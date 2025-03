AI nel settore automotive e della mobilità sostenibile 

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – MOST con l’ANSA, organizzano un incontro di approfondimento sulle più recenti applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel settore automotive e della mobilità sostenibile che si terrà mercoledì 12 marzo.

L’appuntamento sarà l’occasione per analizzare come la diffusione dell’Intelligenza Artificiale stia rivoluzionando non soltanto l’automobile come prodotto finale, ma anche tutte le fasi che caratterizzano il suo ciclo di vita: dalla progettazione alla produzione, fino alla distribuzione e vendita. Parallelamente, saranno approfonditi gli scenari e le sfide legate allo sviluppo di soluzioni e servizi per una mobilità sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, in linea con le più recenti esigenze del mercato.

Dettagli evento

L’evento si terrà a Modena in Via E. Gorrieri, 31 presso il DATACENTER UNIMORE, Mercoledì 12 marzo 2025 – ore 16.00.

Per partecipare è necessario registrarsi su Eventbrite a questo link.

All’incontro parteciperanno:

· Francesca Badiali, Senior Ventures Analyst, Plug and Play Tech Center e Motor Valley Accelerator

· Marko Bertogna, Professore Ordinario del Dipartimento FIM di Unimore

· Rita Cucchiara, Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e Direttore del Centro Interdipartimentale “Artificial Intelligence Research and Innovation” di Unimore

· Stefano De Alessandri,Amministratore Delegato ANSA

· Marco Fainello, Chief Technical Officer di Danisi Engineering ed Executive Director di Addfor S.p.A.

· Alessandro Flumeri, Advanced Controls Innovation Manager di Ferrari

· Alfredo Garibaldi, AI & Data Leader di Deloitte Italia

· Gianmarco Montanari, Direttore Generale MOST

· Massimiliano Vaccari, Amministratore Delegato di Hipert srl