Allerta meteo in Sicilia, le Università sospendono le attività didattiche

Restano chiuse le scuole e i luoghi pubblici per maltempo a Catania e provincia. Lo stato di allerta meteo permane in gran parte della Sicilia e scuole, edifici pubblici, cimiteri e altri luoghi ad alto rischio resteranno chiusi anche nella giornata di domani 21 gennaio 2026.

L’allerta è rossa e sono previsti degli accertamenti tecnici in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito l’isola.

L’elenco dei comuni che hanno predisposto la chiusura

Sono molte le città sicule che anche domani saranno chiuse per allerta meteo.

CATANIA

Catania

Acireale

Belpasso

Aci Sant’Antonio

Biancavilla

Castiglione di Sicilia

Scordia

Nicolosi

Grammichele

MESSINA

Santa Teresa di Riva

Fiumedinisi

Taormina

SIRACUSA

Carlentini

Noto

Priolo

Buscemi

Portopalo di Capo Passero

Siracusa

Melilli

Floridia

Rosolini

RAGUSA

Ragusa – Ingresso, al momento, solo posticipato per permettere gli accertamenti. Chiusi il parco del castello di Donnafugata, ville comunali e civici cimiteri.

Vittoria

Modica

Scicli – scuole aperte, ma solo dopo i sopralluoghi. Controllare eventuali avvisi di chiusura dei singoli istituti.

Santa Croce Camerina

Comiso

ENNA

Troina

PALERMO

Cefalù

Misilmeri

Ancora incertezza sull’evoluzione dell’uragano Harry, che si sta abbattendo in queste ore in Sicilia, Sardegna e Calabria. A preoccupare non è solo il maltempo ma anche le forti mareggiate e i venti fino a 120km/h.

Si consiglia di restare a casa e di eliminare le uscite se non strettamente necessarie.