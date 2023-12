L’Accademia di Belle Arti di Bari si definisce “giovane ma non troppo”, questo perché è stata fondata nel 1970, ed è stata riconosciuta tre anni dopo con il D.P.R. n. 1184 del 15 marzo 1973. In questi anni, l’Accademia ha saldamente rafforzato le proprie potenzialità, implementato in maniera sensibile il numero di iscritti, valorizzato le professionalità del corpo docente, operando attivamente e con costanza nel settore delle arti visive, della multimedialità, della grafica, dello spettacolo.

Oggi presso l’Accademia sono attive le Scuole di Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia e Grafica e sono istituiti i corsi di diploma triennali e specialistici. La scuola ha la sede principale a Bari e una seondaria a Mola di Bari, e si qualifica nel tempo un’eccellezza nel territorio pugliese. Importanti sono le collaborazioni con l’Università di Bari e le numerose attività socio-culturari presenti sul territorio.

Offerta formativa 2023/2024 dell’accademia di Belle Arti di Bari

L’offerta formativa dell’accademia è vasta con diversi corsi all’attivo.

Va precisato che i diplomi accademici di primo livello rilasciati dall’Accademia sono equipollenti, al fine dell’ammissione ai pubblici concorsi, ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 (Lauree triennali in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda).

La divisione dei corsi è dovuta alla suddivisione dei dipartimenti così composti.

Dipartimento Arti Visive

Nel dipartimento di Arti Visive troviamo i seguenti corsi:

PITTURA

SCULTURA

DECORAZIONE

GRAFICA D’ARTE

Dipartimento di Progettazione e Arti applicate

Troviamo i seguenti corsi:

SCENOGRAFIA

FASHION DESIGN

WEB DESIGN E COMUNICAZIONE VISIVA

NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE

CINEMA, FOTOGRAFIA, AUDIOVISIVO

Dipartimento di comunicaqzione e didattica dell’arte