A lavoro il 39% delle persone in Italia cerca nuove opportunità

Il 66% dei lavoratori e delle lavoratrici italiane ha una percezione complessivamente positiva del proprio lavoro, un dato in crescita di 3 punti percentuali rispetto alle rilevazioni precedenti. Tuttavia, la soddisfazione lavorativa e i livelli di stress continuano a incidere sulla capacità delle aziende di trattenere i propri talenti: il 39% delle persone intervistate (+3%) dichiara infatti di voler cambiare lavoro entro i prossimi sei mesi. Sono alcuni dei principali risultati emersi dalla seconda edizione del Global Talent Barometer di ManpowerGroup, svolto in 19 Paesi su un campione di oltre 13mila persone. Il report offre una visione olistica della percezione che lavoratori e lavoratrici hanno del mondo del lavoro, analizzando indicatori legati a benessere, soddisfazione professionale e fiducia.

Dal Global Talent Barometer emerge che due terzi delle persone in Italia (66%) hanno una percezione positiva della propria occupazione, un dato lievemente inferiore alla media globale (68%). I principali indicatori che compongono questo risultato mostrano segnali di miglioramento: cresce il benessere generale sul posto di lavoro (63%, +3 punti percentuali), aumenta la fiducia nelle proprie capacità e nel proprio ruolo (75%, +5), mentre la soddisfazione professionale registra un incremento più contenuto (59%, +1).

Soddisfazione lavorativa: incertezza e ricerca di nuove opportunità

Andando a scomporre l’indice sulla soddisfazione lavorativa, il 59% delle lavoratrici e dei lavoratori italiani si sente tutelato dai propri manager per quanto riguarda le opportunità di crescita professionale. Mentre, circa il 30% degli/delle intervistati/e non si sente sicuro del proprio attuale posto di lavoro e teme di doverlo lasciare entro sei mesi. Al contempo, però, il 53% è fiducioso di riuscire a trovare un impiego più adatto alle proprie esigenze nei prossimi sei mesi, se costretto a farlo, mentre il 39% prevede comunque di cambiare lavoro entro lo stesso periodo.

Benessere: elevati livelli di stress incidono sul benessere di lavoratori e lavoratrici

Per quanto riguarda l’indice relativo al benessere, in Italia la maggior parte delle persone percepisce il proprio lavoro come significativo e dotato di uno scopo (78%), si riconosce nei valori e nella visione dell’azienda per cui lavora (72%) e sente di ricevere supporto per mantenere un buon equilibrio tra vita privata e professionale (62%). Nonostante ciò, il 50% degli intervistati e intervistate dichiara di provare stress legato al lavoro.

Indice Fiducia: divario emergente tra capacità dei lavoratori e opportunità di carriera

Per quanto riguarda la fiducia in sé stessi e nel proprio lavoro, in Italia i livelli registrati per ciascun elemento dell’indice sono particolarmente alti: il 90% delle persone intervistate si sente competente e preparato per il proprio ruolo, mentre l’80% afferma di disporre delle tecnologie e degli strumenti adeguati a svolgere il proprio lavoro. Tuttavia, quando si parla di crescita professionale, emerge un divario tra le potenzialità percepite e le reali opportunità: sebbene il 73% ritenga di avere la possibilità di sviluppare nuove competenze all’interno dell’azienda, solo il 56% crede di poter ottenere concretamente una promozione.

Diminuire stress e incertezza e favorire la crescita per trattenere le persone

Lo stress sul posto di lavoro continua a rappresentare una criticità diffusa in Italia: il 50% dei lavoratori e delle lavoratrici lo sperimenta quotidianamente con livelli da moderati ad alti. A risentirne maggiormente sono le generazioni più giovani, con il 57% della Gen Z e il 56% dei Millennials che riportano livelli elevati di stress. A questo dato si aggiunge un ulteriore elemento significativo: oltre una persona su quattro (27%) ritiene che il carico di lavoro comprometta negativamente l’equilibrio tra vita professionale e personale, incidendo sul proprio benessere complessivo. Questi fattori rappresentano una minaccia concreta per la capacità delle organizzazioni di trattenere i talenti, rendendo sempre più urgente la progettazione di ambienti di lavoro resilienti, in grado di prevenire situazioni critiche e promuovere la salute psicofisica delle persone.

Dall’analisi emerge inoltre un segnale di allerta tra i livelli manageriali: il 47% dei senior manager ed executive si sta preparando a un cambiamento forzato di lavoro nei prossimi sei mesi, una percentuale ben superiore alla media generale, attestata al 30%. Le principali cause individuate sono le ristrutturazioni aziendali e l’instabilità economica. Nonostante ciò, la fiducia nei confronti della leadership rimane solida: il 59% dei dipendenti riconosce nei propri manager figure capaci di sostenere le loro esigenze.

In questo contesto complesso, spicca però un segnale incoraggiante: la fiducia dei lavoratori è cresciuta del 5% rispetto al 2024. A determinare questo miglioramento sono soprattutto le maggiori opportunità di crescita professionale (73%, +5%) e di avanzamento di carriera (56%, +3%). Per i datori di lavoro, investire in percorsi strutturati e trasparenti di sviluppo rappresenta dunque un elemento chiave per costruire relazioni solide e durature, rafforzare il senso di appartenenza e aumentare la retention dei talenti.