Affitti alle stelle: a pagarne le conseguenze gli studenti fuori sede

I prezzi dell’affitto aumentano sempre di più fino a un rincaro del 45%. Le città più care restano Milano e Bologna, seguite da Roma e Firenze,
Rincari evidenti anche a Trento, Padova, Torino e Venezia dove i prezzi degli affitti sono aumentati esponezialmente nel corso degli anni.
Dato l’articolo de “Il Sole 24 Ore” che ha analizzato i dati dell’Ufficio Studio Locare, il mercato dgli affitti ha subito un’impennata importante e i prezzi i soli 4 anni sono aumentati del 45%.
Come mostrato nell’immagine, gli incrementi sono stati rapidi e il target più a rischio riguarda proprio gli studenti fuori sede. Affittare una stanza singola nel 2025 è costato in media oltre l’11% in più rispetto all’anno precedente, con rincari molto più rapidi rispetto alle tipologie abitative tradizionali (monolocali, bilocali, trilocali).
Affitti come scegliere le soluzioni ottimali
Se le stanze singole diventano inaccessibili, le stanze in condivisione restano più economiche, e permettono di risparmiare tra il 20% e il 25% rispetto al costo di una camera singola. Per ragioni di privacy e comodità però, le stanze doppie sono poche attrattive e sono “l’lultima spiaggia” tra le preferenze universitarie.
Una possibilità da considerare risiede negli alloggi convenzionati con l’università. Infatti, molti Atenei mettono a disposizione degli alloggi quasi a costo zero destinati agli studenti.