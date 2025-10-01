Accesso a Medicina 2025: date esami, programmi e novità 

Il nuovo modello di accesso a Medicina 2025 segna un cambiamento decisivo rispetto al passato. Dopo anni di test d’ingresso unici e selettivi, il Ministero ha scelto di sostituire il vecchio sistema con un semestre filtro, durante il quale tutti gli aspiranti medici potranno frequentare corsi e cimentarsi in tre esami fondamentali: Chimica, Fisica e Biologia.

La selezione non avverrà più quindi in un solo giorno, ma lungo un percorso scandito da prove nazionali e da un calendario preciso, che culminerà con la pubblicazione della graduatoria a gennaio 2026.

Le novità per le lezioni di Medicina

Con il nuovo sistema del semestre filtro, l’accesso a Medicina non è più regolato dal test preliminare, che escludeva la maggioranza dei candidati ancora prima di entrare in aula. Il semestre filtro si svolgerà tra settembre e novembre e consentirà a tutti gli studenti di misurarsi fin da subito con le discipline di base della formazione medica. Solo chi supererà tutti gli esami con almeno 18/30 potrà accedere alla graduatoria nazionale, che stabilirà chi potrà proseguire il percorso di studi in Medicina.

La selezione quindi resta, ma avviene attraverso un semestre filtro basato sul merito accademico, cioè sul superamento di tre esami, identici in tutte le università italiane.

Le materie del semestre filtro

Il fulcro dell’accesso a Medicina 2025 sono le tre materie selezionate come cardine per la valutazione:

Chimica rappresenta la base per comprendere i processi biochimici e molecolari che stanno alla base della vita . Gli studenti devono dimostrare di padroneggiare concetti fondamentali come la struttura della materia, i legami chimici, le reazioni e i principi di biochimica.

rappresenta la base per . Gli studenti devono dimostrare di padroneggiare concetti fondamentali come la struttura della materia, i legami chimici, le reazioni e i principi di biochimica. Fisica permette di acquisire strumenti interpretativi per lo studio dei fenomeni naturali e delle tecnologie biomediche . Tra i contenuti spiccano la meccanica, la termodinamica, l’elettromagnetismo e i principi di ottica applicati all’ambito medico.

permette di acquisire . Tra i contenuti spiccano la meccanica, la termodinamica, l’elettromagnetismo e i principi di ottica applicati all’ambito medico. Biologia è essenziale per lo studio dei sistemi viventi, dalle basi cellulari ai meccanismi genetici. Le prove verteranno su DNA e RNA, metabolismo, fisiologia cellulare e processi di trasmissione ereditaria.

Queste materie sono state scelte perché costituiscono le fondamenta su cui si regge l’intero percorso di studi di Medicina. Senza una solida preparazione in queste discipline, risulterebbe difficile affrontare con successo gli insegnamenti successivi.

Come funzionano gli esami?

Gli esami per accedere a Medicina saranno prove standardizzate a livello nazionale. Ogni materia prevede un test scritto di 31 quesiti, di cui 15 a risposta multipla e 16 a completamento, il tutto da svolgere in 45 minuti.

Il sistema di valutazione premia la precisione, ogni risposta corretta 1 punto, mentre le risposte errate comportano una penalità di 0.1. Le risposte non date invece valgono zero. Per accedere alla graduatoria occorre ottenere almeno 18/30 in ciascun esame, non basta quindi eccellere in una materia e trascurare un’altra.

Le prove possono essere ripetute in due appelli distinti, distanziati da circa due settimane, in modo da offrire una seconda possibilità a chi non riesce a superare la prima sessione. Questa struttura rende il semestre filtro molto selettivo, ma anche più meritocratico rispetto al vecchio test a crocette. Infatti, ora non conterà più solo un’unica prestazione di un giorno, ma la capacità di affrontare con continuità un percorso di studio intensivo.

Il calendario dell’accesso a Medicina è già definito e scandisce tutte le tappe fondamentali del semestre filtro.

1 settembre 2025 : avvio delle lezioni del semestre filtro.

: avvio delle lezioni del semestre filtro. 20 novembre 2025 : primo appello degli esami nazionali di Chimica, Fisica e Biologia.

: primo appello degli esami nazionali di Chimica, Fisica e Biologia. 10 dicembre 2025 : secondo appello.

: secondo appello. 12 gennaio 2026 : pubblicazione della graduatoria nazionale su Universitaly.

: pubblicazione della graduatoria nazionale su Universitaly. 13-16 gennaio 2026 : prima finestra di immatricolazione per gli studenti assegnati.

: prima finestra di immatricolazione per gli studenti assegnati. 21-23 gennaio 2026 : scorrimenti e nuova assegnazione dei posti residui.

: scorrimenti e nuova assegnazione dei posti residui. 26-29 gennaio 2026 : seconda finestra di immatricolazione.

: seconda finestra di immatricolazione. 3 febbraio 2026: graduatoria definitiva.

Un calendario serrato, che impone agli studenti di organizzare al meglio e di prepararsi in anticipo per affrontare con successo i tre esami decisivi.

La graduatoria nazionale

Il risultato finale dell’accesso a Medicina per l’a.a. 2025/26 è la graduatoria nazionale, che ordina tutti i candidati in base al punteggio conseguito nei tre esami. Gli studenti che ottengono i punteggi più alti vengono assegnati ai posti disponibili nelle varie sedi, secondo le preferenze indicate al momento dell’iscrizione.

Chi non rientra subito può sperare negli scorrimenti, che si susseguono nelle settimane successive per coprire i posti lasciati liberi da rinunce o trasferimenti. Gli scorrimenti rappresentano quindi un’opportunità importante, soprattutto per chi si colloca in posizioni intermedie della graduatoria.

Un elemento innovativo dal nuovo modello è il riconoscimento dei crediti. I 18 CFU acquisiti nel semestre filtro possono essere spesi in corsi affini, evitando così di perdere il lavoro fatto in caso di mancato ingresso a Medicina.

Opportunità e sfide del nuovo modello per l’accesso a Medicina

Con il nuovo metodo di accesso a Medicina viene segnato un punto di svolta per la formazione medica in Italia, tuttavia non mancano pro e contro. Infatti, da un lato viene offerta una chance a tutti gli interessati, democratizzando l’accesso iniziale e valutando le competenze in modo più ampio e continuativo. Ciò rende il percorso più meritocratico e permette di valorizzare i crediti anche in caso di esclusione.

Dall’altro lato invece, la selezione viene vista come una concentrazione di tre esami molto impegnativi, da dover affrontare in un arco temporale troppo breve e con una forte competizione nazionale. Questo potrebbe tradursi in stress elevato per gli studenti e in complessità organizzative per le università, chiamate a gestire numeri elevati di studenti rispetto al passato.

Comunque, nonostante le numerose novità, il cammino verso la laurea in Medicina resta lungo e complesso, solo che ora dipenderà dalla capacità di saper affrontare un semestre intenso, che metterà alla prova conoscenze, metodo di studio e resilienza.