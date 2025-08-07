 A Siracusa la nuova sede distaccata per i corsi di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche di Unime - Universita.it
allenati con i nostri test di ammissione e orientamento gratuiti

test di ammissione
PREPARATI AI TEST PER
ACCEDERE AI CORSI DI LAUREA

TEST PSICOLOGIA
ALLENATI PER IL TEST
DI INGRESSO A PSICOLOGIA

TEST DI ORIENTAMENTO
VALUTA L’AREA DI STUDI
PIU’ ADATTA A TE

TEST DI RI-ORIENTAMENTO
VERIFICA SE IL TUO PERCORSO
DI STUDI È QUELLO GIUSTO

A Siracusa la nuova sede distaccata per i corsi di Giurisprudenza

A Siracusa la nuova sede distaccata per i corsi di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche di Unime

da | Ago 2025 | Uncategorized | 0 commenti

Indice
1. I corsi di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche

A Siracusa la nuova sede distaccata per i corsi di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche  di Unime.

L’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) ha approvato l’accreditamento a Siracusa dei seguenti corsi di laurea dell’Università di Messina: magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici e triennale in Scienze Politiche, Amministrazione e Servizi. In particolare, l’ANVUR, con la sua delibera, ha concordato con la valutazione positiva espressa dagli esperti, indicati dall’agenzia stessa, che hanno condotto la visita a Siracusa nello scorso mese di giugno.

I corsi, per i quali sono già aperte le iscrizioni e che avranno inizio a ottobre 2025, dal prossimo anno accademico si terranno presso la sede del Consorzio universitario di Siracusa in via Sebastiano Agati e si pongono, naturalmente, in continuità con la consolidata presenza dell’Università di Messina nella provincia di Siracusa.

Da oltre 20 anni, infatti, i corsi del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo peloritano che è stato insignito, dal MUR, della qualifica di Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 e i corsi del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche erano stati erogati presso la sede decentrata di Priolo Gargallo.

I corsi di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche  

Per l’A.A. 2025/2026 sono attivi presso la sede di Siracusa:

  • il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
  • il Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici(Curriculum Consulente del lavoro ed esperto per la sicurezza).

Sono aperte le immatricolazioni e le attività didattiche si svolgeranno, a partire dal prossimo ottobre, presso la sede del Consorzio Universitario di Siracusa (CUSIR) in Via Sebastiano Agati 10, 96100 Siracusa.

Summary
A Siracusa la nuova sede distaccata per i corsi di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche di Unime
Article Name
A Siracusa la nuova sede distaccata per i corsi di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche di Unime
Description
A Siracusa la nuova sede distaccata per i corsi di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche  di Unime.
Author
Publisher Name
universita.it
Publisher Logo
FacebookTwitterEmailWhatsAppLinkedInTelegram
Registrati
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

I NOSTRI QUIZ

TEST DI AMMISSIONE
TEST DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
TEST DI PSICOLOGIA
TEST DI RI-ORIENTAMENTO

I NOSTRI MIGLIORI
CORSI DI LAUREA

Chat
Hai bisogno di aiuto?