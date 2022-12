Accademia del Lusso. Le strade da intraprendere per la moda. Lo avrete capito già da titolo, oggi presentiamo questa scuola prestigiosa di moda che si occupa di formare profili in maniera innovativa e creativa.

La sede principale si trova a Milano, nel cuore del quadrilatero della moda, in via Montenapoleone. Ha anche altre sedi, tra cui a Roma in Piazza di Spagna, centro dell’alta moda.

I corsi sono rivolti non solo a giovani diplomati e laureati, ma anche a lavoratori del settore che ambiscono ad approfondire le proprie competenze e conoscenze.

AdL, come da solita abbreviazione, offre ai propri studenti principalmente Post Diploma, Master e Professional Courses.

Iniziamo ad entrare dentro nel Mondo di Accademia del lusso, analizzando prima i corsi Post Diploma, poi i Professional Courses e infine i Master.

Post Diploma all’Accademia del Lusso

I Post Diploma forniscono un’alta formazione completa, incentrata su attività teoriche, esperienze pratiche e occasioni di incontro con le aziende del settore. Hanno la durata di tre anni e i corsi offerti sono:

Fashion Design : erogato sia in lingua italiana che in inglese, con frequenza obbligatoria full-time, si svolge nella sede di Milano ed ha come obiettivo quello di assimilare competenze a tutto tondo nell’ambito creativo della moda.

: erogato sia in lingua italiana che in inglese, con frequenza obbligatoria full-time, si svolge nella sede di Milano ed ha come obiettivo quello di assimilare competenze a tutto tondo nell’ambito creativo della moda. Al termine del triennio, ogni studente sarà in grado di disegnare un’intera collezione e avrà assemblato un portfolio completo.

Fashion Styling & Communication : come il Post Diploma precedente, si svolge a Milano con frequenza obbligatoria full-time, ma, a differenza del primo, è solo in italiano. Come obiettivo, il corso vuole formare persone che vadano a ricoprire il lavoro di communication manager oppure lo stylist.

: come il Post Diploma precedente, si svolge a Milano con frequenza obbligatoria full-time, ma, a differenza del primo, è solo in italiano. Come obiettivo, il corso vuole formare persone che vadano a ricoprire il lavoro di communication manager oppure lo stylist. Fashion Brand Management: ha sede a Milano, sia in inglese che in italiano e frequenza obbligatoria full-time, ha il compito di formare la figura di fashion brand manager. Questa figura ha la funzione di studiare il panorama della moda e del lusso, la concorrenza e le potenzialità.

Ammissioni e informazioni generali

I primi due, a partire dall’A.A. 2020/2021 sono accreditati dal MIUR e rilasciano il titolo di diploma accademico di primo livello equivalente al titolo di laurea triennale.

Per accedere a questi corsi è necessario essere in possesso del Diploma di scuola media superiore; avere un buon livello di inglese o italiano da dimostrare tramite attestato formale o in fase di colloquio.

Professional Courses

I Professional Courses di AdL permettono di acquisire competenze specifiche, pratiche e subito spendibili nel mondo del lavoro. La durata è variabile dai 6 ai 14 mesi. Sono in totale 18 corsi:

Sezione moda:

Retail Management Online: ha la durata di 3 mesi e si svolge online con frequenza di due giorni a settimana in lingua italiana. Si focalizza sui nuovi orizzonti del settore vendita. Ha la durata complessiva di 3 mesi per un totale di 50 ore.

Store Management Online: anche questo corso si svolge online, ha la durata di 5 mesi con frequenza di 1 giorno a settimana in lingua italiana. L’obiettivo del corso è la formazione di un profilo responsabile del punto vendita.

Modellista: corso di moda professionale per Tecnico Modellista in lingua italiana. L’obiettivo è di formare una figura che si abile nel progettare un capo di abbigliamento, persone molto importante nel settore della moda.

Confezione: l’obiettivo del corso è far acquisire allo studente competenze fondamentali per l’assemblaggio dei capi di abbigliamento tramite l’uso di macchinari industriali.

Tecnico di Collezione: è il miglior corso professionale gold in modellistica e confezione per la moda. L’obiettivo è la formazione di un professionista in grado di sviluppare e realizzare prodotti moda.

Sezione design

Image Consulting: destinato ai consulenti d’immagine, con il fine di formare una figura professionale che sappia gestire in maniera strategica l’immagine personale o aziendale.

Interior Design: ha sede sia a Milano che a Roma, che punta alla formazione di persone dotate di competenze che permettano di creare ambienti funzionali e curati dal punto di vista estetico.

Visual Merchandising : il corso punta alla formazione di uno specialista con competenze necessarie per lo sviluppo dell’identità, unicità e riconoscibilità di un brand di moda.

: il corso punta alla formazione di uno specialista con competenze necessarie per lo sviluppo dell’identità, unicità e riconoscibilità di un brand di moda. Luxury Interior Design: questo corso ha la durata tra I 6 e i 14 mesi con sede sia Milano che Roma con frequenza infrasettimanale o sabato in lingua italiana. L’obiettivo del corso è ampliare le competenze nel settore del lusso.

I Master

I master danno la possibilità di apprendere tutte le competenze necessarie per poter diventare un manager nel settore del lusso. Hanno la durata di un anno accademico e danno la possibilità di fare stage in aziende importanti del settore. I Master offerti da Accademia Del Lusso sono:

Alta Moda e Lusso: è in collaborazione con l’Università Link Campus, ha sede a Roma, frequenza obbligatorio full-time e viene erogato in italiano. L’obiettivo del master è quello di formare un esperto professionista di Alta Moda, in grado di svolgere una varietà di attività, tra cui la selezione dei materiali, manipolazione dei tessuti, cartamodelli di alta sartoria, tecniche di decorazione e ricamo.

Luxury Management: anche questo in collaborazione con Università Link Campus, si svolge a Roma in italiano con frequenza obbligatoria full-time, con possibilità di partecipare anche online. Come obiettivo, il master si propone di formare figure dirigenziali nel sistema lusso che siano in grado di sviluppare e gestire strategie manageriali dei beni di lusso

Fashion Brand Management: si svolge sia a Roma che a Milano. Come obiettivo ha quello di formare profili professionali che pianificheranno e realizzare interventi strategici e operativi necessari per promuovere lo sviluppo e il posizionamento dei brand nei settori della moda e del lusso.

Fashion Communication Management: il corso ha il fine di creare un profilo completo e trasversale che potranno essere inserite nel campo immagine e comunicazione di aziende

Sustainable Fashion Design: è solo in inglese, con sede a Milano e frequenza obbligatoria full-time. Ha lo scopo di formare un fashion designer in grado di entrare nell’area del prodotto e dei beni e dei beni di lusso.

Questa scuola non è l’unica che si occupa di moda e design, qui per vedere dove studiare Moda in Italia, ma è certamente una delle migliori nel suo settore e le recensioni degli studenti lo dimostrano!