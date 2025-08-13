5 errori da evitare durante la scelta del corso di laurea

La scelta del corso di laurea è uno dei momenti più delicati nella vita di uno studente. Non si tratta solo di un’opzione accademica, ma di una decisione che può influenzare il futuro personale, professionale e finanziario per molti anni. Eppure, ogni anno migliaia di matricole si ritrovano a cambiare percorso, abbandonare gli studi o iscriversi a corsi che non rispecchiano le proprie attitudini.

Per evitare questi scenari, è fondamentale conoscere i principali errori da non commettere e in questo articolo andremo ad analizzare i 5 più comuni.

Seguire la scelta degli amici (o della famiglia)

Uno degli errori più diffusi è lasciarsi influenzare da ciò che fanno gli altri. Che si tratti del gruppo di amici, del partner o dei genitori, scegliere un corso di laurea solo per compiacere gli altri è una strategia altamente rischiosa. La motivazione deve partire da te, dai tuoi interessi e dalle tue aspirazioni.

Anche se il supporto familiare è importante, nessuno può vivere al tuo posto l’impegno universitario, la fatica degli esami e l’ingresso nel mondo del lavoro. Scegliere un percorso solo perché “è quello che volevano per me” porta spesso a insoddisfazione, calo della motivazione e cambi di rotta.

Cosa fare invece? Rifletti sulle tue passioni autentiche, prova a immaginare come ti vedresti tra 5 o 10 anni e confronta questa visione con i percorsi universitari a disposizione. I nostri test di orientamento sono un ottimo punto di partenza per chiarire idee e attitudini.

Sottovalutare il programma di studio

Molti studenti scelgono il corso di laurea basandosi solo sul titolo, sull’immagine che evoca o su vaghe aspettative. In realtà, ogni corso di laurea ha un piano di studi ben preciso, con esami, lezioni, tirocini e requisiti differenti. Ignorare questi aspetti porta spesso a sorprese poco gradite, come per esempio imbattersi in materie che non piacciono, esami troppo tecnici o teorici e poca affinità con il metodo didattico. Per esempio, chi sceglie Psicologia potrebbe trovarsi spiazzato dalla quantità di statistica e metodologia della ricerca. Chi invece sceglie Scienze Motorie potrebbe non aspettarsi corsi teorici su anatomia e fisiologia.

Se invece consulti le schede ufficiali degli atenei, confronti i corsi e, se possibile, raccogli le testimonianze di studenti già iscritte potrai avere un’idea ben precisa di cosa ti aspetta.

Valutare il percorso solo per la sua difficoltà

C’è chi sceglie il corso di laurea che “sembra più facile”, pensando di laurearsi velocemente, e chi invece si orienta verso quelli considerati più “prestigiosi”, magari senza alcuna affinità reale. Entrambe le scelte possono rivelarsi controproducenti. Non esistono corsi di laurea facili in senso assoluto, ogni facoltà ha le sue complessità, i suoi ritmi e standard. Allo stesso modo, un titolo di “valore” non garantisce automaticamente soddisfazione personale o successo professionale.

Una scelta sensata deve tenere conto del proprio metodo di studio, dell’interesse reale verso la materia, del tipo di attività e dell’impegno richiesto nel medio-lungo periodo. Affidarsi solo alla reputazione del corso, senza valutare la predisposizione, espone al rischio di abbandono o frustrazione.

Trascurare gli sbocchi lavorativi… o pensarci troppo

Alcuni studenti si iscrivono senza conoscere le prospettive occupazionali del corso scelto. Altri, al contrario, pensano solo al lavoro “più redditizio” o “più sicuro”, senza considerare se siano portati per quel tipo di studi. Questi approcci sono parziali e sbagliati.

È importante conoscere gli sbocchi lavorativi e i dati occupazionali, oltre a verificare se il percorso accademico necessario per arrivare a quei lavori sia davvero compatibile con le proprie attitudini. Inoltre, molti percorso offrono una formazione trasversale che può essere spesa in settori differenti. La chiave è cercare corsi con una buona flessibilità e possibilità di specializzazione, che permettano di aprirsi a più strade senza vincoli eccessivi.

Per aiutarti in questa valutazione sul nostro portale trovi una guida completa degli iter professionali, con tutte le tappe necessarie per raggiungere la professione desiderata, tra cui corsi, tirocini e sbocchi lavorativi.

Non utilizzare strumenti di orientamento e simulazione

Decidere senza aver mai fatto un test di orientamento, senza conoscere i propri punti di forza, o peggio ancora senza sapere che esiste un test d’ingresso, è un errore troppo comune. Ancora oggi molti studenti affrontano la scelta “a istinto”, ignorando strumenti oggettivi e gratuiti che potrebbero aiutare concretamente.

Il test di orientamento universitario è uno strumento valido per chiarire dubbi, scoprire interessi nascosti e visualizzare percorsi alternativi. Inoltre, per i corsi a numero chiuso è essenziale allenarsi con le simulazioni dei test di ammissione, non solo per capire il livello di preparazione richiesto, ma anche per testare la propria tenuta emotiva e i tempi di risposta.

Sul nostro portale mettiamo a disposizione entrambe. Il test di orientamento è dettagliato e calibrato su interessi e inclinazioni, e una serie di simulazioni gratuite dei principali test di ammissione universitaria. Utilizzarli in tempo può fare davvero la differenza e guidarti verso una scelta più consapevole.