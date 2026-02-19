 2 lavoratori su 3 la carriera avanza solo sulla carta

Un sondaggio condotto su un campione di 1.000 lavoratori mostra quanto sia comune la sensazione di una crescita sul lavoro che è solo apparente: un avanzamento che sulla carta suona bene, ma che nei fatti non porta più stipendio, più autonomia o migliori opportunità. Secondo il report Ghost Growth de IlCVPerfetto, uno dei principali CV builder in Italia, il 65% degli intervistati ritiene di aver vissuto, nel corso della propria carriera, una forma di crescita che era solo di facciata.

Per molte persone, lo sviluppo professionale si traduce in nuovi compiti ma non in promozioni, aumenti o riconoscimenti concreti. Il risultato? Stanchezza e disillusione, per essersi illusi che qualcosa sarebbe cambiato. Quasi la metà (49%) percepisce la propria carriera come ferma a un punto morto, nonostante la parvenza di crescita.

Il campione del sondaggio era equilibrato per genere, con il 50% di uomini e il 50% di donne. Per quanto riguarda l’età, il 15% aveva tra 18 e 24 anni, il 20% tra 25 e 34, il 16% tra 35 e 44, il 15% tra 45 e 54, il 13% tra 55 e 64 e il 21% aveva 65 anni o più. In termini di istruzione, il 14% possedeva una laurea magistrale, il 28% una laurea triennale, il 18% un diploma universitario di due anni (associate degree), il 37% un diploma di scuola superiore o equivalente e il 3% meno della scuola superiore.

Cosa è emerso dal sondaggio

Stipendi e riconoscimenti non tengono il passo

Solo il 15% riferisce di aver avuto un aumento nell’ultimo anno legato all’incremento del carico di lavoro.

Il 35% afferma di non aver mai ricevuto un aumento che riflettesse l’assunzione di maggiori responsabilità.

Le promesse mancate sono una costante

Il 53% dichiara di aver ricevuto promesse di promozione/aumento/opportunità mai arrivate.

Il 70% ha svolto lavoro extra o nuovi progetti sperando in una crescita reale, non ricevendo nessun riconoscimento o ricompensa.

Il 68% ha preso in considerazione l’idea di lasciare il lavoro per via di questa crescita solo apparente.

Qual è l’impatto emotivo che la situazione ha sui dipendenti

Il 23% si sente frustrato, il 20% parla di burnout e il 13% si sente intrappolato.

Il 16% racconta che questa esperienza lo ha spinto a cercare un nuovo lavoro.

Il 14% dichiara che la crescita è spesso solo di facciata, mentre il 44% dice che questo succede solo a volte.

Cosa intendono i lavoratori per crescita (reale)

Il 27% definisce la crescita come un aumento di stipendio.

Il 18% la associa a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Il 16% la vede come la possibilità di percorsi di promozione chiari.

Il 16% la interpreta come opportunità di assumere ruoli di leadership.

Solo l’8% la associa a una maggiore autonomia, a dimostrazione che i lavoratori privilegiano benefici reali rispetto a quelli puramente simbolici.

La crescita di facciata porta i lavoratori a sentirsi sotto pressione sul lavoro