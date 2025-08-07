A Siracusa la nuova sede distaccata per i corsi di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche di Unime.

L’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) ha approvato l’accreditamento a Siracusa dei seguenti corsi di laurea dell’Università di Messina: magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici e triennale in Scienze Politiche, Amministrazione e Servizi. In particolare, l’ANVUR, con la sua delibera, ha concordato con la valutazione positiva espressa dagli esperti, indicati dall’agenzia stessa, che hanno condotto la visita a Siracusa nello scorso mese di giugno.

I corsi, per i quali sono già aperte le iscrizioni e che avranno inizio a ottobre 2025, dal prossimo anno accademico si terranno presso la sede del Consorzio universitario di Siracusa in via Sebastiano Agati e si pongono, naturalmente, in continuità con la consolidata presenza dell’Università di Messina nella provincia di Siracusa.

Da oltre 20 anni, infatti, i corsi del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo peloritano che è stato insignito, dal MUR, della qualifica di Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 e i corsi del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche erano stati erogati presso la sede decentrata di Priolo Gargallo.

I corsi di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche

Per l’A.A. 2025/2026 sono attivi presso la sede di Siracusa:

il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

il Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici(Curriculum Consulente del lavoro ed esperto per la sicurezza).

Sono aperte le immatricolazioni e le attività didattiche si svolgeranno, a partire dal prossimo ottobre, presso la sede del Consorzio Universitario di Siracusa (CUSIR) in Via Sebastiano Agati 10, 96100 Siracusa.