali e sostenibilità nei sistemi produttivi e territoriali.

Un approccio interdisciplinare e orientato al mondo del lavoro, che integra discipline scientifiche, sociali, giuridiche ed economiche.

Il percorso fornisce competenze multidisciplinari: dalle basi scientifiche (botanica, zoologia, ecologia) alla pianificazione ambientale, dalla gestione dei rischi per la salute e l’ambiente fino al diritto e all’economia circolare. Le attività si svolgeranno in aula, in laboratorio e sul campo, con esercitazioni pratiche e stage in Italia e all’estero.

Gli sbocchi lavorativi

Chi sceglie Scienze e Politiche per l’Ambiente può diventare:

Green Manager , esperto di strategie aziendali sostenibili, bilanci ESG, green reputation e innovazione responsabile

Tecnico Ambientale, impegnato nella tutela del territorio e nella prevenzione dell'inquinamento, attraverso il monitoraggio e l'analisi degli ecosistemi, anche in contesti internazionali.

