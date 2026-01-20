 Allerta meteo in Sicilia, le Università sospendono le attività didattiche - Universita.it
Restano chiuse le scuole e i luoghi pubblici per maltempo a Catania e provincia. Lo stato di allerta meteo permane in gran parte della Sicilia e scuole, edifici pubblici, cimiteri e altri luoghi ad alto rischio resteranno chiusi anche nella giornata di domani 21 gennaio 2026.

Allerta meteo in Sicilia, le Università sospendono le attività didattiche

da | Gen 2026 | News | 0 commenti

Indice
1. L’elenco dei comuni che hanno predisposto la chiusura

L’allerta è rossa e sono previsti degli accertamenti tecnici in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito l’isola.

L’elenco dei comuni che hanno predisposto la chiusura

Sono molte le città sicule che anche domani saranno chiuse per allerta meteo.

CATANIA

  • Catania
  • Acireale
  • Belpasso
  • Aci Sant’Antonio
  • Biancavilla
  • Castiglione di Sicilia
  • Scordia
  • Nicolosi
  • Grammichele

MESSINA

  • Santa Teresa di Riva
  • Fiumedinisi
  • Taormina

SIRACUSA

  • Carlentini
  • Noto
  • Priolo
  • Buscemi
  • Portopalo di Capo Passero
  • Siracusa
  • Melilli
  • Floridia
  • Rosolini

RAGUSA

  • Ragusa – Ingresso, al momento, solo posticipato per permettere gli accertamenti. Chiusi il parco del castello di Donnafugata, ville comunali e civici cimiteri.
  • Vittoria
  • Modica
  • Scicli – scuole aperte, ma solo dopo i sopralluoghi. Controllare eventuali avvisi di chiusura dei singoli istituti.
  • Santa Croce Camerina
  • Comiso

ENNA

  • Troina

PALERMO

  • Cefalù
  • Misilmeri

Ancora incertezza sull’evoluzione dell’uragano Harry, che si sta abbattendo in queste ore in Sicilia, Sardegna e Calabria. A preoccupare non è solo il maltempo ma anche le forti mareggiate e i venti fino a 120km/h.

Si consiglia di restare a casa e di eliminare le uscite se non strettamente necessarie.

