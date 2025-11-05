“10 tesi per la Sostenibilità”: premio alle migliori tesi green

La seconda edizione di “10 tesi per la Sostenibilità” è ufficialmente aperta. Il premio di laurea promosso da Fondazione Symbola, in collaborazione con Luiss Guido Carli, Unioncamere e Deloitte Climate & Sustainability, torna anche quest’anno per valorizzare le migliori tesi dedicate ai temi dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione responsabile e della transizione verde.

Il bando rappresenta oggi una delle iniziative più significative nel panorama accademico italiano, capace di mettere in contatto università, imprese e istituzioni attive sui temi ESG e della sostenibilità integrata.

Chi promuove il premio e chi può partecipare?

Il concorso “10 tesi per la Sostenibilità” nasce dalla collaborazione tra realtà di primo piano nel campo della formazione e della ricerca applicata. Oltre ai promotori principali, tra cui Fondazione Symbola, Luiss Guido Carli, Unioncamere e Deloitte Climate & Sustainability, collaborano al progetto anche AlmaLaurea, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) e il Consorzio INSTM. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e del Ministro dell’Università e della Ricerca, a conferma del valore istituzionale dell’iniziativa.

Il premio è aperto a tutti i laureati magistrali e magistrali a ciclo unico che abbiano conseguito il titolo negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024. La partecipazione è gratuita e non prevede la massima trasversalità dei saperi, riconoscendo che la sostenibilità attraversa ogni ambito disciplinare.

Quali sono le 10 aree tematiche della sostenibilità?

Come suggerisce il titolo del premio “10 tesi per la Sostenibilità”, il concorso si articola in dieci macroaree tematiche, pensate per rappresentare l’intero spettro delle discipline universitarie italiane.

Ogni candidato dovrà rientrare in una di queste categorie:

Economia e Statistica Scienze giuridiche, politiche e social Ingegneria civile, dell’ambiente e del territorio Architettura e Design Scienze dell’antichità, letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche Ingegneria industriale e dell’informazione Chimica e Biologia Agraria, Veterinaria e Scienze forestali Scienze della Terra Matematica, Fisica e Informatica

La suddivisione per aree è pensata per valorizzare la diversità dei punti di vista con cui il tema della sostenibilità può essere affrontato, sottolineando che il contributo di ciascun ambito scientifico o umanistico è indispensabile nel percorso verso la transizione ecologica.

Premi e opportunità per i vincitori del concorso: “10 tesi per la Sostenibilità”

I vincitori del concorso saranno dieci, uno per ogni macroarea tematica, e riceveranno un premio di 2.000 euro ciascuno.

Oltre al riconoscimento economico, le tesi selezionate verranno pubblicate sul sito della Fondazione Symbola e segnalate a enti, imprese e istituzioni attive nei settori della sostenibilità. In questo modo, verrà creato immediatamente un contatto diretto tra mondo accademico e professionale, valorizzando i lavori più promettenti.

Il premio non è solo un incentivo economico, ma anche un trampolino di lancio, visibilità e networking, pensato per valorizzare i giovani ricercatori emergenti.

Come candidarsi e quando scade il bando

Le candidature per “10 tesi per la Sostenibilità” sono aperte dal 3 novembre 2025 e resteranno attive fino al 31 gennaio 2026. Gli interessati potranno presentare domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata della Fondazione Symbola.

Per completare la candidatura sarà necessario fornire:

tesi di laurea in formato PDF

scheda di sintesi con abstract della tesi e parole chiave

della tesi e parole chiave certificato di laurea o autocertificazione del titolo conseguito

Una volta inviata la domanda, la commissione esaminatrice valuterà i lavori in base alla qualità scientifica, all’originalità e alla rilevanza dei contenuti in rapporto ai principi dello sviluppo.

Perché partecipare al concorso “10 tesi per la Sostenibilità”?

In un contesto in cui la sostenibilità è diventata un asse strategico delle politiche europee e delle trasformazioni industriali, il concorso “10 tesi per la Sostenibilità” rappresenta un’occasione concreta per far emergere il ruolo della ricerca universitaria. Partecipare significa contribuire a una rete di conoscenze che unisce giovani laureati, università e aziende impegnate a generare valore nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

Il premio, giunto ormai alla seconda edizione, conferma l’impegno della collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo nel sostenere la cultura della sostenibilità. Un segnale forte di come la ricerca e la formazione possano incidere, concretamente, sulla qualità dello sviluppo e sulle scelte del Paese.