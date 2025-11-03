Affitti alle stelle: a pagarne le conseguenze gli studenti fuori sede

I prezzi dell’affitto aumentano sempre di più fino a un rincaro del 45%. Le città più care restano Milano e Bologna, seguite da Roma e Firenze,

Rincari evidenti anche a Trento, Padova, Torino e Venezia dove i prezzi degli affitti sono aumentati esponezialmente nel corso degli anni.

Dato l’articolo de “Il Sole 24 Ore” che ha analizzato i dati dell’Ufficio Studio Locare, il mercato dgli affitti ha subito un’impennata importante e i prezzi i soli 4 anni sono aumentati del 45%.

Come mostrato nell’immagine, gli incrementi sono stati rapidi e il target più a rischio riguarda proprio gli studenti fuori sede. Affittare una stanza singola nel 2025 è costato in media oltre l’11% in più rispetto all’anno precedente, con rincari molto più rapidi rispetto alle tipologie abitative tradizionali (monolocali, bilocali, trilocali).⁠

Affitti come scegliere le soluzioni ottimali

Se le stanze singole diventano inaccessibili, le stanze in condivisione restano più economiche, e permettono di risparmiare tra il 20% e il 25% rispetto al costo di una camera singola. Per ragioni di privacy e comodità però, le stanze doppie sono poche attrattive e sono “l’lultima spiaggia” tra le preferenze universitarie.

Una possibilità da considerare risiede negli alloggi convenzionati con l’università. Infatti, molti Atenei mettono a disposizione degli alloggi quasi a costo zero destinati agli studenti.