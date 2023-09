La storia dell‘Accademia teatro alla Scala risale al 1813 quando il Teatro aprì la sua Scuola di Ballo. Oggi è riconosciuta fra le più prestigiose istituzioni a livello internazionale per la formazione artistica e coreutica. Nel corso del ‘900 è stata creata la scuola dei “Cadetti della Scala” e Arturo Toscanini diede continuità storica alla tradizione lirica italiana. Negli anni Settanta Tito Varisco, all’epoca direttore degli allestimenti scenici, diede vita al corso per scenografi di teatro , con l’obiettivo di trasmettere alle varie generazioni, l’eccellenza dell’abilità creativa e manuale degli artisti scaligeri.

L’accademia ha quattro dipartimenti: Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori, Management – che coprono tutti i profili professionali legati al teatro musicale.

Le lezioni si ricolgono ai giovani talentuosi dai 6 ai 30 anni proveniente da tutto il mondo. L’accademia punta molto ad incentivare i contatti a livello internazionale, per incrementare scambi fra studenti, ospitalità, attività concertistiche.

Musica

Il Dipartimento Musica dell’Accademia Teatro alla Scala comprende il Corso di perfezionamento per cantanti lirici, sotto la responsabilità didattica di Luciana D’Intino. Il percorso sviluppa l’abilità tecnica e interpretativa di cantanti dotati di solide conoscenze musicali nell’arco di un rigoroso percorso biennale.

L’offerta del Dipartimento Musica prevede:

Corso propedeutico al coro di voci bianche dedicato ai bambini fra i 7 e i 13 anni.

dedicato ai bambini fra i 7 e i 13 anni. Corso di perfezionamento per cantanti lirici rivolto a giovani diplomati fra i 18 e i 30 anni.

rivolto a giovani diplomati fra i 18 e i 30 anni. Corso di perfezionamento per maestri collaboratori

Corso di perfezionamento per professori d’orchestra

Danza

Il Dipartimento di Danza dell’Accademia Teatro alla Scala, diretto da Frédéric Olivieri, comprende il Corso di perfezionamento per ballerini professionisti, dedicato a ragazzi fra gli 11 e i 17 anni, e il Corso di propedeutica alla danza per i bambini che frequentano le classi della scuola primaria.

L’offerta del Dipartimento Danza prevede:

Il Corso di propedeutica alla danza destinato ai bambini della scuola primaria.

destinato ai bambini della scuola primaria. Il Corso per ballerini professionisti

Corso in danza classica a indirizzo tecnico-didattico

Corso di perfezionamento in danza classica e contemporanea

Palcoscenico

Il Dipartimento Palcoscenico-Laboratori dell’Accademia Teatro alla Scala forma tutti i professionisti che operano principalmente dietro le quinte e che si occupano della preparazione scenica e tecnica dello spettacolo e degli artisti.

L’offerta del Dipartimento Palcoscenico comprende:

Corso e workshop di tecnologia del suono

Corso e workshop di foto, video e new media

Corso e workshop per lighting designer

Corso e workshop per hair e make-up artist

Corso per parruccaio

Corso e workshop di sartoria teatrale

Corso di scenografia teatrale

Corso di special make-up

Corso per tecnico di palcoscenico

Dipartimento Management

Il Dipartimento Management dell’Accademia Teatro alla Scala offre un Master in performing arts management, sviluppato in partnership con POLIMI – Graduate School of Management e in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano.

Tra i corsi troviamo: