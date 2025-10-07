Accademia Logistica & Mare di Venezia, il nuovo polo formativo hi-tech

L’Accademia Logistica & Mare di Venezia rappresenta oggi uno dei centri più avanzati d’Italia per la formazione tecnica superiore nei settori marittimo, ferroviario e logistico-portuale. Nata dalla collaborazione tra istituzioni, enti di formazione e imprese del territorio, l’Accademia ha inaugurato un innovativo complesso di quattro simulatori immersivi dedicati alla conduzione di navi, rimorchiatori, treni e gru portuali.

Si tratta di un investimento complessivo da 4 milioni di euro, finanziato anche con fondi PNRR, che porta la didattica veneziana a un livello tecnologico d’eccellenza. Queste apparecchiature permettono agli studenti di esercitarsi in scenari virtuali fedelmente riprodotti, simulando condizioni operative reali e garantendo una preparazione pratica immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

L’obiettivo dell’Accademia è quello di formare figure professionali altamente qualificate, capaci di operare nei comparti strategici della logistica, dei trasporti e dell’economia del mare, unendo innovazione, sostenibilità e sicurezza.

Una rete formativa d’eccellenza nel cuore di Venezia

L’Accademia Logistica & Mare di Venezia nasce quindi dall’integrazione di tre realtà consolidate: l’ITS Marco Polo Academy, specializzato in logistica portuale, industriale e ferroviaria, la Venice Maritime School (Vemars), storica struttura di formazione marittima, e il Centro di Formazione Logistica Intermodale (CLFI), attivo da anni nel settore della logistica e dei trasporti.

La sede principale si trova nell’area portuale di Santa Marta, ma le attività didattiche si estendono anche a Mestre, Treviso, Portogruaro e Rovigo, a supporto della Zona Logistica Semplificata del Veneto. Questa diffusione territoriale consente di valorizzare il patrimonio industriale e portuale della regione, offrendo percorsi formativi collegati direttamente alle esigenze produttive locali.

L’Accademia ha registrato una crescita costante delle iscrizioni, con un incremento del +23% nel biennio 2024-25. Anche i risultati occupazionali confermano l’efficacia del modello, contando che oltre il 93% dei diplomati trova lavoro entro un anno dal termine dei corsi, grazie alla collaborazione attiva con imprese del settore marittimo e logistico.

Simulatori immersivi, la tecnologia al servizio della formazione

Il cuore dell’innovazione dell’Accademia Logistica & Mare di Venezia è costituito dai nuovi simulatori immersivi, progettati per replicare con estrema fedeltà le condizioni operative reali. Le quattro tipologie principali sono dedicate rispettivamente a:

Navigazione marittima : i simulatori per navi e rimorchiatori ricreano l’approdo nei principali porti del mondo con una visibilità di 360 gradi. I sistemi di realtà virtuale e i monitor HD consentono di simulare manovre, emergenze e condizioni meteo reali, offrendo un’esperienza formativa immersiva e realistica.

: i simulatori per navi e rimorchiatori ricreano l’approdo nei principali porti del mondo con una visibilità di 360 gradi. I sistemi di realtà virtuale e i monitor HD consentono di simulare manovre, emergenze e condizioni meteo reali, offrendo un’esperienza formativa immersiva e realistica. Conduzione ferroviaria : Il simulatore ferroviario, unico in Italia, permette di conseguire la licenza europea di condotta e le abilitazioni per manovra e verifica del treno. Riproduce cabine di guida, segnalamenti e guasti lungo la linea Ferrara-Bologna, una delle più complete per varietà di sistemi di sicurezza.

: Il simulatore ferroviario, unico in Italia, permette di conseguire la licenza europea di condotta e le abilitazioni per manovra e verifica del treno. Riproduce cabine di guida, segnalamenti e guasti lungo la linea Ferrara-Bologna, una delle più complete per varietà di sistemi di sicurezza. Movimentazione portuale: il simulatore per gru Ship-to-Shore e reach stacker utilizza una cabina mobile con sei schermi HD, riproducendo in modo realistico movimenti, accelerazioni e vibrazioni operative. Gli allievi imparano così a movimentare container e merci in sicurezza, con piena consapevolezza dei rischi e delle procedure operative da seguire.

Oltre ai simulatori, l’Accademia dispone di sei ponti nave per attività su radar, comunicazioni e gestione cartografica digitale, rendendo la formazione completamente immersiva. Questa infrastruttura tecnologica consente un addestramento privo di rischi ed estremamente realistico, capace di accelerare l’apprendimento e migliorare la sicurezza operativa.

Competenze e professioni formate all’Accademia Logistica & Mare di Venezia

I corsi biennali dell’Accademia Logistica & Mare di Venezia preparano professionisti in grado di operare in contesti complessi e tecnologicamente avanzati. Tra le principali figure formate troviamo:

Ufficiale di Macchina e Ufficiale di Coperta , responsabili della gestione tecnica e della navigazione a bordo delle navi.

, responsabili della gestione tecnica e della navigazione a bordo delle navi. Macchinista ferroviario e Preparatore di treni , specializzati nella conduzione e nella sicurezza del trasporto su rotaia.

, specializzati nella conduzione e nella sicurezza del trasporto su rotaia. Logistica Manager e Tecnico della logistica intermodale, capaci di gestire i flussi di merci e informazioni tra porti, terminal e reti ferroviarie.

Gli studenti acquisiscono competenze pratiche in meccanica, elettronica, navigazione, sicurezza e gestione operativa. Le esercitazioni con simulatori e il costante confronto con imprese del settore assicurano una formazione esperienziale, orientata alla riduzione di problemi reali e all’immediata occupabilità.

L’Accademia si distingue per la stretta integrazione tra didattica e mondo produttivo, offrendo percorsi progettati insieme a compagnie marittime, operatori ferroviari, enti portuali e aziende della logistica. In questo modo, la transizione dallo studio al lavoro avviene in modo naturale e strutturato.

Innovazione e territorio, un modello veneto di formazione avanzata

L’Accademia Logistica & Mare di Venezia rappresenta un esempio concreto di formazione tecnologica integrata con il territorio. L’investimento in simulatori hi-tech, sostenuti da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si inserisce in una più ampia strategia regionale per rafforzare la rete degli IS veneti, oggi considerati tra i più efficaci in Italia per tasso di occupabilità e qualità didattica.

La Regione Veneto e le istituzioni locali sostengono l’Accademia come motore di crescita economica, occupazionale e innovazione territoriale. L’obiettivo è favorire una formazione che unisca digitalizzazione, sostenibilità e competitività, creando un modello replicabile anche in altri territori italiani.

La sinergia tra scuola, impresa e innovazione ha reso l’Accademia un punto di riferimento nazionale per la formazione dei mestieri del mare e della logistica, con un approccio che valorizza le tradizioni portuali veneziane e le proietta nel futuro tecnologico dell’economia blu.

Accademia Logistica & Mare di Venezia, una formazione che guarda al futuro

Con la dotazione di simulatori di ultima generazione e un network formativo radicato nel territorio, l’Accademia Logistica & Mare di Venezia si conferma come uno dei poli più innovativi della formazione tecnica superiore in Italia. Il suo modello didattico unisce tecnologia, pratica e collaborazione con le imprese. Offre una risposta concreta alla crescente domanda di competenze nei settori logistici e dei trasporti.

Chi sceglie un percorso ITS all’interno dell’Accademia Logistica & Mare di Venezia accede a una formazione orientata al lavoro, costruita su standard europei e pensata per accompagnare i giovani verso professioni qualificate e ad alta stabilità occupazionale.