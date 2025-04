Alla Fiera di Padova torna l’Orienteering Night

Torna l’Orienteering night, un appuntamento giunto alla sua 14°edizione presso il Centro Congresso della Fiera di Padova. L’evento organizzato da Unox, azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione e retail. A partecipare saranno gli studenti universitari che vogliono aprirsi al mondo del lavoro con i top manager di Unox.

L’Orienteerinh Night è un’occasione unica per i giovani che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro in un contesto informale e senza l’ansia dei colloqui formali, attraveso colloqui incentrati su un dialogo aperto e di reciproca crescita professionale.

L’appuntamento è mercoledì 16 Aprile alle ore 17.00 presso il Centro Congressi di Fiera di Padova.

Le aziende presenti alla Orienteering Night di quest’anno ci saranno: Argos, AGF88 Holding, auxiell, Cuoa Business School, Deloitte, euXilia, Fercam, GPA, HGears, Primo, SIT, Stevanato Group, Talent Partners, Unox, Vodafone, Zoppas.

L’incontro tra Universitari e Top Manager

L’approccio al lavoro sta cambiando e le imprese stanno prendendo consapevolezza di questo cambiamento, creando percorsi più flessibili. Attraverso l’Orienteering night fornisce agli studenti gli strumenti giusti per affrontare con consapevolezza il futuro professionale. A partecipare, ci saranno più di 30 manager con i quali i partecipanti potranno confrontarsi e approcciarsi al mondo del lavoro prendnedo spunto da chi nel campo ha diversi anni di esperienza.

Il programma dell’evento, che si terrà in italiano e in inglese, prevede una serie di talk tra cui:

“Public Speaking”, in italiano con Manuela Marangoni, esperta di orientamento scolastico e professionale, e in inglese con Delia Zhong di Otherwise.

“Taking Decisions”, proposto sia in italiano che in inglese da Paolo Mazzaglia di Otherwise.

Unox

Unox è stata premiata tra le 75 migliori aziende per cui lavorare in Italia. L’azienda è stata fondata a Padova nel 1990, con un fatturato consolidato di 330 milioni di euro nel 2024 e in costante crescita. UNOX S.p.A. progetta, produce e commercializza forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e panificazione. UNOX crea tecnologia intelligente ed eco-consapevole applicata ai processi di cottura professionale per affiancare coloro, persone e business, che ogni giorno affrontano la sfida di costruire il proprio successo. La sede è a Cadoneghe (PD), dove sono situati stabilimenti produttivi e Headquarters.

Il team UNOX è composto da oltre 1.300 persone, di cui più di 400 con sede all’estero, con 100 professionisti, fisici, ingegneri meccanici, chimici ed aerospaziali che si occupano di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di sviluppare intelligenza e tecnologia applicabile ai processi di cottura per renderli più efficienti, ripetibili e sostenibili. Sono più di 300 i professionisti che si occupano di servizi al cliente, con l’obiettivo di assicurare la stessa esperienza a ogni cliente, in qualunque luogo del mondo eserciti la sua attività: chef per supportarlo e consigliarlo sull’utilizzo del forno, consulenti per aiutarlo ad ottimizzare i processi di cucina, tecnici per assicurare assistenza on-site sempre impeccabile e puntuale.